Học 'gái hư' bí kíp làm nũng để chồng không bao giờ dám rời nửa bước

Phụ nữ yêu 03/03/2018 13:54

Nhiều người vợ thường tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chồng. Điều đó chỉ khiến cho đàn ông cảm thấy bạn nhàm chán và càng có lý do tìm kiếm người dịu dàng hơn. Đôi khi vợ phải biết những chiêu nhõng nhẽo để tạo cảm giác mới lạ, khiến chồng chết đứ đừ.

Nhân tình luôn quyến rũ được chồng bạn là vì cô ta lắm chiêu trò, biết nhõng nhẽo và làm nũng. Còn bạn suốt ngày chỉ biết bếp núc, càm ràm chồng không phụ giúp, than thở vì làm việc quá nhiều. Những thói quen cư xử thô lỗ với chồng vô tình khiến cuộc sống hôn nhân của bạn trở nên tẻ nhạt. Đây cũng là lý do đàn ông thường tìm những mối quan hệ khác ngoài vợ. Là vợ, bạn nên học cách làm nũng như 'gái hư' để chồng say mê cả đời.

Nhõng nhẽo nhưng phải tạo nên sự khác biệt của bạn

Việc nhõng nhẽo, làm nũng sẽ khiến bạn khác biệt với những người khác. Lý do chồng mê bồ hơn vợ, đó là vì các cô gái đó biết làm nũng, biết làm con mèo ngoan khiến đàn ông muốn che chở. Bạn thử nghĩ đi, không có người đàn ông nào dám đến gần hoặc muốn che chở một người phụ nữ quá mạnh mẽ. Đôi khi vợ phải biết nép vào ngực chồng làm nũng hay tỏ ra yếu đuối để anh ấy phụ giúp việc gì đó. Đừng việc gì cũng vơ vào người, chỉ có bạn là người khổ mà thôi. Hãy dành cho anh ấy những cử chỉ đáng yêu hay câu nói ngọt ngào để chồng đi đâu cũng không quên được.

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Những hành động nhõng nhẽo của bạn sẽ khiến chồng không bao giờ quên - Ảnh minh họa: Internet

Học cách nhõng nhẽo thay vì kiếm chuyện vô cớ

Yêu và sống chung lâu ngày sẽ xảy ra nhiều chuyện như chồng không còn mặn nồng với vợ, hay sống với nhau chỉ vì nghĩa vụ. Dừng ngay những suy nghĩ đó đi kẻo cuộc hôn nhân của bạn vướng phải rắc rối. Là vợ, bạn phải biết nhiều chiêu để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Chẳng hạn hôm đó, anh ấy đi làm về muộn, thay vì càm ràm, bạn hãy dành cho chồng nụ cười ngọt ngào nhất. Hoặc chuẩn bị nước nóng để chồng thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi. Những hành động của bạn sẽ khiến anh ấy xúc động, không bao giờ tơ tưởng đến người khác.

Nhõng nhẽo nhưng phải thông minh

Phụ nữ không xinh đẹp phải thông minh, không thông minh phải xinh đẹp. Nếu không có cả hai xem như bạn không có chút giá trị gì trong mắt người khác. Làm người phụ nữ thông minh đã khó, kèm theo biết nhõng nhẽo lại càng khó hơn. Nhưng dù khó cách mấy bạn cũng phải học cho bằng được, bởi đây là tuyệt chiêu khiến chàng say mê. Các cô gái trẻ khi yêu sẽ làm nũng bằng những hành động đáng yêu như chu môi, trợn má... Còn với người phụ nữ trưởng thành, bạn phải biết cách nhõng nhẽo sao cho thông minh nhất. Chẳng hạn, bạn thích chiếc áo đó thì phải tìm cách nói năng khéo léo và ngọt ngào để chàng biết được và tình nguyện mua cho bạn.

Nhõng nhẽo nhưng biết phải trái, lý lẽ

Có nhiều người phụ nữ nhõng nhẽo đến mức đòi hỏi những điều vô lý, phi thực tế. Điều đó vô tình khiến cho đàn ông cảm thấy bạn kém thú vị và nhàm chán. Không có người đàn ông nào muốn sống với người suốt ngày chỉ đòi hỏi những điều quá sức tưởng tượng. Bạn phải biết nhõng nhẽo đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đừng lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu. Việc cần nghiêm túc thì nên nghiêm túc, chín chắn, đừng biến mình trở thành đứa con nít trong mắt chàng.

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