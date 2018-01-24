Không chỉ cặp bồ, chồng còn có cả con rơi, tôi phải làm sao?

Không chỉ phát hiện chồng cặp bồ, tôi còn bẽ bàng khi biết anh ấy có cả con riêng với người đàn bà khác.

Yêu nhau từ thuở sinh viên, tôi và anh đã cùng nắm chặt tay nhau vượt qua biết bao khó khăn, khốn khó. Thuở ấy, cả hai đều nghèo, những buổi hẹn hò chỉ là đạp xe chở nhau đi ăn ly chè, uống ly nước mía nhưng hạnh phúc vô cùng. Ngày ra trường, cả hai đứa hứa hẹn cùng cố gắng, khi nào công việc ổn định sẽ cưới. Bên nhau 10 năm, chẳng bao giờ tôi dám nghĩ chồng mình cặp bồ, càng không bao giờ tin anh ấy có con riêng - Ảnh minh họa: Internet Năm năm sau, khi mọi thứ đều ổn thỏa chúng tôi quyết định về chung một nhà, dẫn nhau về ra mắt hai bên gia đình. Ngày cưới, hai đứa chỉ biết khóc vì quá hạnh phúc, vì từ nay cả hai có thể sớm sớm thức giấc cùng nhau, đêm đêm nằm bên nhau tâm sự đủ điều.

Tôi nhanh chóng cấn thai, sinh cho anh cậu con trai giống bố như đúc, họ hàng nội ngoại ai cũng vui lây. Tuy nhiên, dạo gần đây tôi thấy anh đã thay đổi. Anh không còn quan tâm, chăm sóc vợ con như trước, thường xuyên vắng nhà và làm thêm ngoài giờ. Nghi anh có người phụ nữ khác, tôi có bóng gió tra hỏi nhưng đáp lại là sự hằn học, trách móc rằng tôi không tin tưởng vào chồng. Biết vậy, tôi không nhắc lại chuyện ấy với chồng lần nào nữa mà chỉ âm thầm theo dõi. Mọi chuyện tưởng như chỉ là suy đoán vô căn cứ của tôi, nào ngờ chủ nhật tuần rồi anh bảo mẹ con tôi ăn cơm trước, anh có việc đột xuất phải ra ngoài.

Những tưởng mình đã nghi oan cho chồng, nào ngờ những gì diễn ra sau ấy khiến tim tôi như vụn vỡ - Ảnh minh họa: Internet Tôi kín đáo gọi cho thám tử đi theo anh, khoảng một giờ sau, nhận được ảnh thám tử gửi mà tôi như chết điếng. Chồng tôi đang ở trước cửa một ngôi nhà nhỏ, một người phụ nữ trẻ tuổi trên tay bế một đứa bé vẫn còn mang vớ tay ra đón anh trong hạnh phúc. Chồng tôi choàng tay ôm lấy người phụ nữ xa lạ kia, hôn môi cô ta dịu ngọt và sau đó đưa tay đón lấy đứa trẻ mà cưng nựng. Thám tử gọi cho tôi và nói vỏn vẹn rằng: “chồng chị không chỉ cặp bồ mà còn có cả con riêng, chị cứ suy nghĩ cách giải quyết”. Làm sao tôi tin được, người chồng đầu ấp tay gối lại có con riêng với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet Yêu chồng từ thuở cơ hàn, đến khi vợ chồng đủ đầy, gia đình hạnh phúc anh ấy lại đổ đốn mà ngoại tình. Đáng buồn hơn, chồng tôi lại còn có cả con riêng với đàn bà khác, chứng tỏ mối quan hệ này hoàn toàn nghiêm túc chứ không chỉ là vui chơi qua đường. Giờ đây tôi phải làm sao, nếu một mực đòi ly hôn thì con tôi sẽ mất cha, gia đình tan nát và người phụ nữ kia sẽ được đà cướp anh ấy về cho mình. Thế nhưng, nếu cam chịu kiếp chồng chung tôi cũng làm không được.

Chuyên gia tâm lý chỉ ra những nguyên nhân khiến người ta ngoại tình, đọc đến đâu chí lý đến đấy! Dưới đây là những lý do khiến người ta ngoại tình, dù là đàn ông hay phụ nữ cũng phải đọc kẻo mất vợ/chồng mới hối thì đã muộn!

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