Đừng nghĩ chơi bời chán chê rồi có thể quay về, đàn ông nên nhớ vợ cũng có chân đó!

Các ông thường mạnh miệng nói rằng cứ chơi cho đã, vợ thì vẫn ở đó, còn nhân tình thì bao giờ mới tìm được người “tươi” như thế này. Dù phạm phải sai lầm to tát đến mấy vợ thế nào cũng nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng sự thật thì...

Đàn ông đừng nghĩ vợ sẽ đứng mãi ở đó đợi các ông quay về sau những cuộc vui chơi. Vợ các ông cũng có chân đó, khi không còn chịu đựng được nữa, họ cũng sẽ rời đi. Đàn ông sợ mất thể diện, đàn bà lại sợ cô đơn. Khi không còn cảm nhận được tình cảm của chồng, cảm giác ấm cúng của một gia đình ấm êm, cô ấy sẽ chọn cách buông bỏ. Sự cố gắng, tận tụy không được đền đáp, chẳng ai có đủ kiên nhẫn để hoài công vô ích. Các ông thường mạnh miệng nói rằng cứ chơi cho đã, vợ thì vẫn ở đó, còn nhân tình thì bao giờ mới tìm được người “tươi” như thế này. Dù phạm phải sai lầm to tát đến mấy vợ cũng sẽ rộng lòng bỏ qua. Nhưng mọi việc không hề đơn giản như các ông nghĩ. Giống như câu chuyện của bạn tôi, người phụ nữ yêu chồng, thương con hết mực. Nhưng khi nỗi đau bị chồng phản bội quá lớn, cô ấy tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Quyết định cưới chồng, Như tình nguyện bỏ công việc tốt để ở nhà chăm lo chồng con. Cô ấy vẫn luôn như vậy, làm việc gì cũng quyết đoán, luôn nghĩ cho người khác. Nhưng trong chuyện tình cảm, cô ấy lại mù quáng đến đáng thương. Khi đã quá đau, đàn bà tàn nhẫn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet 2 năm trước tôi gặp cô ấy trong quán cà phê với gương mặt thất thần. Khi đó cuộc hôn nhân của Như rơi vào khủng hoảng. Nhưng 2 năm sau gặp lại, cô ấy trở nên bất cần và kiêu ngạo hơn xưa. Chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi, bất chợt điện thoại của cô ấy vang lên. Tôi thoáng nhìn qua, màn hình điện thoại hiện tên của một người đàn ông.

- Em nghe. - … - Ok hẹn ở chỗ cũ. Tôi ngạc nhiên hỏi. - Ai vậy? Cô ấy cười nhạt. - Nhân tình… - Mày với chồng? - Vẫn sống như vậy nhưng không liên quan gì đến nhau nữa. Anh ấy ngoại tình, tao cũng phải trả đũa lại chứ. Tao sẽ cho cánh đàn ông biết đàn bà chúng ta vốn không dễ bắt nạt như vậy. - Còn chồng mày thì sao? Chưa ly hôn mà mày đã sống như vậy rồi, ai mà chấp nhận được. - Không chịu được thì ly hôn thôi. Bây giờ tao không còn thiết tha gì với anh ta nữa. Chỉ cần anh ta lên tiếng, tao sẽ đồng ý ngay. Chẳng qua là anh ta mới chia tay nhân tình cảm thấy cô đơn nên mới chưa nói lời ly hôn thôi. Tao thấy cuộc sống giờ vẫn tốt mà, xài tiền chung nhưng tình lại riêng. Tôi giật mình. Ngồi trước mặt tôi vẫn là cô bạn thân năm xưa nhưng tâm hồn sao lại trở nên như thế này? Lúc trước cô ấy từng nói đàn ông ngoại tình có thể nhắm mắt cho qua, đàn bà đừng vì trả đũa mà dấn thân vào con đường đó. Lời nói của cô ấy không còn tác dụng nữa sao? Con người sao có thể thay đổi nhiều đến vậy? Đàn bà vốn khó hiểu. Đừng nghĩ họ đơn giản, cũng đừng đùa giỡn với cảm xúc của họ. Khi nỗi đau đã đủ lớn, họ tàn nhẫn lắm, có thể buông bỏ mọi thứ bất cứ lúc nào. Đàn ông ngoại tình còn biết đường về, đàn bà ngoại tình đi mãi cũng không muốn quay lưng. Bởi vậy, các ông ơi! Đừng nghĩ chơi bời chán chê sẽ có vợ ở nhà đợi. Khi sự chịu đựng vượt quá giới hạn, họ sẽ nhẹ nhàng buông bỏ không chút luyến tiếc. Tình dứt, nghĩa tan, đàn bà tàn nhẫn lắm.

Những câu ‘vạ miệng’ của đàn ông khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng con cái ly tán Đàn ông thường rất dễ nỗi giận và nói những điều không hay làm buồn lòng vợ và khiến cuộc hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ. Sau đây là những câu nói "vạ miệng" mà những người chồng chớ dại thốt ra kẻo đánh mất hạnh phúc gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-nghi-choi-boi-chan-che-roi-co-the-quay-ve-dan-ong-nen-nho-vo-cung-co-chan-do-270639.html