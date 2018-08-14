Đừng đổ lỗi cho số phận, đây mới là lý do khiến mọi người xa lánh bạn

Phụ nữ yêu 14/08/2018 15:23

Nếu đang sở hữu những nét tính cách này bạn đừng trách vì sao khoảng cách giữa bạn và mọi người trở nên xa hơn.

Đừng trách người khác không dám tiếp xúc nhiều hay không có cảm tình với mình. Bạn hãy tự hỏi xem mình có đang sở hữu những thói xấu này hay không rồi hẵng than phiền.

Đừng đổ lỗi cho số phận, đây mới là lý do khiến mọi người xa lánh bạn - Ảnh 1
Thay vì thở than, bạn hãy tìm cách giải quyết những vấn đề của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Thái độ sống tiêu cực

Dẫu cuộc đời có những khốn khó, gian truân thì bạn cũng đừng vì thế mà áp lên cuộc sống của mình những suy nghĩ tiêu cực. Việc cứ mãi tự ti, cứ mãi than vãn về những gì không như ý đồng nghĩa với việc bạn đang truyền nguồn năng lượng tiêu cực ấy lên người khác. Thay vì thở than, bạn hãy tìm cách giải quyết những vấn đề của chính mình.

Hãy để mọi người thấy rằng bạn sống tích cực thế nào, lý tưởng sống ra sao. Hãy tự tin về chính mình thay vì cứ mãi tự ti vì ngầm so sánh mình không bằng người này người khác.

Không mở lòng

Đừng mãi ngồi một chỗ, ngậm chặt miệng nhưng lại đòi hỏi người khác phải thân thiết với mình, phải đối đãi với mình tử tế. Hãy chủ động bắt chuyện với mọi người, hãy mở lòng thay vì co ro trong chính vỏ ốc của chính mình. Nếu không, cả đời này bạn cũng không có lấy một người bạn tâm giao, huống chi là việc đòi hỏi mình có mối quan hệ rộng.

Đừng đổ lỗi cho số phận, đây mới là lý do khiến mọi người xa lánh bạn - Ảnh 2
Bạn đừng bao giờ mong người khác đối tốt với mình khi chính bạn chẳng bao giờ vì họ mà làm điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Bảo thủ, không chịu lắng nghe

Là người, ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, ai cũng đôi lần thất bại hay đưa ra những quyết định khiến chính bạn phải hối tiếc khôn nguôi. Thế nên, thay vì nghĩ mình luôn đúng bạn hãy cân nhắc thiệt hơn, phải quấy trước khi làm bất cứ điều gì. Nếu nhận được những ý kiến góp ý, hãy trân trọng và lắng nghe để người khác còn có thiện chí giúp đỡ bạn.

Chỉ biết sống cho mình

Cuộc sống là sự cho đi và nhận lại, là sự thấu hiểu, sẻ chia. Bạn đừng bao giờ mong người khác đối tốt với mình khi chính bạn chẳng bao giờ vì họ mà làm điều gì. Chưa kể, việc luôn xem trọng lợi ích cá nhân, sẵn sàng vì mình mà đạp lên người khác để tiến thân sẽ khiến bạn thật đáng sợ và rẻ tiền trong mắt mọi người.

Đừng đổ lỗi cho số phận, đây mới là lý do khiến mọi người xa lánh bạn - Ảnh 3
Ngay cả việc dám chịu trách nhiệm về những gì mình làm mà bạn cũng không có được thì hỏi sao người ta có thể mong đợi nhiều hơn ở bạn - Ảnh minh họa: Internet

Luôn đổ lỗi cho người khác

Đổ lỗi cho người khác chính là thái độ sống khiến người khác chán ghét, xa lánh bạn. Bởi lẽ, ngay cả việc dám chịu trách nhiệm về những gì mình làm mà bạn cũng không có được thì hỏi sao người ta có thể mong đợi nhiều hơn ở bạn.

Việc cứ thao thao bất tuyệt về những thành công, những gì mình đạt được nhưng chẳng bao giờ dám đối diện với sai lầm, thất bại của mình sẽ khiến bạn thật lố bịch.

Nếu đang mắc một trong những điểm trên bạn nên khắc phục ngay để không chỉ có thêm nhiều người bạn tốt, bạn còn có cơ hội có được tri âm tri kỷ, một cuộc đời hạnh phúc an yên.

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