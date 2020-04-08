Việc đàn ông ngoại tình không phải là chuyện hiếm trong xã hội ngày nay. Có những sự thật trần trụi mà phụ nữ phải chấp nhận khi biết chồng phản bội.

Họ có thể năn nỉ vợ đừng làm lớn chuyện, van xin vợ đừng làm họ mất mặt. Chứ chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ đã phải chịu những tổn thương và đau khổ như thế nào.

Người đàn ông nào cũng trọng sĩ diện. Họ có thể vì sĩ diện mà không màng đến vợ tổn thương, con đau khổ như thế nào. Vì lòng tự trọng của bản thân mà họ bất chấp tất cả. Khi bị phát hiện ngoại tình, điều đầu tiên họ muốn là bảo vệ sĩ diện của mình bất kể vợ tổn thương ra sao.

Đàn ông ngoại tình thường không nhận mình sai

Mười người chồng ngoại tình thì hết tám, chín người thường không nhận mình sai. Họ luôn có lý do để bao biện cho những lỗi lầm của mình. Ví dụ như tại vợ xấu, vợ không còn đủ hấp dẫn, vợ không còn thỏa mãn những nhu cầu của họ.

Đàn ông phản bội không nghĩ đến vợ - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc họ lấy lý do đàn ông ai cũng vậy, miễn sau tất cả quay về bên vợ con là được. Ai cũng tìm cách bao biện lỗi lầm của mình mà không bao giờ chấp nhận mình không đúng trong chuyện ngoại tình này.

Đàn ông phản bội không muốn bỏ vợ, cũng chẳng muốn rời xa nhân tình

Những gã đàn ông phản bội thường tham lam. Họ không muốn bỏ vợ, không muốn đánh mất gia đình nhưng đồng thời cũng chẳng muốn bỏ nhân tình.

Khi ngoại tình, đàn ông không chọn được giữa vợ với bồ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chân đạp 2 thuyền nhưng không bao giờ muốn bỏ rơi người nào. Ở bên vợ thì bình yên, an toàn, ở bên nhân tình thì lại có cảm giác thú vị mới lạ. Đây là điều khiến họ tiếc nuối không bao giờ muốn buông bỏ.

Đàn ông lăng nhăng thường chứng nào tật nấy

Người đàn ông ngoại tình có thể tái phạm nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã ngoại tình thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Vì ngoại tình giống như chất gây nghiện, đã thử một lần thì khó mà dứt ra được. Người đàn ông ngoại tình một lần sẽ có nhiều lần nữa. Phụ nữ đừng nghĩ đã tha thứ cho chồng rồi, anh ấy sẽ biết ăn năn. Hãy nhớ đàn ông có thể “tái ngoại tình” khi có cơ hội.