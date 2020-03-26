Với người ai đã từng hoặc có suy nghĩ muốn ngoại tình hãy nhớ rằng việc làm của bản thân mình không chỉ khiến vợ con đau đớn mà còn mang đến hệ lụy cho nhiều người khác.

Ngoại tình có thể là do một phút yếu đuối không từ chối được cám dỗ, nhưng đằng sau đó là vì những thỏa mãn tầm thường của người đàn ông mà vợ con phải chịu tổn thương, đau khổ.

Đàn bà lấy chồng có hàng trăm thứ phải lo, lúc còn ở với bố mẹ thì được cưng chiều như công chúa, nhưng lấy chồng sinh con rồi thì chỉ quay cuồng với việc nhà, bếp núc. Họ hi sinh tất cả vì chồng vì con, đến nỗi để bản thân trở nên lôi thôi, lếch thếch rồi bị chồng chán chồng chê, chồng phản bội.

1. Với vợ, đó là sự phản bội không thể nào tha thứ

Với đàn bà khi đàn ông ngoại tình thì đó là cơn ác mộng không có hồi kết, họ cảm giác đau thương, tủi nhục vô cùng. Người chồng chung thủy là niềm kiêu hãnh với đàn bà, nay chồng bội bạc thì đàn bà như mất đi cả thế giới.

Đàn bà hi sinh tất cả vì chồng vì con, đến nỗi để bản thân trở nên lôi thôi, lếch thếch rồi bị chồng chán chồng chê, chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

2. Với con cái, chính là mất đi người mà mình kính trọng nhất

Đàn ông ngoại tình là đã mang tội lớn với con cái của mình. Trong gia đình thì vai trò của người cha rất quan trọng, cha mẫu mực, tài giỏi thì con cái mới noi gương, học tập theo được. Nhưng khi biết người cha mà mình kính trọng bỏ đi ngoại tình thì chúng sẽ bắt đầu căm hờn, xem thường cha của mình.

Hình tượng người cha hoàn hảo trong mắt của những đứa con nay bỗng chốc sụp đổ, từ đó mang đến những hệ lụy khôn lường. Vì bị tổn thương mà những đứa trẻ này sẽ đi vào con đường không lành mạnh, bỏ bê học hành, lớn lên hư hỏng.

Bởi vậy, một người cha có trách nhiệm với con cái của mình thì tuyệt đối đừng bao giờ ngoại tình. Đàn ông ly hôn vợ có thể tìm vợ mới nhưng mất con, bị con coi là người dưng thì cả đời phải hối hận.

Đàn ông ly hôn vợ có thể tìm vợ mới nhưng mất con, bị con coi là người dưng thì cả đời phải hối hận - Ảnh minh họa: Internet

3. Với cha mẹ, đó là nỗi tủi nhục không thể gột rửa

Người làm sai là con cái, nhưng người gánh chịu tủi nhục lại là bậc làm cha làm mẹ. Khi có con cái cặp bồ thì cha mẹ sẽ tự trách mình vô dụng khi không giáo dục con cái mình được tử tế.

Họ xấu hổ không dám nhìn hàng xóm, cũng không dám đi ra ngoài vì sợ thiên hạ dè bỉu, săm soi sau lưng. Điều mà họ mặc cảm nhất là đối diện với con dâu, ông bà thông gia.

Phận làm con, phải báo hiếu cha mẹ khi về già chứ đừng để cha mẹ phải chịu tủi nhục thay tội lỗi của mình. Đừng vì vài phút thăng hoa sung sướng mà để cho đấng sinh thành phải khóc lóc, khổ tâm suốt quãng đời còn lại.

Một khi đàn ông ngoại tình thì trong mắt bạn bè anh cũng đã trở thành một kẻ tệ bạc, không xứng để tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

4. Với bạn bè là mất hết sự tin tưởng

Ngoài gia đình thì bạn bè đóng vai trò rất lớn đến cuộc đời của một người đàn ông. Một khi đàn ông ngoại tình thì trong mắt bạn bè anh cũng đã trở thành một kẻ tệ bạc, không xứng để tôn trọng.

Trong công việc nếu được đồng nghiệp và sếp tin tưởng trọng dụng, nhưng nếu đàn ông phạm phải sai lầm này thì cũng sẽ khiến họ phải đánh giá về nhân phẩm, đạo đức.