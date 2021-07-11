Muốn biết chồng yêu vợ nhiều hay ít, cứ nhìn hành động của anh ấy khi tan làm

Phụ nữ yêu 11/07/2021 05:13

Muốn biết vợ con ở đâu trong lòng chồng thì cứ nhìn vào những gì anh ấy làm khi về nhà. Sau khi tan làm trở về nhà, người đàn ông chung thủy sẽ có những hành động này.

Một người đàn ông không yêu thương vợ con sẽ thường có suy nghĩ chỉ cần kiếm tiền và giao hết chuyện trong nhà cho vợ. Họ không quan tâm vợ một mình gánh nhiều áp lực, xoay sở để nhà cửa sạch sẽ, con cái ngoan hiền. Thứ họ cho vợ nhiều nhất chính là tiền.

Ngược lại, người đàn ông chung thủy, thương yêu vợ con sẽ chia sẻ cùng vợ mọi việc trong cuộc sống. Thứ anh ấy đưa vợ không chỉ có tiền mà còn là một tay giúp sức, cùng vợ xây dựng gia đình. Chính tư duy sống có trách nhiệm với gia đình thế này mới giữ đàn ông tránh xa khỏi cám dỗ ngoại tình. Từ đó, vợ chồng sống hạnh phúc, ngày càng thấu hiểu, gia đình cũng sung túc, đằm ấm hơn.

Muốn biết chồng yêu vợ nhiều hay ít, cứ nhìn hành động của anh ấy khi tan làm - Ảnh 1
 Chính tư duy sống có trách nhiệm với gia đình thế này mới giữ đàn ông tránh xa khỏi cám dỗ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet 

Người đàn ông chung thủy thường làm những việc này sau khi tan làm.

Chủ động vào bếp và làm việc nhà

Phụ nữ ngày nay cũng ra ngoài kiếm tiền, họ vừa có căng thẳng nơi công sở, vừa lo toan nghĩ quán xuyến việc nhà. Thậm chí, phụ nữ ở nhà nội trợ cũng không dễ dàng như đàn ông thường nghĩ. Và việc đàn ông nghĩ nấu nướng, làm việc nhà chỉ là trách nhiệm của phụ nữ sẽ dần khiến họ cảm thấy nặng nề, thay vì vui vẻ tràn đầy yêu thương để cho chồng con những bữa ăn thơm ngon. Dù không nói ra nhưng phụ nữ cần được chia sẻ để thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Một người đàn ông tốt sẽ thấu hiểu nỗi khổ không nói nên lời này của vợ mình. Vì thế khi tan làm, anh ấy sẽ chủ động giúp đỡ vợ, vào bếp nấu ăn hoặc làm việc nhà. Anh ấy muốn ít nhiều chia sẻ cùng vợ, không để vợ cô đơn mệt mỏi.

Chủ động chơi với con, dạy con học

Muốn biết chồng yêu vợ nhiều hay ít, cứ nhìn hành động của anh ấy khi tan làm - Ảnh 2
Đàn ông càng yêu thương vợ thì sẽ càng chủ động trong việc trông giữ, dạy học cho con - Ảnh minh họa: Internet 

Khi đàn ông chơi với con, không chỉ là dành thời gian để gần gũi với quá trình từng ngày lớn lên của con, mà còn là để vợ có thêm thời gian chăm sóc bản thân. Và dạy dỗ con học cũng là một phần trách nhiệm của người chồng trong gia đình.

Đàn ông càng yêu thương vợ thì sẽ càng chủ động trong việc trông giữ, dạy học cho con. Họ xem đó là một việc đương nhiên mỗi ngày, cũng không hề kêu ca hay đẩy hết trách nhiệm cho vợ.

Thường xuyên tâm sự với vợ

Giao tiếp trong hôn nhân là điều không thể thiếu, mỗi ngày đều phải có để hôn nhân không nhàm chán, thiếu thốn thấu hiểu, sẻ chia. Trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ, yếu tố then chốt khiến vợ chồng xa cách nhau chính là không bày tỏ, trò chuyện để thấu hiểu, theo kịp suy nghĩ của nhau mỗi ngày.

Đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là người thứ ba xuất hiện, mà là khi vợ chồng không có gì để nói với nhau. Gắn kết không còn thì mọi kẽ hở đều trở thành khoảng cách vô tận.

Muốn biết chồng yêu vợ nhiều hay ít, cứ nhìn hành động của anh ấy khi tan làm - Ảnh 3
Người đàn ông chung thủy luôn muốn trò chuyện cùng vợ - Ảnh minh họa: Internet 

Người đàn ông chung thủy luôn muốn trò chuyện cùng vợ. Vì anh ấy dành quan tâm cho vợ từ những thói quen sinh hoạt, những việc vợ trải qua, những suy nghĩ mong muốn của vợ hằng ngày. Đó không chỉ là vì anh ấy để tâm đến vợ, mà còn để hiểu vợ hơn, từ đó cố gắng giúp vợ thấy thoải mái, vui vẻ hơn.

Khi đã lấy chồng, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Muốn biết chồng yêu mình nhiều hay ít thì cứ nhìn hành động của anh ấy khi tan làm. Muốn biết vợ con ở đâu trong lòng chồng thì cứ nhìn vào những gì anh ấy làm khi về nhà. Gia đình có bao nhiêu hạnh phúc, nụ cười của vợ có bao nhiêu rạng ngờ, đều một phần nằm ở người chồng có tâm.

5 dấu hiệu chứng tỏ người ấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thực sự

5 dấu hiệu chứng tỏ người ấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thực sự

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo nửa kia của bạn chưa đủ trưởng thành về cảm xúc cho một mối quan hệ thực sự.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tốt đàn ông thương vợ dấu hiệu đàn ông tốt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này