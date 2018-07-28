Dù thông minh đến đâu, phụ nữ cũng đừng chủ quan mà mắc phải những sai lầm này

Phụ nữ yêu 28/07/2018 14:53

Phụ nữ thường mắc phải những sai lầm này khiến bản thân ngày càng thất bại trong cuộc sống lẫn hôn nhân.

Vì làm những điều dưới đây mà phụ nữ luôn là người thua cuộc trong hôn nhân lẫn tình yêu. Thông minh đến mấy cũng vấp phải, thế nên chị em cần phải biết để tìm cách khắc phục.

Dễ dàng chấp nhận những thứ không xứng đáng với mình

Dù thông minh đến đâu, phụ nữ cũng đừng chủ quan mà mắc phải những sai lầm này - Ảnh 1
Phụ nữ đừng dễ dàng thỏa mãn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có xu hướng thỏa mãn với những đã có ở hiện tại và không mong muốn điều lớn lao hơn. Một là vì an phận, hai là vì họ sợ không chạm đến được. Vì vậy họ thường thương mãi một người, chung thủy mãi một mối tình. Dù đắng cay, nhưng họ vẫn chấp nhận cuộc sống như vậy. Tuy nhiên, bạn đừng quá dễ dàng cảm thấy hài lòng. Những thứ không xứng đáng, bạn có thể bỏ đi để thay thế bằng những điều mới hơn. Không việc gì cứ mãi ôm khư khư bên mình rồi buồn phiền, mệt mỏi. Bạn có thể từ bỏ một mối quan hệ nhàm chán để tìm thứ vui vẻ hơn. Từ bỏ một người chồng vô tâm để tìm đến một người có tâm hơn. Là phụ nữ đừng chỉ cam chịu, càng nhẫn nhịn bạn sẽ càng thất bại. Cuộc đời đàn bà ngắn ngủi, mong muốn, khao khát điều gì cứ thực hiện. Dẫu điều đó có xa vời đến đâu, chỉ khi bạn đặt ra mục tiêu cho bản thân, chắc chắn sẽ đạt được.

Nhẫn nhịn và từ bỏ quá nhanh

Dù thông minh đến đâu, phụ nữ cũng đừng chủ quan mà mắc phải những sai lầm này - Ảnh 2
Việc nhẫn nhịn chỉ khiến bạn càng trở nên thấp kém - Ảnh minh họa: Internet

Sai lầm này khiến cuộc sống của bạn ngày càng bế tắc. Chẳng hạn như trong hôn nhân, vợ chồng bạn luôn xảy ra cãi vã, nhưng người im lặng nhẫn nhịn cho qua mọi việc luôn là bạn. Thế nào bạn cũng sẽ bị chồng xem thường. Vì thế thay vì cứ mãi im lặng, bạn hoàn toàn có thể lên tiếng bàn bạc cùng chồng. Bạn hoàn toàn có quyền hành và tiếng nói trong gia đình như đàn ông. Bạn chọn im lặng để êm ấm nhà cửa. Tuy nhiên suy nghĩ này hoàn toàn sai, đàn ông ghét nhất phụ nữ dễ dàng đồng thuận và nhẫn nhịn. Việc nhẫn nhịn của bạn không khiến họ cảm kích, mà sẽ lấy điểm yếu đó ra để đả kích bạn. Thế nên là phụ nữ đừng dễ dàng từ bỏ những điều mình thích và cũng đừng nhẫn nhịn những điều vô lý.

Luôn mong muốn nửa kia thay đổi càng nhanh càng tốt

Dù thông minh đến đâu, phụ nữ cũng đừng chủ quan mà mắc phải những sai lầm này - Ảnh 3
Đừng mơ mộng sẽ thay đổi được bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Việc thay đổi ngoại hình của một người vô cùng đơn giản. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thế nên bạn đừng bao giờ hy vọng sẽ thay đổi tính cách một người. Nếu đã chọn lựa, hãy chấp nhận những tính xấu của người đó. Bạn nên nhớ mỗi con người có những đặc trưng khác nhau. Bạn không có quyền bắt người đó thay đổi theo ý mình. Bạn chỉ có quyền giúp người ấy nhận ra lỗi sai và phấn đấu để tốt hơn mỗi ngày.

Khi hẹn hò, bạn cảm thấy đối phương rất hợp với mẫu người lý tưởng của mình. Nhưng một thời gian, bạn phát hiện anh ấy có rất nhiều thứ khiến bạn chán ghét. Bạn có quyền chọn người khác, không nhất thiết phải yêu người đó. Nhưng khi đã kết hôn, điều bạn lựa chọn là chấp nhận sống chung với những thói hư tật xấu đó. Bởi chẳng ai hoàn hảo, anh ấy cũng cần có thời gian thay đổi và bạn cũng cần phải có thời gian để tập làm một người phụ nữ biết cảm thông.

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