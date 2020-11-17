Không mối quan hệ chân thành nào được xây dựng trên bệ đỡ vật chất, nhưng thiếu tiền dễ làm tình yêu nản chí

Phụ nữ yêu 17/11/2020 13:51

Trong thời đại mà con người coi trọng vật chất thì đồng tiền cũng bất giác trở thành yếu tố quyết định mọi thứ. Trong đó có cả tình yêu, không mối quan hệ chân thành nào được xây dựng trên bệ đỡ vật chất, nhưng thiếu tiền dễ làm tình yêu nản chí.

Quả thật, không thể phủ nhận trong quan hệ tình cảm giữa nam và nữ điều quan trọng luôn được ưu tiên phải là tình cảm. Nhưng nếu giả sử đối phương không có đủ điều kiện tài chính để duy trì những nhu cầu đơn giản cho một buổi hẹn hò như ăn uống, xăng xe, quà cáp... vào những dịp đặc biệt, liệu mối quan hệ đó có được duy trì lâu dài, bởi thiếu tiền dễ làm tình yêu nản chí.

Chán nản khi rơi vào "tình yêu rỗng túi"

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Các cặp đôi dễ chán nản khi rơi vào 'tình yêu rỗng túi' - Ảnh minh họa: Internet

Thuở ban đầu, khi mới yêu phần lớn nữ giới ít đặt nặng vấn đề tiền bạc. Nhưng càng về sau khi nhu cầu sống ngày một tăng, nếu không có tiền quan hệ tình cảm sẽ dẫn đến nhiều bất hòa. Tình yêu ngày nay đòi hỏi sự phấn đấu từ cả hai phía, nếu nam giới lo toan về tiền bạc, chi tiêu sinh hoạt hàng tháng thì nữ giới cũng thế. Vì vậy, nếu nam giới thiếu ý chí, bi quan về cuộc sống, không phấn đấu cho tương lai và khi tình trạng đó mãi kéo dài, dám chắc tình yêu sẽ không còn đủ sức để duy trì khi hai trái tim đã quá mệt mỏi với vòng vây “cơm áo gạo tiền”.

Cuộc sống có khi dư dả, lúc nghèo túng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng khó khăn về mặt tài chính cứ kéo dài, chuyện tình cảm của đôi bên chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi yêu phần lớn nữ giới thường nói không quan tâm đến tiền bạc, coi trọng vật chất. Tuy nhiên khi thử so sánh giữa một người dư dả, có điều kiện chăm chút cho mình với một người eo hẹp kinh tế, chắt chiu tiền bạc khi chi trả cho những buổi hẹn, tất nhiên phái nữ sẽ ưu tiên chọn người dư dả.

Tình yêu khó lòng duy trì nếu thiếu tiền

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Tình yêu khó lòng duy trì nếu thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời đại ngày nay, tiền không phải là thứ xấu xa, coi trọng đồng tiền đồng nghĩa với việc trân trọng giá trị của bản thân. Ít ai thích ngồi xe máy thay vì ô tô, chọn ăn quán bình dân và từ chối nhà hàng cao cấp. Điều đó giống với cảm giác phải ở bên cạnh một người hay than nghèo, không cầu tiến, không tương lai trong khi bản thân có thể chọn ở bên một người nhiều tiền, biết chiều chuộng và chăm lo cho cuộc sống của cả hai.

Nếu cuộc sống chỉ duy trì dựa vào đồng lương ít ỏi, ăn uống tằn tiện, chi tiêu việc gì cũng đắn đo thì làm sao dám nghĩ đến việc sinh con, vun đắp hạnh phúc? Song, những việc này sẽ trở nên vô cùng đơn giản nếu cuộc sống đủ đầy hơn, dễ thở hơn khi không nghĩ ngợi về tiền bạc, vật chất và dành nhiều thời gian để lo cho tương lai. Mặc dù tiền có thể không mang lại hạnh phúc, nhưng tiền sẽ giúp hạnh phúc dễ đến hơn. 

Đừng để đồng tiền đứng giữa tình yêu

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Đừng để đồng tiền đứng giữa tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc và tình yêu sẽ gắn liền với chúng ta trong suốt cuộc đời. Vì vậy, không thể không coi trọng tiền bạc, thế nhưng phải biết cách đặt đồng tiền ở vị trí phù hợp. Tình yêu ngày nay cần sự sòng phẳng giữa cả nam và nữ, quan niệm “cho” ở nam và “nhận” ở nữ phải dần được tháo gỡ.

Phái nữ ngày nay là những người thông minh, tài giỏi và luôn biết cách xây dựng cuộc sống một cách độc lập, tự chủ. Coi trọng tiền bạc không đồng nghĩa với việc yêu cầu đối phương vì mình mà vung tiền không tiếc tay mà chủ yếu mong muốn họ tập trung gây dựng sự nghiệp bền vững trước khi cho đối phương một vị trí, chỗ đứng khi bắt đầu mối quan hệ.

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Từ khóa:   cơm áo gạo tiền tiền bạc và tình yêu chuyện yêu đương

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