Đàn bà khôn ngoan đừng RU NGỦ mình bằng những câu nói này của đàn ông

Phụ nữ yêu 07/04/2020 14:38

Người đàn bà khôn ngoan đừng “ru ngủ” mình bằng những lời nói ngọt ngào của đàn ông, vì chẳng ai biết sự hứa hẹn đó có lâu dài và bền vững hay không.

Những lời càng ngọt ngào càng chứa vị cay đắng, đàn ông càng ngọt ngào càng mang lại nhiều đắng cay. Do đó, đàn bà khôn ngoan tuyệt đối đừng khiến mình khổ đau vì tin sái cổ những lời này.

"Sau này anh sẽ không để em phải chịu tổn thương"

Hôn nhân không phải toàn màu hồng đẹp đẽ như nhiều người thường nghĩ. Đôi khi có chút xám, chút đen và chút trắng để giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn về cuộc hôn nhân của mình.

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Đàn bà khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như việc người đàn ông bên cạnh luôn dành cho bạn nhiều lời ngọt ngào. Nhưng đến một ngày bạn chợt nhận ra họ đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình. Vì vậy đừng tin tưởng vào ai tuyệt đối, hôn nhân phải trải qua đắng cay, khổ đau mới biết được lòng nhau.

"Độ chung thủy của anh là số một, em có thể yên tâm"       

Người đàn ông chung thủy sẽ không bao giờ vỗ ngực tuyên bố mình chung thủy. Họ chỉ thể hiện qua hành động.

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Đàn ông không ai chung thủy tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Dù sau này vợ có già, có nhiều nếp nhăn, họ cũng ở bên cạnh mà không mơ tưởng đến những cô nàng chân dài ngoài kia. Nếu chồng bạn làm được điều này, khi đó hãy tin lời anh ấy nói là thật. Còn không hãy cứ chuẩn bị tâm lý rằng ai cũng sẽ thay đổi.

"Em là người duy nhất anh yêu trong cuộc đời này"

Người vợ khôn ngoan nên biết chẳng ai là duy nhất của ai trong cuộc đời này. Ở thời điểm hiện tại, với anh ấy, bạn có thể là duy nhất. Nhưng những tháng năm về sau, lấy gì chứng minh trong tim anh ấy bạn vẫn còn là duy nhất?

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Đàn ông nói, phụ nữ đừng tin quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn có tính trăng hoa, thích chia trái tim ra thành nhiều ngăn. Chỉ có đàn bà dại là tin những lời đàn ông nói luôn luôn là sự thật.

"Sinh càng nhiều gia đình mình càng hạnh phúc, anh càng thương em"

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Phụ nữ càng sinh nhiều càng khổ - Ảnh minh họa: Internet

Càng sinh nhiều gia đình càng hạnh phúc, đây là quan niệm sai lầm. Nhiều người nghĩ gia đình đông con sẽ vui, điều đó đúng nhưng phải đi kèm với kinh tế vững vàng. Nên nhớ khi sinh nhiều mà lại không có tiền, bản thân ngày càng xấu xí, chồng sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến.

Phụ nữ 30 làm những điều này, 40 tuổi sẽ phải gánh hậu quả ê chề

Phụ nữ 30 làm những điều này, 40 tuổi sẽ phải gánh hậu quả ê chề

Dưới đây là những điều nếu đàn bà 30 tuổi làm, đến 40 sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả ê chề, vất vả nhiều nhưng hạnh phúc không được bao nhiêu.

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