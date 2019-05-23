Khi chồng say nắng: Vợ làm sao để giữ được chồng?

Phụ nữ yêu 23/05/2019 05:16

Sự thật là tình yêu hay hôn nhân không thể biến một người xa lạ thành ruột thịt, cả đời không rời bỏ mình. Chồng say nắng và bạn không thể chỉ vì một cơn gió tạt ngang qua đã vội buông tay chèo, từ bỏ cuộc hôn nhân mình từng vun vén. Vậy thì bạn phải làm sao?

Chồng bạn có những dấu hiệu không như bình thường, bạn chắc chắn đã rất sốc, thậm chí là đau lòng, hay nổi giận không thể bình tĩnh. Nhưng nếu đánh ghen hay từ bỏ chỉ vì một cơn say nắng vừa chớm của chồng thì liệu có quá sớm không? Một cơn say nắng ở chồng đôi khi chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến mà nếu bạn không thể giữ được bình tĩnh, chắc chắn sẽ thua hoàn toàn.

Sự thật là tình yêu hay hôn nhân không thể biến một người xa lạ thành ruột thịt, cả đời không rời bỏ mình. Chồng say nắng và bạn không thể chỉ vì một cơn gió tạt ngang qua đã vội buông tay chèo, từ bỏ cuộc hôn nhân mình từng vun vén. Vậy thì bạn phải làm sao?

Hãy phớt lờ lời người khác nói

Khi chồng say nắng: Vợ làm sao để giữ được chồng? - Ảnh 1
Hãy phớt lờ người khác nói gì và tập trung vào cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thấy chồng có dấu hiệu lung lay vì người phụ nữ khác, hãy giữ riêng để giải quyết, đừng chia sẻ với bất cứ ai. Bởi người ngoài cuộc sẽ không thể hiểu chồng và cuộc hôn nhân của bạn bằng chính bạn. Điều họ thấy chỉ là chồng bạn sắp ngoại tình, và đó là điều tồi tệ nhất. Những lời của người khác có thể châm ngòi cho ngọn lửa còn chưa kịp cháy trong ngôi nhà của bạn.

Hãy phớt lờ người khác nói gì và tập trung vào cuộc hôn nhân của mình. Không ai có thể giải quyết chuyện này ngoài bạn.

Hãy đặt lòng tin vào chồng

Bạn đau đớn, hoang mang vì chồng nhớ mong một người phụ nữ khác. Nhưng hãy giữ lại lòng tin và tình yêu với người đàn ông bạn đã chọn. Anh ấy có thể say nắng, nhưng đó chưa phải là một cuộc ngoại tình rõ ràng. Bạn vẫn còn cơ hội kéo anh ấy về trước khi quá muộn, và trái tim của anh ấy giờ phút này vẫn chưa rạch ròi đâu là tình yêu đích thực hay một cơn say nắng tạm thời.

Và ngay cả khi những lời đồn đại liên tục làm bạn thất vọng thì cũng hãy luôn cho chồng yêu thương, tin tưởng. Lúc này, nếu bạn không giữ chồng bằng thấu hiểu và tưởng tin, anh ấy có thể ngã hẳn vào lòng người khác bất cứ lúc nào.

Khi chồng say nắng: Vợ làm sao để giữ được chồng? - Ảnh 2
Lúc này, nếu bạn không giữ chồng bằng thấu hiểu và tưởng tin, anh ấy có thể ngã hẳn vào lòng người khác bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Hãy xác định rõ bản thân và đối thủ rất khác biệt

Bạn không cần phải so sánh bản thân và người phụ nữ khiến chồng say nắng. Nhưng hãy phân biệt rạch ròi giữa bạn và cô ta. Nếu cô ta trẻ trung, bạn phải thật mặn mà. Nếu cô ta dữ dội, bạn chỉ cần dịu dàng ngọt ngào. Bạn phải ở một đẳng cấp cao hơn cô ta và bạn không có gì phải sợ người phụ nữ này.

Hãy hâm nóng tình cảm vợ chồng

Tình cảm vợ chồng không thể như máu mủ ruột rà, suốt đời không đổi thay. Hôn nhân cần những nhịp trầm để tự bạn tạo nên những nhịp thăng. Hâm nóng tình cảm là việc phải có với tất cả cặp vợ chồng, dù đã ở bên nhau bao lâu. Đừng vì bộn bề cuộc sống, lo toan cho con cái mà quên đi tình cảm vợ chồng. Hãy làm mới chính mình bằng việc chăm sóc bản thân, với những bộ nội y quyến rũ, những cách yêu chiều chồng mới lạ. Hãy dành thời gian chỉ hai người để thư giãn và gần gũi nhau hơn.

Khi chồng say nắng: Vợ làm sao để giữ được chồng? - Ảnh 3
Tình cảm vợ chồng không thể như máu mủ ruột rà, suốt đời không đổi thay - Ảnh minh họa: Internet

Và bạn phải nhớ rằng…

Trong đời, chồng hay cả bạn đều sẽ có những cơn say nắng trong hôn nhân. Đó chưa phải là một cuộc ngoại tình, nhưng là một cảnh báo nguy hiểm cho cả vợ và chồng. Vì bước qua khỏi ranh giới say nắng, chính là khoảng trời ngoài vợ ngoài chồng. Ở ranh giới mỏng manh ấy, điều cả hai cần làm là tìm lại tình cảm từng có với nhau, giữ lại sợi dây liên kết vợ chồng. Đừng dễ dàng buông tay, cũng đừng đẩy nhau ra xa hơn. Vì biết đâu, chỉ một phút lơ là, thật sự sẽ không thể quay trở lại được nữa.

Một tin nhắn của vợ khiến anh chồng say nắng quay đầu 'về bờ'

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Nhận được tin nhắn: 'Mày liệu mà giữ vợ', chồng chị Liên (Hưng Yên) lập tức quay về nhà, từ đó kiểm soát vợ như hình với bóng.

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