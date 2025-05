Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ được nghi phạm liên quan đến vụ án giết người ở xã Vĩnh Giang.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 22/5, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, vào khoảng 13h30 ngày 22.5, tại phường Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an phường Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) đã bắt giữ được Võ Thế Hùng.

Đây là đối tượng có hành vi “giết người” xảy ra tại xã Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 21/5, nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nghi phạm Võ Thế Hùng đã bị lực lượng công an bắt giữ - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 10h30 ngày 21/5, ông N.T.H (SN 1962, trú tại thôn Tân Trại 1) đang ở nhà thì bị người hàng xóm là Võ Thế Hùng dùng hung khí đâm tử vong.

Gây án xong, Võ Thế Hùng đi bộ về hướng khu vực rừng Mũi Rú (xã Vĩnh Giang). Lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị cùng chó nghiệp vụ đã được huy động đến xã Vĩnh Giang để truy bắt nghi phạm.

Nghi phạm Võ Thế Hùng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trong đêm 21/5, xác định đối tượng đã có hướng di chuyển ra khỏi địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã rút khỏi xã Vĩnh Giang và theo dấu, bắt gọn đối tượng.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành đấu tranh với đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Dân hô hoán ngăn cản, tài xế vẫn cố lái xe ben qua làm sập cầu ở Cần Thơ Chiều 21/5, cầu sắt Bà Lễ nằm trên đường Tầm Vu phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều bị sụt lún và gãy thanh sắt đà dọc sau khi một chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông qua. Sự cố này gây cản trở giao thông, ngay sau đó, ngành chức năng khẩn trương vào cuộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-pham-am-hang-xom-tu-vong-vi-tien-ien-a-bi-bat-tai-quang-nam-731161.html