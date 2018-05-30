Phát hiện chồng ngoại tình đàn bà nào chẳng đau, chẳng “chết lên chết xuống” khi chẳng thể ngờ người đàn ông bấy lâu nay mình xem như cả cuộc đời lại thay lòng đổi dạ, khi họ vì một vòng eo son rỗi mà đạp đổ những ân tình. Thế nhưng, thay vì chăm chăm tìm cách đánh ghen nhân tình hay tìm gặp cô ta, người vợ khôn ngoan sẽ làm 2 điều sau để không cần động tay vẫn khiến người đàn bà trơ tráo kia tự thấy mình thấp hèn, nhục nhã.

Tất nhiên, người vợ nào cũng muốn biết xem mặt mũi kẻ thứ ba như thế nào, xem cô ta có gì hơn mình mà khiến chồng họ mê muội đến mức quên cả lối về. Thế nhưng, không rồ dại tìm hiểu tường tận để ba mặt một lời với nhân tình của chồng, đàn bà khôn sẽ thẳng thắn nói chuyện với chồng mình về sự việc.

1. Em có làm gì sai khiến anh phải ngoại tình không?

2. Anh say mê điều gì ở cô ta?

3. Anh muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này hay chấm dứt với nhân tình?

Chỉ khi nghe được đáp án của từng câu hỏi từ miệng chồng mình thốt ra đàn bà khôn ngoan mới đưa ra phương hướng giải quyết và lựa chọn của mình. Nếu chồng bảo rằng do vợ thiếu quan tâm, quên mất những ngọt ngào khiến họ ngoại tình thì đàn bà khôn sẽ tỉnh táo nhìn nhận những sai lầm của mình và nỗ lực cải thiện mối quan hệ vợ chồng.

Đàn ông ngoại tình là đàn ông sai, vợ chỉ cần 'túm' người sai để 'xử' là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng bảo anh ta say mê nhân tình bởi vẻ ngoài hấp dẫn, kỹ năng giường chiếu điêu luyện thì cuộc hôn nhân của cả hai vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Thế nhưng, nếu đàn ông thừa nhận rằng họ bị sự cá tính, thông minh và duyên dáng của người đàn bà kia mê hoặc thì đàn bà khôn sẽ không dây dưa thêm nữa, bởi nàng hiểu rằng khi ấy trong lòng chồng đã không còn bóng dáng mình.

Cuối cùng, việc buộc đàn ông phải đưa ra lựa chọn của mình là cách thẳng thắn, khôn ngoan nhất bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm về những sai trái mình đã gây nên. Dẫu chồng có chọn lựa chấm dứt với nhân tình hay chia tay vợ để đến với người tình thì anh ấy chính là người đưa ra quyết định và phải nếm trái những hệ lụy kèm theo quyết định ấy.

Nói vậy để thấy rằng, đàn bà biết đàn ông đã có vợ con mà vẫn lang chạ là đàn bà sai, nhưng người sai nhất chính là đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn dấn thân vào những phút giây ngoài chồng ngoài vợ. Đàn ông ngoại tình là đàn ông sai, vợ chỉ cần “túm” người sai để “xử” là đủ.

Và người thứ ba kia, nếu đã rắp tâm phá hoại hạnh phúc của người khác thì họ chẳng còn biết đạo đức, liêm sỉ, nhân phẩm là gì nên chị em chẳng việc gì phải đôi co với họ.

Nếu chồng đã ngoại tình thì hãy bỏ ngay đừng tiếc, đừng cố đấm ăn xôi để rồi bao nhiêu đớn đau lại ôm trọn vào mình, không đáng đâu đàn bà ạ - Ảnh minh họa: Internet

Chấp nhận buông tay để đổi lấy sự an yên

Đời người phụ nữ lấy chồng chỉ mong sao vợ chồng thuận hòa, hạnh phúc, cùng nhau chí thú làm ăn để sau này con cái có cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng, một khi người chồng đã không giữ được đạo vợ chồng, không thể một lòng chung thủy với vợ thì niềm tin của phụ nữ cũng vụn vỡ tan hoang.

Để dẫn đến kết cục như ngày hôm nay là bởi mối quan hệ giữa vợ chồng bạn có-vấn-đề. Chình vì không nhận ra những vấn đề ấy sớm hơn, không thể giải quyết triệt để nên mới xảy ra tình trạng “tức nước vỡ bờ” như hiện tại.

Thật tâm mà nói, đàn bà có chồng ngoại tình dù chồng có hối hận xin quay đầu, dù vợ có chấp nhận thứ tha thì “dớp” ngoại tình sẽ hằn mãi trong tâm trí bạn, cả đời cũng không nguôi ngoai hay phôi pha chút nào. Sống mà phải tự dằn vặt chính mình, tự ru ngủ mình rằng rồi sẽ ổn thôi, chồng mình ăn vụng một lần chắc đã sợ lắm rồi, không dám tái phạm đâu nhưng thâm tâm vẫn thấp thỏm không yên thì quá đớn đau, khổ ải.

Lúc này, vợ nên cho mình cơ hội được giải thoát khỏi những bế tắc ấy, cho mình cơ hội được tự do, hạnh phúc. Vậy nên đàn bà ơi, nếu chồng đã ngoại tình thì hãy bỏ ngay đừng tiếc, đừng cố đấm ăn xôi để rồi bao nhiêu đớn đau lại ôm trọn vào mình, không đáng đâu.