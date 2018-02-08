Không phải chỉ có đàn bà, đàn ông cũng rất thích được nâng niu và chiều chuộng. Vì vậy, nếu biết cách, phụ nữ có thể khiến chàng say đắm, dính như sam một bước cũng không muốn rời. Dù đã kết hôn hay hẹn hò, bạn cũng nên dùng những độc chiêu này để chàng điêu đứng một đời, tự nguyện ở bên.

Khi yêu, phụ nữ đừng thể hiện hết tính cách cũng như sở thích của mình cho đàn ông biết. Phải tỏ ra bí ẩn để anh ấy luôn muốn tò mò tìm hiểu. Đừng nói hết những điều mà bạn nghĩ cho anh ấy biết, cũng như đừng chuyện gì cũng kể hết. Nếu còn trong giai đoạn hẹn hò yêu đương, bạn đừng vội kể cho anh ấy nghe mọi chuyện của mình. Bạn càng bí ẩn càng khiến chàng muốn khám phá. Đa số đàn ông không thích người phụ nữ quá dễ chinh phục. Nếu đã kết hôn, bạn cũng có thể dùng chiêu này để thu hút sự tò mò của chàng.

Bạn nên nhớ phụ nữ xấu muôn đời sẽ không có quà. Vì vậy, dù có bận rộn công việc đến mấy, bạn cũng phải dành thời gian chăm sóc cho mình. Đừng sống quá tiết kiệm mà khiến bản thân ăn uống kham khổ, mặc đồ luộm thuộm. Bạn càng đẹp, chồng càng vấn vương ở bên. Đối với những người đang hẹn hò, bạn cũng phải thật xinh đẹp trước mặt chàng để tạo nhiều ấn tượng tốt.

Luôn để chàng chủ động nhắn tin

Phụ nữ đừng nên chủ động liên lạc hay tán tỉnh ai đó. Bạn phải thật kiêu hãnh để đàn ông theo đuổi và say mê suốt đời. Việc nhắn tin cũng thể hiện tình cảm của chàng và giá trị của bạn. Nếu yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ luôn muốn biết bạn đang làm gì và nghĩ gì. Đàn ông vốn không thích những cô nàng quá suồng sã, ăn nói quá bộc trực, luôn nắm thế chủ động.

Chọn hương nước hoa độc đáo riêng biệt

Mùi hương trên cơ thể luôn là thứ vũ khí lợi hại của phụ nữ. Bạn hãy chọn cho mình một mùi hương đặc biệt để chàng vấn vương, không bao giờ quên được. Bên cạnh đó, mùi hương cũng gắn liền với ký ức. Khi ngửi được mùi hương đó, anh ấy sẽ nhớ đến những ký ức về bạn.

Luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm

Phụ nữ đừng quá dựa dẫm vào đàn ông. Bạn phải có ý kiến và quan điểm riêng của mình. Đàn ông rất thích những cô nàng luôn cho anh ấy những lời khuyên và ý kiến chân thành nhất. Anh ấy rất ghét kiểu phụ nữ suốt ngày gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn như chú mèo con.

Kéo anh ấy vào những cuộc phiêu lưu cùng bạn bè

Khi kết hôn, chắc chắn vợ chồng bạn sẽ không có nhiều thời gian để đi du lịch cùng nhau. Hãy gác hết công việc sang bên, tổ chức cuộc phiêu lưu cùng bạn bè để cả hai có nhiều thời gian thư giãn hơn. Điều quan trọng, bạn phải là người chủ động tổ chức cuộc vui chơi này, tự tay mình sắp đặt hết mọi thứ. Một người phụ nữ năng động sẽ luôn thu hút đàn ông. Anh ấy cảm nhận được sự thú vị mỗi khi ở bên bạn. Cũng vì vậy, chàng luôn muốn ở bên cạnh bạn, một bước cũng không rời.