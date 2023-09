Khi đàn bà nén hết vào im lặng, không còn ghen thì cũng là lúc đàn ông chẳng còn quan trọng nữa

Với phụ nữ, yêu là phải ghen, thậm chí là ghen tuông vô cớ. Phụ nữ có hàng trăm lý do cho việc chồng về trễ không báo trước, dù chỉ là vì anh ấy quên. Phụ nữ có hàng ngàn nghi ngờ khi một dãy số lạ gọi đến mà chồng không bắt máy, dù anh ấy đã giải thích là kẻ quấy phá. Hay phụ nữ cũng có quá nhiều tò mò, lo âu huyễn hoặc nếu một ngày chồng chẳng hỏi han, quan tâm nhiều. dù chỉ là vì đang mệt mỏi, khó khăn trong công việc.

Thật ra, phụ nữ chính là vậy. Họ sinh ra là để được yêu thương, quan tâm nên có nhiều khi quá đáng như thế cũng là vì sợ thấy bất an trong mối quan hệ hiện tại. Thậm chí, có khi vì ghen tuông quá đà, họ quên mất không giữ lại chút gì cho mình, chỉ muốn giữ đàn ông bên cạnh khi cảm thấy không an toàn. Bởi thế, phụ nữ mới trở nên kì lạ, thậm chí là điên cuồng khi ghen. Nhưng họ ghen, suy cho cùng cũng vì yếu đuối trong lòng dạ, sợ mất người đàn ông của mình. Phụ nữ không yêu nhiều sẽ không ghen. Phụ nữ yêu càng nhiều sẽ càng ghen dữ dội khi bất an.