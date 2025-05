Giá cà phê hôm nay 23/5/2025: Biến động trái chiều, trong nước thu mua ở mức 125.300 đồng/kg

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay (23/5) dao động từ 124.700 đến 125.300 đồng/kg.

Theo thông tin từ VOV.VN, vào lúc 8h30 sáng 23/5 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn London đang niêm yết ở mức 4,903 USD/tấn, không tăng so với phiên trước. Còn giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2025 là 370.30 US cent/lb, tăng 0.27% so với phiên trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay (23/5) dao động từ 124.700 đến 125.300 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 125.200 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 124.700 đồng/kg. Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông lần lượt có mức giá là 125.00 đồng/kg, 125.200 đồng/kg, 125.300 đồng/kg.

Theo thông tin từ Người Lao Động, theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong hơn 4 tháng đầu năm (tính từ 1/1 đến 15/5), tính riêng mặt hàng cà phê nhân, Việt Nam xuất khẩu được gần 734.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu hơn 3,95 tỉ USD, tăng 1,8% về lượng và tăng 69,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, nếu tính thêm cà phê chế biến, xuất khẩu cà phê trong giai đoạn trên đã vượt 4 tỉ USD.

