Gặp phải 'đối tác' như thế này, đàn ông trẻ tuổi sẽ nhớ về lần ấy sâu sắc trong suốt cuộc đời anh ta

Có rất nhiều lý do để đàn ông từng trải say đắm phụ nữ lớn tuổi hơn anh ta, nhưng lý do tiên quyết nhất có lẽ là sự mặn nồng, hết mình trong chuyện ấy. Thậm chí anh ta sẽ nhớ phút giây bên người phụ nữ ấy suốt cả cuộc đời.

Vì sao đàn ông trẻ lại thích quan hệ tình dục với phụ nữ lớn tuổi và hấp dẫn? Dưới đây là 10 lý do. Có kinh nghiệm tốt hơn do nhiều năm kinh nghiệm Trước khi kết hôn thì phụ nữ lớn tuổi có thể đã có những thăng trầm trong tình yêu hay hôn nhân trước đó. Chính vì vậy mà họ được tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba về kinh nghiệm phòng the. Và người bạn tình trẻ hơn, nhưng lại "hừng hực" sức sống khi gặp phải "đối tác" như thế này, họ sẽ cảm thấy say đắm và khó từ bỏ, thậm chí còn "nghiện". Họ biết rõ mình muốn gì Sau những trải nghiệm, những đổ vỡ hay chia tay một vài hoặc nhiều hơn những mối tình hay cuộc hôn nhân trước đó thì phụ nữ lớn tuổi giờ đây đã biết rõ mình muốn gì, mình nên phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu gì ở bản thân. Và tất nhiên, chuyện gối chăn của họ cũng sẽ được nâng cấp bằng chính những kinh nghiệm mà họ đã đi qua. Ảnh minh họa: Internet Bị "cấy vào não" kinh nghiệm của trước kia Phụ nữ lớn tuổi sẽ có nhiều năm kinh nghiệm tình dục khi đã trải qua những mối quan hệ và hôn nhân lâu dài. Những ký ức chuyện chăn gối trước kia được cấy vào não của họ và dù trải nghiệm quan hệ tình dục trước đây tốt hay xấu, thì ở họ vẫn có những trải nghiệm vững vàng, khó quên. "Đọc vị" đàn ông giỏi hơn Giờ đây phụ nữ lớn tuổi đã học được những gì mà đàn ông muốn. Chính vì thế họ thường hết lòng và háo hức muốn tìm hiểu những mong muốn cụ thể của người bạn tình hiện tại. Họ biết đặt câu hỏi và trả lời cho việc người kia thích họ ở điểm nào và biết chắc chắn điều mà anh ta đang thích ở mình. Nhiều người còn nghiên cứu thêm ở internet, hay những bộ phim, sách báo để "trau dồi" kiến thức nhằm chinh phục người kia dễ dàng hơn. Ảnh minh họa: Internet Họ biết tận dụng tình dục không thua kém gì đối tác nam Giờ đây họ hiểu rằng mình không cần phải đòi hỏi người kia trong sự ràng buộc như kết hôn hay đi tới cuộc sống gia đình. Vì thế mà đàn ông cảm thấy không bị áp lực với gia đình anh ta là mình phải kết hôn với một phụ nữ lớn tuổi hơn, từng đổ vỡ hay đang có con riêng. Anh ta thoải mái tận hưởng chuyện gối chăn bên bạn tình mà không bị căng thẳng vì lời hứa. Chính vì trút bỏ được căng thẳng, nên chuyện tình yêu trở nên tuyệt vời hơn. Cảm xúc trí tuệ chín chắn Hấp dẫn nhất của phụ nữ lớn tuổi là trí tuệ cảm xúc của họ. Họ có xu hướng xử lý và quản lý cảm xúc của mình tốt hơn so với phụ nữ trẻ. Cảm xúc tiêu cực ít khi lấn át được họ. Những người này cũng thường biết cách giải quyết những thất bại và bất đồng một cách bình tĩnh hơn. Họ đã qua thời kỳ hành hành động thất thường hoặc trẻ con. Họ biết cách quản lý cảm xúc bất ổn tốt hơn, cũng như thể hiện nó và giao tiếp một cách bình tĩnh và rõ ràng, đây là điều mà bất kỳ mối quan hệ nào cũng nên có. Họ là chỗ dựa tinh thần cho người tình trẻ tuổi Giờ đây họ đã đi qua biết bao thăng trầm, sóng gió cuộc đời. Họ biết lúc nào nên nói, lúc nào nên dừng. Khi thì ngoan ngoãn, nghe lời có khi lại biết đọc vị bạn tình và cho anh ta những lời khuyên hợp lý để giải quyết ổn thỏa những vướng mắc khác của cuộc sống. Họ là người có tính độc lập Sự mạnh mẽ ẩn sau nét đằm thắm dịu dàng, luôn cho đàn ông trẻ sự tự do, bay nhảy và kéo "con diều đứt dây" về đúng nơi cần đậu là điều mà phụ nữ trẻ khó có thể làm được như phụ nữ lớn tuổi. Tính độc lập, tự chủ ở họ khiến cho đàn ông trẻ say mê, không phải lo dỗ dành hay làm vừa lòng đối tác như khi yêu một cô gái trẻ hay dỗi hờn.