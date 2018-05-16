Là phụ nữ, đừng tự đày đọa kiếp người chỉ vì chọn bừa một bờ vai để tựa

Phụ nữ chỉ có một lần thanh xuân, đừng phung phí nó cho người đàn ông không xứng đáng.

Sinh ra là phụ nữ, chúng ta xứng đáng được nâng niu, trân trọng và yêu thương thay vì nhận lấy những đắng cay, thua thiệt vào người. Phụ nữ có thể bất chấp để yêu nhưng đừng như thế khi cưới - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ, nếu yêu có thể yêu cuồng dại bất chấp, có thể mặc kệ những dị nghị của thiên hạ, những cấm cản của gia đình để đi theo tiếng gọi của con tim. Thế nhưng, sau những cơn say nắng, sau khi đã bình tâm bạn cần tự vấn mình rằng, liệu người đàn ông hiện tại có xứng đáng để mình quay lưng với tất cả hay không, anh ấy có thực sự bất ổn khi khiến tất cả mọi người đều can ngăn mối quan hệ của cả hai. Chỉ khi tháo gỡ được những vướng mắc ấy bằng lí trí, chỉ khi không còn lăn tăn nghĩ ngợi về ngày mai bạn mới có thể toàn tâm toàn ý đặt trọn tin yêu.

Là phụ nữ, bạn có quyền từ chối kết hôn với người đàn ông mình yêu tha thiết. Phụ nữ, thà độc thân còn hơn vớ phải gã đàn ông cuồng ghen, máu mê cờ bạc làm chồng. Rồi bạn sẽ thấy, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi ta chưa dại dột gắn đời mình với việc phải chạy ăn từng bữa, phải trút sạch tiền để trả nợ cho chồng, phải nơm nớp lo sợ người khác đến chửi rủa mắng nhiếc trong khi mình chẳng làm gì sai mà chỉ đang bị liên lụy. Là phụ nữ đừng ham lấy chồng giàu, hãy chọn lấy người đàn ông có chí hướng cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ, đừng đồng ý cưới người đàn ông không có chí cầu tiến làm chồng. Đàn ông không giàu có, không có tiền của nhưng có chí làm giàu thì sớm muộn cũng sẽ thành công. Đàn ông giàu có nhưng ỷ lại vào tiền bạc của mẹ cha, sống hưởng thụ và bằng lòng với những gì đang có không đáng tin chút nào.

Là phụ nữ, bạn đừng dại kết hôn với người đàn ông bố mẹ muốn bạn lấy làm chồng, hãy chỉ lấy chồng khi bạn và đối phương yêu nhau, muốn cùng nhau xây dựng mái ấm. Đừng để bố mẹ quyết định việc bạn phải lấy ai làm chồng bởi chính bạn mới là người sống trong cuộc hôn nhân ấy. Là phụ nữ, đừng dại kết hôn với người đàn ông xem bạn như “máy đẻ”. Chẳng đứa trẻ nào hạnh phúc khi cha chúng không hề yêu mẹ, và tất nhiên họ cũng sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để chăm sóc hay nuôi dạy con cái cùng vợ. Lúc ấy, bạn sẽ phải tranh đấu giữa việc chấm dứt cuộc hôn nhân để giải thoát cho mình hoặc chấp nhận cam chịu để giữ gia đình cho con, còn đớn đau nào hơn thế. Là phụ nữ, một khi chồng đã ngoại tình thì bỏ ngay đừng tiếc - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ, một khi chồng đã ngoại tình thì đừng cố gắng dùng mọi cách để níu giữ. Đàn ông bội bạc rẻ tiền đến mức không đáng để bạn cho họ thêm một cơ hội nào nữa. Đừng dùng chung đàn ông với bất cứ ai, như thế chẳng khác nào tự khiến mình trở nên đáng thương. Cuối cùng, là phụ nữ hãy có đủ dũng cảm để mở lời đề nghị dừng lại cuộc hôn nhân sai lầm. Hãy buông tay khi cả hai không còn yêu nhau, không còn hạnh phúc, không còn rung cảm trước nhau nữa. Hãy cho chính bạn và đối phương cơ hội được hạnh phúc thêm một lần nữa thay vì đọa đày nhau trong ngôi nhà chung.

Những điều đàn ông cực ghét ở phụ nữ, chị em hãy đọc thuộc lòng Dù yêu đến mấy đàn ông cũng cảm thấy chán ngấy những điều này ở phụ nữ, chị em hãy đọc thật kỹ để tránh phạm phải.

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