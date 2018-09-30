Khi đàn bà tuyệt tình là lúc nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống không phải là đàn ông

Người ta nói khi đàn bà tuyệt tình là lúc họ đã ở tận cùng của nỗi đau mà không lời nào tả xiết. Theo tôi nghĩ đàn bà cần phải có lúc tuyệt tình như thế để nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống không phải là đàn ông mà còn nhiều điều quý giá hơn nữa.

Đàn bà tuyệt tình là lúc họ nhận ra rằng họ không thể chỉ biết sống cho chồng, coi chồng là tất cả và cũng không phải sống để phục vụ nhà chồng. Bởi đơn giản ai cũng có hạnh phúc riêng, có một cuộc sống sao cho tốt nhất chứ không phải chỉ biết nhắm mắt chịu đựng. Khi đàn bà tuyệt tình - Ảnh minh họa: Internet Chỉ khi phụ nữ trải qua những nỗi đau mới thấm thía và cảm thấy rằng cuộc sống sướng hay khổ là do mình chứ không phải do bất cứ ai quyết định thay. Thế nên đàn bà sẵn sàng ly hôn với người đàn ông bội bạc thì đừng hối tiếc. Vì đơn giản phụ nữ bây giờ không cảm thấy ngột ngạt hay sợ người đời chê cười nuôi con một mình. Cũng không sợ người đời dè bỉu vì mang tiếng bỏ chồng. Những định kiến trước đây đã không còn nữa mà thay vào đó là những tư tưởng tân tiến, hợp thời, hợp lòng người.

Khi đàn bà tuyệt tình là lúc họ nhận ra rằng trong cuộc đời này nếu bản thân mình mà không yêu được chính mình thì chẳng thể yêu thương được ai. Hơn nữa chỉ khi yêu bản thân mình thì phụ nữ mới sống tốt và hạnh phúc được. Có những nỗi đau phụ nữ phải tự mình vượt qua, có những người đàn ông buộc đàn bà phải tuyệt tình để dứt khoát vì họ không xứng đáng với tình yêu của bạn. Phụ nữ phải biết tự mình làm bản thân vui, để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp mà không cần phải có đàn ông. Đàn bà tuyệt tình nhận ra rằng trên đời này còn nhiều điều quý giá chứ không phải là đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà phải trải qua nỗi đau, phải trải qua sự mất mát để rồi phải tuyệt tình thì mới nhận ra rằng cái gì đáng buông bỏ thì buông bỏ, cái gì đáng giữ thì mới giữ. Nếu hôn nhân không hạnh phúc, người đàn ông đã thay lòng thì phụ nữ sẵn sàng ra đi không hề luyến tiếc hay hối hận. Tương lai còn ở phía trước, hạnh phúc vẫn đang vẫy chào nên chẳng tội gì phải vùi dập bản thân vào một người đàn ông không xứng đáng.

Đàn bà trải qua sự lừa dối, nhận lại những nỗi đau mới là lúc để họ nhận ra sức mạnh của đồng tiền. Tiền giúp chị em cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn để chinh phục thử thách, để vượt qua những giông tố trong cuộc đời dễ dàng hơn. Có tiền giúp phụ nữ làm chủ cuộc đời mình, tự quyết định cuộc sống và tương lai của bản thân. Khi người phụ nữ có tiền, đồng nghĩa với việc họ có tiếng nói, được ngưỡng mộ và coi trọng. Khi yêu, phụ nữ nghĩ rằng đàn ông mới là người mình trân trọng và yêu thương nhất. Thế nhưng khi vấp ngã, khi chạm đến tận cùng của nỗi đau mới giúp phụ nữ thấm thía nhận ra rằng bố mẹ mới là người cần được trân trọng và yêu thương. Bố mẹ mới là người sinh thành và dưỡng dục để họ có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Vì vậy bạn nên đền đáp, báo hiếu bố mẹ, đừng bao giờ sống một cuộc sống khổ đau, vất vả để rồi gây phiền lòng cho người đã sinh ra mình. Bởi thế phụ nữ đừng bao giờ để người khác vùi dập, chà đạp, kể cả đó là chồng hay gia đình chồng. Khi đàn bà tuyệt tình là lúc họ nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn bà tuyệt tình là lúc họ thấm thía con cái mới là món quà vô giá mà ông trời ban tặng. Vì thế cần phải sống thật tốt để đảm bảo một tương lai tốt nhất cho những đứa con thân yêu. Chính con cái là điểm tựa tinh thần, là nền tảng sức mạnh để vững bước đi lên, vượt qua giông tố, sóng gió trong cuộc đời. Dù sao cũng phải cảm ơn những nỗi đau, những sự dối lừa hay những hi sinh mà đàn bà phải trải qua để đưa đàn bà bước lên ‘ngưỡng cửa’ của sự tuyệt tình. Bởi chỉ khi đàn bà trở nên tuyệt tình mới giúp họ biết rằng trên đời này còn nhiều điều quý giá và tươi đẹp đang chờ họ khám phá. Và đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống mà thôi. Nếu người đàn ông ấy sống chung thủy thì phụ nữ nên gắn bó. Còn nếu đã thay lòng thì phụ nữ nên sẵn sàng ly hôn để sống cuộc đời mới tươi đẹp, hạnh phúc hơn. Khi đàn bà tuyệt tình là lúc họ nhận ra rằng dù không có đàn ông thì bản thân vẫn sống tốt và hạnh phúc. Chỉ không có tiền mới khiến phụ nữ chật vật, cơ cực, không có con mới cô đơn buồn tủi. Còn không có đàn ông thì cuộc đời vẫn tươi đẹp, vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ phụ nữ khám phá!

Đàn bà đánh ghen làm đau nhân tình ít, tổn thương mình gấp bội Chị em thường cho rằng khi phát hiện chồng ngoại tình thì đánh ghen nhân tình của chồng sẽ làm cho chúng ta hả hê, hả dạ? Nhưng thực tế lại không phải vậy…

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