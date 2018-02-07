Đàn ông muốn vợ xinh đẹp, tươi tắn mỗi ngày hãy dành cho cô ấy những lời khen này

Phụ nữ yêu 07/02/2018 15:07

Nếu chồng dành cho vợ những lời tốt đẹp này mỗi ngày, chắc chắn cuộc hôn nhân của bạn sẽ ngày càng bền vững hơn.

Nhiều người đàn ông luôn càm ràm sao vợ mình không bằng người ta. Tại sao vợ mình không xinh đẹp? Vì sao vợ mình cứ thích nói nhiều, lúc nào cũng ủ dột, than vãn? Vậy đàn ông đã từng nghĩ đến việc bản thân mình đối xử với cô ấy như thế nào chưa? Muốn vợ hạnh phúc, xinh đẹp và luôn tươi tắn mỗi ngày hãy dành cho cô ấy những lời khen này.

“Em giỏi lắm, dành thời gian nghỉ ngơi đi”

Trong gia đình, có thể nói công việc và trách nhiệm của người vợ thường nặng hơn chồng. Thế nhưng các ông thường nghĩ làm việc nhà có gì là mệt, ra ngoài kiếm tiền mới vất vả. Tuy nhiên, thử một ngày hoán đổi vị trí với nhau đi, đàn ông sẽ thấy có ba đầu sáu tay cũng không thể quán xuyến nổi nhà cửa. Vì thế người chồng phải tâm lý, hãy khen vợ giỏi và cho cô ấy thời gian nghỉ ngơi thật thoải mái.

“Anh thích vẻ đẹp tự nhiên của em, em luôn đẹp nhất trong mắt anh”

Phụ nữ ai cũng muốn mình hoàn hảo nhất trong mắt chồng. Vì vậy, là chồng, đừng tiếc những lời khen vợ. Khi nhận được lời này từ bạn, đảm bảo cô ấy sẽ vô cùng vui vẻ. Đó cũng là yếu tố giúp vợ ngày càng đẹp và trẻ trung hơn. Có nhiều người đàn ông không hề tâm lý, luôn so sánh vợ mình không đẹp bằng cô A, thân hình không gợi cảm như cô B. Điều đó vô tình làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ấy. Chính vì vậy nhiều chị em phải nhờ đến công nghệ thẩm mỹ.

Đàn ông muốn vợ xinh đẹp, tươi tắn mỗi ngày hãy dành cho cô ấy những lời khen này - Ảnh 1
Đàn ông đừng tiếc lời khen vợ - Ảnh minh họa: Internet

“Anh thích thân hình hiện giờ của em, đừng giảm cân nữa”

Ngoại hình đối với phụ nữ rất quan trọng. Nhưng sau khi sinh, thân hình của chị em thường chảy xệ, xuất hiện nhiều vết rạn. Đó cũng chính là khuyết điểm khiến phụ nữ cảm thấy tự ti. Người chồng tâm lý hãy trân trọng những vết rạn đó, yêu thương luôn thân hình sồ sề kia. Bởi đó là sự hy sinh vô cùng lớn lao của phụ nữ.

“Em nấu ăn rất tuyệt”

Đàn bà rất xem trọng việc bếp núc. Họ luôn đặt hết tâm huyết vào món ăn. Nấu ăn ngon không chỉ thể hiện sự giỏi giang mà còn nói lên được tình cảm của họ dành cho gia đình. Có câu, đường tiến tới trái tim của đàn ông nhanh nhất là thông qua dạ dày. Đàn ông nên nhớ, khi được vợ nấu ăn cho, đừng tiếc lời khen cô ấy. Đó cũng chính là động lực để vợ trổ tài mỗi ngày.

“Em nói chuyện rất có duyên”

Điều phụ nữ mong muốn là trở nên nhã nhặn và duyên dáng trong mắt đàn ông. Họ luôn tìm cách để bản thân hoàn hảo và thu hút nhất. Đây là lời khen mà nhiều người phụ nữ luôn muốn nghe từ chồng. Nếu thương cô ấy thật lòng, đừng tiếc những lời "có cánh" này.

Dù có ‘ế chỏng ế chơ’ phụ nữ cũng tuyệt đối đừng dây dưa với kiểu đàn ông này, tránh càng xa càng tốt

Dù có ‘ế chỏng ế chơ’ phụ nữ cũng tuyệt đối đừng dây dưa với kiểu đàn ông này, tránh càng xa càng tốt

Hạnh phúc là tự mình lựa chọn, cuộc sống là do mình làm chủ. Muốn một đời ấm êm, không lo nghĩ, phụ nữ tuyệt đối đừng dây dưa với những kiểu đàn ông này.

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