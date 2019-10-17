Nếu lỡ yêu phải chồng người, đàn bà ít nhất hãy nhớ những điều này

Có lẽ bạn từng nghĩ mình phải nhẫn nhịn hằng đêm nhìn đàn ông trở về với gia đình. Bạn chịu cô đơn khi lúc nào cũng phải nhường người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác. Thậm chí, bạn còn thấy tổn thương khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu hạnh phúc bên vợ con của anh ấy.

Nạn nhân chịu tổn thương lớn nhất trong một cuộc ngoại tình của đàn ông là người vợ và những đứa trẻ. Dù là một cô nhân tình hiền lành nhất, cam chịu và nhẫn nhịn nhất thì bạn cũng chỉ là một người chịu nỗi đau ít hơn họ.

Nhưng xin đừng quên, bạn là người thứ ba. Ngay cả khi người đàn ông ngoại tình kia nói rằng anh ta không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, anh ta yêu bạn thì bạn vẫn chỉ là người đến sau. Đã có một người phụ nữ khác đến trước bạn, được chọn làm vợ danh chính ngôn thuận. Và những gì bạn cảm thấy mình bị tổn thương không bao giờ bằng cảm giác bị phản bội ở người vợ ấy.

Bạn cũng không là duy nhất trong tim của đàn ông ngoại tình

Với đàn ông ngoại tình, dù anh ta có nói yêu bạn nhất, chỉ thích ở bên bạn nhất thì trong tim anh ta vẫn có hình bóng của vợ. Vợ là mẹ của con anh ta, vợ là con dâu của cha mẹ anh ta, vợ là người lo từng bữa ăn cho anh ta. Thế thì, trong tim của người đàn ông này, bạn không bao giờ là duy nhất.

Ngay cả khi bạn chấp nhận điều này, thì cũng phải biết khi đã không là duy nhất thì sẽ trở thành sự lựa chọn của người khác. Anh ta chọn bạn, hay chọn vợ? Sự thật là rất hiếm người chồng ngoại tình nào bỏ vợ con để theo nhân tình. Bởi vì không muốn mất vợ con, anh ta mới muốn có thêm một cô bồ. Vì muốn có cả hai, anh ta mới duy trì vụng trộm đến cùng. Đó là tâm lý của đàn ông, chỉ thích thêm cái mới, chứ không muốn bỏ đi cái cũ.

Đây sẽ không là mối tình cuối trong đời bạn

Đừng là người thứ ba ảo tưởng đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ khi yêu rất bất chấp, bởi họ nghĩ đó là tình yêu sâu đậm và cuối cùng trong đời. Nhưng những mối tình với đàn ông có vợ không bao giờ là cuối cùng với phụ nữ. Ngày cả khi bạn cưới được anh ta, cũng chưa chắc anh ta sẽ bên bạn cả đời sau này. Bởi đàn ông có thể phản bội và bỏ người vợ đầu tiên thì hầu như chẳng thể nào chung thủy với một người sau đó. Bạn đừng trở thành cô nhân tình đáng thương...

Vì vậy, đừng hy sinh quá nhiều

Đừng cho đi quá nhiều, nếu sau này bạn không muốn bị tổn thương quá nhiều. Vì một tương lai hạnh phúc sẽ rất khó xảy ra. Một người đàn ông từng phản bội người khác, vốn không đáng để bạn hy sinh hết năm tháng thanh xuân. Bởi ngày anh ta bỏ rơi bạn chắc chắn sẽ đến, bạn không ngăn được cái kết này.

Đừng tin những lời hứa của đàn ông

Nếu đàn ông ngoại tình hứa sẽ bỏ vợ để cưới bạn, thì đừng tin. Nếu họ hứa sẽ chỉ yêu mình bạn, cũng đừng tin. Trái tim của đàn ông phản bội như một vực thẳm, bạn nhìn không thấu, mà càng nhìn lại càng tăm tối. Bởi một khi đã ngoại tình, đàn ông sẽ càng nói dối nhiều hơn, chiêu trò càng cao tay hơn. Bạn càng tin tưởng thì về sau sẽ càng thất vọng ê chề.

Và đừng để ai biết về mối quan hệ của hai người

Là người thứ ba, chẳng có gì đáng để tự hào để khoe khoang hay dằn mặt ai - Ảnh minh họa: Internet

Là người thứ ba, chẳng có gì đáng để tự hào để khoe khoang hay dằn mặt ai. Yêu chồng người là một lỗi sai lớn, một vết ô không thể xóa trong đời phụ nữ. Hạnh phúc, niềm vui hôm nay bạn có được xây trên nước mắt của một gia đình khác. Bạn có quyền yêu, đó là lựa chọn của bạn, nhưng bạn không có tư cách ca ngợi tình yêu sai trái này.

Và hơn hết, hãy bảo vệ mình, ngay cả khi bản thân bạn đã sai quá nhiều. Và hãy sớm thoát ra, vì bạn xứng đáng có một tình yêu đúng nghĩa tử tế hơn.