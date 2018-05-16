Đàn bà 30 đừng rượt đuổi với tình yêu, đừng khóc lóc khi tình yêu ra đi. Cứ bình thản thôi, đôi khi vẫn là nên dửng dưng. Hãy hiểu, đàn bà đến một lúc sẽ thôi không còn cần đàn ông, đàn ông có cũng được không có cũng không sao. Ngược lại, không có tiền mới là khổ, tiền nhiều khi sẽ an toàn hơn cả đàn ông. Tiền không bỏ đi, tiền không bội bạc, tiền tuyệt đối thủy chung nếu ta cố gắng. Đàn bà 30, cần tiền để ủi an chính mình, cần tiền để điểm tô những son rỗi đang nhạt nhòa, cần tiền để tự do và cần tiền để không phải buồn vì đàn ông.

Những năm tháng thanh xuân, đàn bà thường xem tình yêu là điều không thể thiếu, một khi tan vỡ chính là đau khổ khôn cùng. Nhưng càng qua gần cạn tuổi trẻ, đàn bà sẽ dần nhận ra thất tình đâu đáng sợ như mình thường nghĩ. Tình yêu đến đó rồi cũng đi đó, tình yêu đậm sâu đó rồi cũng nhạt màu đó. Tình yêu không mất đi, chỉ người bên cạnh là đổi thay. Đàn bà 30 đừng sợ thất tình, vì thất nghiệp, không có tiền mới đáng lo.

Đàn bà 30, đừng sợ ly hôn. Nếu có lúc chỉ thấy cô đơn và khổ đau trong chính ngôi nhà của mình, ngay bên cạnh người đàn ông mình gọi là chồng thì đừng sợ ly hôn. Ly hôn chẳng vẻ vang, ly hôn không vui vẻ, ly hôn chỉ toàn nước mắt và chia ly. Nhưng nếu ly hôn để bớt buồn, thôi nước mắt, và hạnh phúc hơn thì ly hôn vẫn là điều đáng để đàn bà thử một lần trong đời. Đừng đến khi đã 50 60 tuổi, gần hết cuộc đời mới nghẹn lời một câu, phải chi ngày đó mình dám ly hôn, đời đã không phí phạm.

Phải hiểu, ly hôn không đáng sợ, không còn là chính mình mới khổ. Cứ thử soi mình trong gương xem. Có còn nụ cười thuở chưa chồng vướng bận chồng con không? Có còn quần áo lụa là tinh tươm xinh đẹp? Có còn hồ hởi yêu thương và tận tụy? Có còn hạnh phúc rạng ngời? Nếu câu trả lời đều là không thì hôn nhân rốt cuộc đã lấy đi điều gì của bạn, hôn nhân đến cùng nào có khiến bạn hạnh phúc và sống tốt hơn?

Phải hiểu, ly hôn không đáng sợ, không còn là chính mình mới khổ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà, lấy chồng không phải chỉ để có một gia đình để lo toan sớm hôm. Đàn bà lấy chồng còn phải là chính mình được yêu thương và hạnh phúc nhất, đừng quên!

Chưa chồng không đáng sợ, lấy nhầm chồng mới bất hạnh!

Đàn bà 30, đừng lấy chồng chỉ vì đến tuổi phải lấy, cũng đừng ham làm vợ cho bằng chị bằng em. Đàn bà có lấy chồng thì phải là vì mình muốn, vì đã tìm được người để mình nương tựa cả đời. Đàn bà 30, đừng hối hả để gồng gánh một gia đình khi mình chưa muốn, chưa thật sự đủ tình cảm và trách nhiệm. Yêu đương thì dễ, mai chia tay cũng chẳng sao. Chứ đã hôn nhân thì kẻ bước vào dễ, người bước ra đủ đường khó.

Đàn bà 30, đừng lấy chồng chỉ vì đến tuổi phải lấy, cũng đừng ham làm vợ cho bằng chị bằng em - Ảnh minh họa: Internet

Điều đàng sợ nhất của tuổi 30 chính là khi phụ nữ không biết mình là ai, mình muốn gì và phải làm gì

Đàn bà 30, thất tình không đáng sợ, ly hôn cũng không khổ lắm đâu, chưa chồng cũng không ngại mấy, nhưng không biết mình là ai, muốn và phải làm gì mới là sợ nhất. Đàn bà 30, đã đến tuổi phải hiểu rõ giá trị của mình, là một nhành cỏ dại vô giá hay một bông hoa ngát hương. Mình phải làm gì, vô dụng trong mắt người hay phải có thật hữu ích đáng giá bao phần. Đàn bà, nếu không định rõ giá trị nơi mình thì vốn không ai quý trọng ta được.