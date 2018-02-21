Nghe những lời nói ngọt ngào này của chồng, đảm bảo vợ sẽ nguyện tận tụy, hy sinh suốt đời

Phụ nữ yêu 21/02/2018 10:25

Đây là những câu nói cực kỳ đáng yêu mà người đàn chồng nào cũng nên biết để khiến vợ mình hạnh phúc.

Khoảng mấy ngày trước, tôi và vài người bạn chí cốt có dịp họp mặt. Đã 3 năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau và giờ đây ai cũng đã có mái ấm riêng. Trong bàn nhậu không quá mười người, chúng tôi bắt đầu kể về cuộc hôn nhân của mình. Ai cũng có những nỗi niềm riêng, nhưng chung quy là đều trách vợ không tốt, không biết giữ lửa hôn nhân khiến cuộc sống ngày càng mệt mỏi và chán chường. Nhưng theo tôi, vợ có tốt, có trách nhiệm hay không đều phụ thuộc vào đàn ông.

Là chồng, bạn phải biết cư xử và yêu thương vợ, khi đó cô ấy mới thể hiện tốt vai trò của chính mình. Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Câu này chưa sai bao giờ, phụ nữ luôn say đắm và điêu đứng với những lời lẽ ngọt ngào của đàn ông. Bởi vậy, các đấng mày râu nên thuộc những câu nói này để lấy lòng người phụ nữ của mình.

Em ngày càng xinh đẹp

Người phụ nữ nào cũng chú trọng ngoại hình của mình. Họ luôn muốn đẹp nhất trong mắt đàn ông. Bởi vậy, bạn hãy dành cho họ những lời nói yêu thương này để khiến họ mê mệt cả đời. Khi nghe được những câu này, chắc chắn nàng sẽ vui vẻ và hạnh phúc suốt cả ngày.

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Là chồng hãy khen vợ mình xinh đẹp mỗi ngày để cô ấy luôn cảm thấy hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ của em cũng như cha mẹ anh, anh sẽ đối xử tốt với họ

Phụ nữ rất coi trọng gia đình của mình. Bạn hãy đối xử tốt với những người thân của họ, đảm bảo cô ấy sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho gia đình bạn. Phụ nữ đơn giản lắm, khi được yêu thương họ sẽ đáp trả lại cả ngàn lần.

Bạn bè của em rất tốt, anh thích em giao du với họ

Có nhiều người đàn ông luôn cấm cản và tìm cách tách vợ khỏi những mối quan hệ của cô ấy. Điều này vô tình khiến vợ cảm thấy cô đơn và buồn tủi. 

Đàn ông nên biết, bạn rất bận bịu, không thể suốt ngày ở bên cạnh cô ấy. Vì vậy, hãy tạo điều kiện để vợ tham gia những buổi tụ họp, gặp gỡ người khác. Nếu bạn không thể dành thời gian cho vợ, hãy làm điều này để cô ấy không cảm thấy cô đơn.

Lúc nào trong tâm trí anh cũng có em

Đây là câu nói ngọt ngào nhất, khẳng định sự quan trọng của cô ấy trong lòng bạn. Và cũng chứng tỏ rằng, bạn không mơ tưởng đến người nào khác ngoài cô ấy. Khi nghe được lời này của bạn, chắc chắn cô ấy sẽ mê đắm, tình nguyện tận tụy vì bạn cả đời.

Những món ăn của em rất ngon, tài nấu nướng của em rất giỏi

Đa số phụ nữ thường chọn việc nấu nướng, nội trợ là thú vui, là niềm tự hào của mình. Đây cũng là cách thể hiện tình yêu thương của cô ấy dành cho bạn. Vì vậy, để đáp lại tấm lòng của vợ, bạn nên biết cách nói những lời khen và thể hiện sự biết ơn khi ăn những món cô ấy nấu. Cô ấy sẽ cảm thấy rất tuyệt vời khi nghe những câu nói này từ bạn. Là chồng, đừng quá vô tâm với vợ, bạn hãy dành cho cô ấy tình yêu chân thành nhất.

Cả cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ nói dối em

Đây là câu nói khiến phụ nữ cảm thấy yên tâm nhất. Đàn ông nên nhớ, khi nói câu này bạn phải thật chân thành. Phụ nữ suốt đời tận tụy vì chồng con, họ đã quá chịu thiệt thòi rồi. Vì vậy, chồng đừng làm vợ cảm thấy phiền lòng.

Dù độc thân, kết hôn hay đã ly hôn, phụ nữ nhất định phải giữ những phẩm chất cao quý này

Dù độc thân, kết hôn hay đã ly hôn, phụ nữ nhất định phải giữ những phẩm chất cao quý này

Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là ở thần thái và nhân cách. Có ngoại hình đẹp thôi chưa đủ, bạn còn phải có những phẩm giá cao quý này.

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