Khi đàn bà nén hết vào im lặng, không còn ghen thì cũng là lúc đàn ông chẳng còn quan trọng nữa

Phụ nữ yêu 09/06/2019 05:26

Một lần đàn ông làm phụ nữ tổn thương thì cũng đã làm vơi đi không ít tình cảm nơi họ. Đến một lúc, dù tình cảm của phụ nữ có từng mãnh liệt thế nào cũng sẽ dần không còn, họ ắt sẽ ra đi không quay đầu lại.

Với phụ nữ, yêu là phải ghen, thậm chí là ghen tuông vô cớ. Phụ nữ có hàng trăm lý do cho việc chồng về trễ không báo trước, dù chỉ là vì anh ấy quên. Phụ nữ có hàng ngàn nghi ngờ khi một dãy số lạ gọi đến mà chồng không bắt máy, dù anh ấy đã giải thích là kẻ quấy phá. Hay phụ nữ cũng có quá nhiều tò mò, lo âu huyễn hoặc nếu một ngày chồng chẳng hỏi han, quan tâm nhiều. dù chỉ là vì đang mệt mỏi, khó khăn trong công việc.

Thật ra, phụ nữ chính là vậy. Họ sinh ra là để được yêu thương, quan tâm nên có nhiều khi quá đáng như thế cũng là vì sợ thấy bất an trong mối quan hệ hiện tại. Thậm chí, có khi vì ghen tuông quá đà, họ quên mất không giữ lại chút gì cho mình, chỉ muốn giữ đàn ông bên cạnh khi cảm thấy không an toàn. Bởi thế, phụ nữ mới trở nên kì lạ, thậm chí là điên cuồng khi ghen. Nhưng họ ghen, suy cho cùng cũng vì yếu đuối trong lòng dạ, sợ mất người đàn ông của mình. Phụ nữ không yêu nhiều sẽ không ghen. Phụ nữ yêu càng nhiều sẽ càng ghen dữ dội khi bất an.

Khi đàn bà nén hết vào im lặng, không còn ghen thì cũng là lúc đàn ông chẳng còn quan trọng nữa - Ảnh 1
Phụ nữ không yêu nhiều sẽ không ghen. Phụ nữ yêu càng nhiều sẽ càng ghen dữ dội khi bất an - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, đàn ông đâu phải ai cũng chuẩn mực, đàng hoàng trong tình cảm, đâu phải ai cũng tự giam cầm thói trăng hoa của mình trước cái đẹp, cám dỗ đầy quyến rũ bên ngoài. Đàn ông không phải ai cũng nghĩ cho người phụ nữ bên cạnh mình, biết rằng cô ấy phải chịu đựng những gì, tự dằn vặt với ghen tuông thế nào. Và đàn ông cũng mấy ai hiểu rằng sai lầm lớn nhất của họ là để người phụ nữ của mình sinh lòng ghen tuông, tị nạnh với những người phụ nữ bên cạnh anh ta. Đàn ông sai khi không cho phụ nữ lòng tin, sự an toàn.

Nếu phụ nữ ghen mà còn chịu nói, chịu lên tiếng thì đàn ông tốt nhất là hãy lắng nghe chân thành, để thấu hiểu và quan tâm cô ấy nhiều hơn. Chỉ có đàn ông nông cạn mới cho rằng phụ nữ ghen thật phiền phức.

Khi đàn bà nén hết vào im lặng, không còn ghen thì cũng là lúc đàn ông chẳng còn quan trọng nữa - Ảnh 2
Chỉ có đàn ông nông cạn mới cho rằng phụ nữ ghen thật phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

Vì phụ nữ còn ghen, còn chịu nói thì chính là khi đàn ông còn cơ hội cho cô ấy sự an toàn. Đến khi phụ nữ chẳng thiết ghen tuông, nén tất cả vào sự im lặng thì đàn ông cũng chẳng còn nghĩa lý gì với cô ấy. Khoảnh khắc giữ im lặng của phụ nữ chính là lúc cô ấy đã muốn bỏ cuộc, nhận ra rằng bản thân cần một người khác cho cô ấy bình yên và an toàn hơn. Sự im lặng ở phụ nữ không phải là biết điều, mà là chuẩn bị cho một cuộc ra đi nay mai.

Đàn ông vì người đàn bà khác mà đem đến ghen tuông, bất an cho người phụ nữ của mình thì chính là kém cỏi. Đến cả người yêu thương, hy sinh cho mình đàn ông cũng không thể cho cô ấy bình yên thì còn có thể làm gì lớn lao ngoài thiên hạ?

Khi đàn bà nén hết vào im lặng, không còn ghen thì cũng là lúc đàn ông chẳng còn quan trọng nữa - Ảnh 3
Đàn ông vì người đàn bà khác mà đem đến ghen tuông, bất an cho người phụ nữ của mình thì chính là kém cỏi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, phụ nữ có thể thứ tha một lần nhưng không đợi các anh sửa hoài một lỗi nhiều lần. Một lần các anh làm họ tổn thương thì cũng đã làm vơi đi không ít tình cảm nơi họ. Đến một lúc, dù tình cảm của phụ nữ có từng mãnh liệt thế nào cũng sẽ dần không còn, họ ắt sẽ ra đi không quay đầu lại.

Sống hãy cứ làm đàn bà chịu chơi chứ đừng làm 'mẹ sề' tóc rối

Sống hãy cứ làm đàn bà chịu chơi chứ đừng làm 'mẹ sề' tóc rối

Đàn ông cứ nói miệng thế thôi chứ nhìn đàn bà chịu chơi một tí, sành điệu một tí, biết làm đẹp một tí thì nhìn mê tít ấy chứ, nên việc gì mà không chịu chơi chút chị em nhỉ.

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