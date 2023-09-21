Nữ sinh đi dạy học nhưng không may rơi vào 'cạm bẫy' và điều đau lòng khiến ai cũng xót xa.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Phan Thu Hằng - giảng viên Bộ môn Phụ sản (Đại học Y Hà Nội) chia sẻ trên Báo Tri thức và cuộc sống cho hay, bác sĩ tiếp nhận một nữ sinh viên 22 tuổi, bị xâm hại bởi chính chủ nhà nơi cô tới làm gia sư. Sau sự việc đó, vì xấu hổ và đau khổ, nữ sinh này không dám trình báo và chia sẻ với ai, kể cả bố mẹ mình. Tự nhốt mình suốt 3 ngày, nữ sinh đã lên mạng tìm hiểu và lo sợ mắc bệnh xã hội hoặc mang thai ngoài ý muốn vì người kia khi xâm hại không dùng biện pháp an toàn nào. Vì lý do đó cô quyết định tìm đến bác sĩ sản khoa thăm khám. Theo lời cô gái kể với bác sĩ, trước đó, cô chưa có bạn trai và từng quan hệ với ai, luôn ấp ủ sẽ trao “cái ngàn vàng” cho người mình lấy làm chồng. Sau khi bị làm nhục khi đi làm gia sư, ngoài nỗi đau thể xác và tinh thần, cô còn sợ lộ chuyện với mọi người, nhất là bố mẹ.

Cô gái vô cùng lo lắng về bản thân và gia đình mình. Ảnh: Internet Về phương diện chuyên môn, bác sĩ Hằng đã chỉ định cho bệnh nhân làm các xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục, may mắn là cô gái không có vấn đề gì. Riêng nỗi lo mang thai, bác sĩ Hằng tư vấn, hiện mới quan hệ sau 3 ngày nên chưa thể biết chính xác, tốt nhất hãy chờ kỳ kinh nguyệt tiếp theo, nếu có kinh thì khả năng mang thai dường như là không có. Tuy nhiên vẫn phải đi xét nghiệm, thử thai để biết chính xác nhất. Theo chia sẻ từ Báo Tuổi Trẻ, cách đây không lâu, một người đàn ông xông vào cửa hàng dùng dao khống chế đòi hiếp dâm, nữ chủ shop bán quần áo mưu trí đánh lạc hướng kẻ biến thái.

Chị H. giả vờ đồng ý và yêu cầu Cương sử dụng bao cao su. Lợi dụng lúc Cương không để ý, chị H. giật được con dao, đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Thấy vậy Cương bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân và cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan công an, Cương khai nhận hành vi phạm tội và cho biết trước đó vừa đi uống bia về. Bảo vệ bản thân khi bị xâm hại TD. Ảnh: Internet Cũng theo chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải (Hội Luật gia Việt Nam) bày tỏ quan điểm trên Báo Lao Động, việc bị tấn công tình dục là điều không một ai mong muốn xảy ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng dành thời gian để tìm hiểu, trang bị cho mình những kĩ năng, kiến thức cơ bản nhằm thoát hiểm khi bị kẻ khác cố tình cưỡng hiếp, xâm hại. Trên thực tế, có rất nhiều cách có thể giúp bạn thoát khỏi tình cảnh bị tấn công tình dục. Từ giải pháp đơn giản nhất là chạy trốn, la hét để cầu cứu mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cách này chỉ có thể áp dụng trong trường chúng ta phát hiện sớm đối phương có biểu hiện ý đồ đen tối. "Còn trong trường hợp khi chúng ta bị kẻ biến thái dùng vũ khí áp sát, đe dọa thì điều đầu tiên cần làm là tự trấn an tinh thần, bình tĩnh, suy nghĩ để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất. Sự an toàn tính mạng bản thân phải được đặt lên hàng đầu. Khi đã bình tĩnh, chúng ta hãy cố gắng dùng cách đánh lạc hướng hoặc câu giờ như sử dụng lời nói, hành động nhẹ nhàng để kẻ biến thái sao nhãng, không thể dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Trong thời gian đó hãy quan sát, lợi dụng sơ hở của đối phương để phản đòn. Thậm chí, bạn có thể dùng vũ lực tấn công vào những vùng trọng yếu của kẻ biến thái nhằm thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm", chuyên gia Nguyễn Gia Hải chia sẻ. Nếu bị tấn công ở nơi vắng vẻ, kẻ xấu lại có vũ khí mà mục đích là cướp tài sản thì tốt nhất bạn nên thực hiện theo yêu cầu của hắn. Nếu được, bạn hãy ném món đồ đó ra xa và chạy về hướng ngược lại. Trong trường hợp này, chống cự là hoàn toàn bất lợi với bạn. Trong quá trình diễn biến sự việc, bạn có thể ghi nhớ những đặc điểm của kẻ xấu để trình báo cơ quan công an.

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