Thất tình không đáng sợ, không có tiền mới đáng lo!

Những năm tháng thanh xuân, đàn bà thường xem tình yêu là điều không thể thiếu, một khi tan vỡ chính là đau khổ khôn cùng. Nhưng càng qua gần cạn tuổi trẻ, đàn bà sẽ dần nhận ra thất tình đâu đáng sợ như mình thường nghĩ. Tình yêu đến đó rồi cũng đi đó, tình yêu đậm sâu đó rồi cũng nhạt màu đó. Tình yêu không mất đi, chỉ người bên cạnh là đổi thay. Đàn bà 30 đừng sợ thất tình, vì thất nghiệp, không có tiền mới đáng lo.

Đàn bà 30 đừng rượt đuổi với tình yêu, đừng khóc lóc khi tình yêu ra đi. Cứ bình thản thôi, đôi khi vẫn là nên dửng dưng. Hãy hiểu, đàn bà đến một lúc sẽ thôi không còn cần đàn ông, đàn ông có cũng được không có cũng không sao. Ngược lại, không có tiền mới là khổ, tiền nhiều khi sẽ an toàn hơn cả đàn ông. Tiền không bỏ đi, tiền không bội bạc, tiền tuyệt đối thủy chung nếu ta cố gắng. Đàn bà 30, cần tiền để ủi an chính mình, cần tiền để điểm tô những son rỗi đang nhạt nhòa, cần tiền để tự do và cần tiền để không phải buồn vì đàn ông.