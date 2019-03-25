Làm sao để phân biệt tình yêu chân chính và một cơn say nắng nhất thời?

Phụ nữ yêu 25/03/2019 05:30

Đều là những cảm xúc khiến lòng người rộn ràng, ngọt ngào, nhưng tình yêu chân chính lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác một cơn say nắng nhất thời.

Người ta thường nói, tình yêu thì chỉ có một, còn những cái na ná tình yêu lại nhiều không đếm xuể. Bởi thế, nơi ngực trái của con người mới tồn tại thêm những thứ tình cảm khác tình yêu mà bản thân chúng ta khó phân biệt được. Nhưng một tình yêu chân chính luôn khác biệt hoàn toàn một cơn say nắng bởi những điểm khác biệt này.

Cơn say nắng hời hợt và tạm bợ, nhanh đến nhanh đi, còn tình yêu chân thật thì vững bền dài lâu

Đa số những cơn say nắng đều có nguồn cơn từ sự hấp dẫn giới tính và những va chạm nhất thời giữa phụ nữ và đàn ông. Những cảm xúc đến nhanh và chớp nhoáng thường không thể sâu sắc ở lại với cả hai.

Tình yêu chân thật lại hoàn toàn khác. Đó là tất cả những cảm xúc thật nhỏ từ ánh mắt nụ cười, đến thật lớn lao như hy sinh thấu hiểu cho nhau, đồng điệu trong tâm hồn. Đó là một quá trình vun đắp, tìm hiểu, và cùng trải qua hết thăng trầm trong cuộc sống.

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Tình yêu chân thành là tất cả những cảm xúc thật nhỏ từ ánh mắt nụ cười, đến thật lớn lao như hy sinh thấu hiểu cho nhau, đồng điệu trong tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu chân chính giúp cả hai tốt hơn, những cơn say nắng lại chỉ đem đến những tai hại

Tương lai của một tình yêu chân thật là cùng nhau cố gắng, hoàn thiện và đem lại hạnh phúc cho nhau. Sự thấu hiểu và hy sinh sẽ mài giũa cái tôi của cả hai, thay vào đó là niềm vui khi nghĩ cho nhau, cùng nhau tốt hơn. Bản chất của một tình yêu chân chính luôn giúp con người sống ý nghĩa hơn.

Những cơn say nắng không bao giờ mang ý nghĩa lâu dài trong đời sống tình cảm. Ngược lại, một say nắng đơn thuần chỉ đem lại hời hợt. Hay một cơn say nắng có thể phá vỡ một tình yêu chân chính lâu năm. 

Chỉ có tình yêu chân chính mới chiến thắng thử thách thời gian

Những tình cảm nhanh đến nhanh đi đều chỉ dừng lại ở cảm giác hài lòng với những gì tốt đẹp ở nhau. Một cơn say nắng không thể chịu nổi thử thách thời gian, thậm chí chỉ cần một chút khó khăn sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Với tình yêu chân chính, dù tháng năm bao lâu, gặp bao trở ngại nhưng chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì chẳng bao giờ rời xa được. Và càng cùng nhau vượt qua khó khăn, tình yêu sẽ càng lâu dài, thăng hoa và bền vững hơn.

Chấp nhận và tin tưởng nhau, tình yêu chân chính có thể qua mọi rào cản ghen tuông, nhỏ nhen tầm thường

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Đứng trước một tình yêu đúng nghĩa, lòng tin và sự thấu hiểu luôn chiến thắng mọi ghen hờn hay khó khăn nhỏ nhặt tầm thường - Ảnh minh họa: Internet

Cơn say nắng mang đến những xúc cảm ngọt ngào lấp lánh, khiến ai cũng nhiều mơ mộng hào nhoáng. Từ đó, cả hai chỉ nhìn thấy những gì không thực tế ở nhau, thậm chí là chỉ thấy ở đối phương điều mình cần, hơn là hòa hợp thật sự. Đến một lúc, khi không đủ tin tưởng và chấp nhận, mọi thứ có thể trở thành gánh nặng, khiến cả hai mệt mỏi.

Nếu hai người là một tình yêu chân thành thì chẳng thứ gì quan trọng hơn thế. Dù là sự khác biệt, nhược điểm, hay những khi tổn thương nhau đều có thể vượt qua. Đứng trước một tình yêu đúng nghĩa, lòng tin và sự thấu hiểu luôn chiến thắng mọi ghen hờn hay khó khăn nhỏ nhặt tầm thường.

Chỉ với tình yêu chân thật, người ta mới nhìn thấy tương lai ở nhau

Không phải ai trong thế giới 7 tỷ người cũng cho bạn cảm giác muốn nghĩ đến tương lai cùng họ. Vì không phải tình yêu nào cũng đủ vững vàng để có mong muốn gắn kết với nhau thật lâu. Và chỉ có tình yêu chân chính mới khiến bạn muốn mọi dự định, khoảnh khắc của mình phải có đối phương. Hay chỉ khi một ai đó yêu bạn chân thành, họ mới đủ bản lĩnh cho bạn một tương lai vững chắc. Còn những cơn say nắng chỉ là những tình cảm tạm bợ, chưa biết tới đâu, quá yếu ớt để nghĩ về tương lai.

Tình yêu chân chính là sự đồng thuận, cố gắng từ cả hai

Tình yêu chân chính khác hoàn toàn một cơn say nắng ở sự đồng thuận. Với những cảm xúc nhất thời, cả hai sẽ có sự chệch nhịp, không có gì khẳng định rõ ràng nhất cho tình cảm của mình.

Nhưng khi đã xác định gắn bó lâu dài, tình yêu chân chính luôn có sự nỗ lực để hòa hợp từ cả hai. Mỗi người sẽ học cách thay đổi để phù hợp với đối phương.

Làm sao để phân biệt tình yêu chân chính và một cơn say nắng nhất thời? - Ảnh 3
Khi đã xác định gắn bó lâu dài, tình yêu chân chính luôn có sự nỗ lực để hòa hợp từ cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác tự do, thoải mái chỉ có ở một tình yêu chân chính

Người ta nói, tình yêu đúng nghĩa chính là vì bình yên quá mà chẳng ai muốn rời đi. Sống bên nhau càng lâu, quan trọng nhất là cảm giác thoải mái và tự do. Tình yêu chân chính luôn cho cả hai sự dễ chịu nhất khi bên nhau, như tự nguyện dành cho nhau, và tự do để là chính mình. Ngược lại, một cơn say nắng lại chỉ yếu ớt với cảm xúc nhất thời, những bất an, không chắc chắn lại tồn tại quá nhiều.

Trong tình yêu không phải phụ nữ cứ yêu thật nhiều, cứ cho đi thật nhiều thì sẽ giữ được người đàn ông bên cạnh

Trong tình yêu không phải phụ nữ cứ yêu thật nhiều, cứ cho đi thật nhiều thì sẽ giữ được người đàn ông bên cạnh

Với đàn ông, đàn bà quá tốt, đàn ông sẽ có lúc không còn yêu. Đàn bà quá hiểu chuyện, quá biết điều và quá dễ tha thứ, sẵn sàng hy sinh, đàn ông sẽ có lúc không thiết tha.

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