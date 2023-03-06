Nếu bạn là người ngoại tình , bạn biết rõ mình bị thu hút bởi điều gì, bị thiếu thốn điều gì trong tình cảm vợ chồng . Nếu bạn là người bị phản bội, bạn luôn có lý do để không tha thứ cho người bạn đời thiếu thủy chung.

Dù là người hoàn hảo nhất cũng không thể đảm bảo rằng họ không từng gây thương tổn cho cuộc hôn nhân của mình. Nhưng ai cũng có lý do của riêng mình.

Kỳ thực, sẽ không có lựa chọn nào hoàn hảo. Mỗi lựa chọn đều có cái được cái mất. Bạn tin vào chọn lựa của mình mà đi tiếp không hối hận, đó đã là chiến thắng. Vì thế, hãy chọn điều bạn muốn và tin chắc rằng bạn sẽ không thấy hối tiếc.

Nhưng bạn cũng sẽ có lý do để cùng bạn đời chấp vá lại vết rạn trong hôn nhân. Chẳng hạn như, bạn có nhớ mình từng có cùng người ấy những điều lớn lao sâu sắc, như một cuộc tình đẹp đẽ, những đứa trẻ ngoan ngoãn…

Người ta ngoại tình không phải vì hôn nhân tồi tệ

Ngoại tình xảy ra không phải vì tình cảm vợ chồng rạn nứt hay hôn nhân đã mục ruỗng. Bản ngã thủy chung của con người dễ bị cảm giác tò mò kích thích. Vì thế, có những cuộc ngoại tình khiến người trong cuộc cảm thấy quá sốc để chấp nhận. Bởi hôn nhân chẳng hề có điều gì bất thường báo trước, cứ thế mà người ta ngoại tình như một lẽ dĩ nhiên.

Lúc ấy, chỉ có thể nói rằng đó là một lần thay đổi chẳng hề báo trước của bạn đời. Họ sẽ đổi thay một lúc, hoặc là một đời.

Sau ngoại tình, sẽ có nhiều việc phải làm

Bạn sẽ phải trải qua nhiều đêm không ngủ được, với sự oán hận, thất vọng, tổn thương dày vò. Ảnh minh họa: Internet

Đối mặt với ngoại tình chẳng khác gì bạn chuẩn bị bước vào một trận chiến. Phải có tính toán, sắp xếp, và cùng lúc làm nhiều việc.

Điều hòa lại tâm trạng và suy nghĩ, nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình cùng người bạn đời phản bội. Bạn phải chuẩn bị một sự lựa chọn cùng những gì liên quan đến quyết định sau cùng. Nhưng điều quan trọng bạn phải nhớ là hãy giữ những giá trị bạn muón bảo vệ, dù khó khăn đến thế nào.

Sẽ có nhiều cảm xúc tiêu cực

Bạn sẽ phải trải qua nhiều đêm không ngủ được, với sự oán hận, thất vọng, tổn thương dày vò. Bạn sẽ thấy những gì gai góc, xấu xí nhất ở một cuộc hôn nhân có sự phản bội.

Đó là những cảm xúc sẽ phải xảy ra, vì người bị phản bội luôn nhiều ám ảnh và đau lòng hơn.

Bạn sẽ có lúc muốn từ bỏ

Những ngột ngạt, mệt mỏi, tổn thương sẽ khiến bạn thấy kiệt cùng. Bạn muốn được giải thoát, bạn muốn từ bỏ dù là trong chốc lát. Nhưng hãy nhớ, đó chỉ là sự suy sụp nhất thời, bạn cần tìm cho mình một lựa chọn khi bản thân bình tĩnh lại, làm chủ được cảm xúc của mình.

Bạn và người ấy đều có trách nhiệm riêng

Nếu bạn là người bị phản bội, bạn nghĩ rằng mình chẳng làm gì sai phải chịu trách nhiệm. Cũng không sai, nhưng bạn phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình.



Trong chuyện ngoại tình, tha thứ là có thể - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là người ngoại tình, trách nhiệm của bạn là dứt khoát với lựa chọn đi hay ở. Nếu bạn chọn đi, hãy thu xếp kết thúc hôn nhân và có trách nhiệm với con cái. Nếu bạn chọn ở lại, hãy có trách nhiệm cắt đứt với nhân tình và quay về với gia đình.

Tha thứ là có thể

Trong chuyện ngoại tình, tha thứ là có thể. Không hẳn là phải ngay lập tức, nhưng là chuyện có thể theo thời gian. Vì hôn nhân là chuyện có thể sửa đổi, chấp vá và hồi phục. Quan trọng là bạn và đối phương có đủ can đảm và kiên nhẫn để làm lại cùng nhau không.