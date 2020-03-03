Muốn biết mình quan trọng với đàn ông hay không, cứ thử im lặng

Phụ nữ yêu 03/03/2020 05:18

Muốn biết lòng đàn ông tới đâu, còn nguyên vẹn hay đã đổi thay, phụ nữ im lặng ắt sẽ có được câu trả lời cho riêng mình…

Phụ nữ trong hôn nhân thường hay nói, thậm chí là nói nhiều với người đàn ông của mình. Khi vui họ cũng nói, khi bực họ càng nói nhiều. Có những người vợ càm ràm chồng ngày một nhiều, là vì họ nói một lần chồng không nhớ, thì đành phải nói lần hai, lần ba… Người vợ nào cũng muốn chồng lắng nghe mình nói, càng mong hơn chồng sẽ có thể nghe mà nhớ, mà thay đổi tốt hơn.

Chung quy cũng là vì đàn ông thường trở nên vô tâm khi có vợ. Họ thường quên chăm chú vào người phụ nữ bên cạnh như thuở mới yêu. Nói hôn nhân thực tế khiến tình yêu của đàn ông bớt lãng mạn đi cũng không sai. Nói cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến đàn ông bớt nồng nàn đi cũng đúng. Nhưng phụ nữ là sinh vật nhạy cảm trong tình yêu. Nếu họ thấy bất an thì họ sẽ nói, càng thấy không yên sẽ càng nói nhiều hơn. Còn đàn ông lại chỉ thấy vợ nói nhiều mà phiền, lại càng không thiết nghe, chẳng muốn để tâm.

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Thật ra, chỉ đàn ông thương vợ mới có nỗi sợ vợ im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Đã thế thì phụ nữ im lặng. Có thể là vì họ quá mỏi mệt khi chồng chẳng khi nào nhớ họ đã nói gì. Họ thấy mình bị bỏ quên vì chồng hình như chẳng để ý những gì họ chia sẻ, nhắc nhở. Sự im lặng của phụ nữ là minh chứng lớn nhất cho nỗi đau trong lòng. Tổn thương càng lớn, càng không có từ ngữ nào có thể biểu đạt.

Người ta hay nói, đàn ông sợ phụ nữ im lặng. Thật ra, chỉ đàn ông thương vợ mới có nỗi sợ đó. Vì có lẽ anh ấy chỉ vô tình không để ý, rồi lại âu lo chẳng biết mình đã làm gì sai để vợ phải im lặng. Vì anh ấy bắt đầu sợ, không biết vợ nghĩ gì, liệu có muốn rời xa anh ấy hay không?

Ngược lại, đàn ông đã hết thương vợ thì lại thấy vợ im lặng thật biết điều. Anh ta sẽ thấy vợ không nói thật nhẹ tai, không thấy phiền phức khó chịu. Và đương nhiên, anh ta cũng không cần vợ phải lên tiếng, cứ thế bỏ mặc vợ chìm trong im lặng cũng chẳng thấy gì.

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Nếu bạn muốn biết mình có còn quan trọng với anh ấy hay không, cứ thử im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, nếu có một ngày bạn thấy rằng người đàn ông của mình không còn muốn nghe mình nói, thì hãy thử im lặng. Nếu bạn muốn biết mình có còn quan trọng với anh ấy hay không, cứ thử im lặng. Người đàn ông thương yêu và quý trọng bạn sẽ thấu hiểu sự im lặng tủi hờn tổn thương của bạn. Anh ấy sẽ không chịu được khi bạn chẳng nói lời nào. Anh ấy sẽ tìm cách để bạn phải nói ra những gì đang chịu đựng. Và nếu dẫu bạn có im lặng bao lâu, người đàn ông bên cạnh cũng bỏ mặc thì hãy hiểu không phải vì anh ta vô tâm, mà là vì với anh ta bạn đã không còn quan trọng.

Kỳ thực, một người vợ thông minh luôn có thể khôn khéo im lặng để “trị” người đàn ông của mình. Họ có thể chỉ cần giữ im lặng, để biết trong lòng đàn ông có còn vợ con hay không. Hoặc là, họ sẽ dùng sự im lặng để răn đe, cương nhu đúng lúc, đòi hỏi đàn ông tự nguyện làm điều họ muốn.

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Nếu có lúc bạn thấy bất lực với những gì mình nói, hãy thử im lặng xem sao - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có lúc bạn thấy bất lực với những gì mình nói, hãy thử im lặng xem sao. Để xem liệu chồng có quay sang tìm kiếm lời nói của bạn, liệu có giật mình phát hiện bạn bỗng chốc thay đổi, hay liệu có hối hả hối lỗi? Nếu không, thì có lẽ bạn đã có câu trả lời cho mình…

Đây là những lúc người phụ nữ cần người đàn ông bên cạnh nhất, bạn nhất định đừng để họ một mình

Đây là những lúc người phụ nữ cần người đàn ông bên cạnh nhất, bạn nhất định đừng để họ một mình

Khi hẹn hò thì bất cứ người phụ nữ nào cũng thích dựa vào người đàn ông của mình. Vì vậy khi cô ấy cần bạn thì đừng nên vì bận bịu công việc mà lạnh nhạt với cô ấy. Một lần bạn làm như vậy sẽ khiến cho trong lòng họ chịu tổn thương rất sâu sắc mà có thể vô tình bạn không hề hay biết.

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