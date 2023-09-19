Hơn 10 năm 'chăn gối' chưa biết 'lên mây' là gì, người phụ nữ 38 tuổi đầy bối rối và ám ảnh điều này

Theo chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống, không phải phụ nữ nào cũng đạt được cực khoái mỗi khi gần gũi bạn tình. Có người cả đời không bao giờ biết được cảm giác lên đỉnh như nào, có người còn phải giả vờ đạt được cực khoái… mặc dù họ cũng rất muốn được tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó.Không thể phủ nhận rằng cực khoái là nguyên nhân chủ yếu khiến mọi người muốn quan hệ tình dục. Nhưng điều đó lại không hoàn toàn đúng với phụ nữ. Họ rất muốn yêu và thăng hoa cùng tình dục nhưng không thể đạt được. Có nhiều tác nhân có thể phá hỏng hành trình đi đến đích của họ.

Bác sĩ Khoa giải thích, điều này do giải phẫu sinh học của bộ phận sinh dục nữ, nam khác nhau. Với nam giới, hệ thống dây thần kinh khoái cảm nằm phía trên dương vật, dễ dàng được kích thích. Điểm "G" của nữ lại nằm sâu bên trong, không dễ dàng để tiếp cận.

ThS.BS Lê Đăng Khoa - Trưởng đơn vị Nam học - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết, khoái cảm của nữ giới không ai giống ai. Tuy nhiên cực khoái hiếm khi đến với phái đẹp trong những lần giao hợp đầu tiên, chỉ khoảng 30-40% đạt được cảm giác này.

Người vợ Sài Gòn 10 năm chưa biết "lên mây" là gì

Thông tin trên Báo Tri thức và cuộc sống, chị Trần Thị Phương Oanh (38 tuổi, ở Bình Dương) hia sẻ lên mạng xã hội về việc mình chưa một lần được lên đỉnh từ ngày lấy chồng đến nay. Chị kể, chị và chồng cưới nhau đã hơn 10 năm, có 2 con chung, một trai một gái. Về kinh tế và đời sống gia đình, chị thấy bình thường như những người khác. Chồng chị cũng là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con và chung thủy. Tuy nhiên, về đời sống chăn gối, dù cả hai vợ chồng vẫn sinh hoạt đều đặn nhưng hơn 10 năm qua, mỗi khi xong việc chị lại thấy hụt hẫng. "Tôi nghe bạn bè nói, phụ nữ khi quan hệ cũng được “lên đỉnh” như đàn ông. Vậy mà, hơn 10 năm lấy chồng, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó”, chị Phương Oanh tâm sự.

Nỗi khó không biết chia sẻ cùng ai. Ảnh: Internet

Điều chị Phương Oanh luôn khó hiểu là, mỗi lần đang “yêu”, chồng chị thường hỏi những câu nhạy cảm về cảm giác của vợ. “Vì không có cảm giác, tôi chỉ biết im lặng hoặc giả vờ hào hứng để chồng vui”, người mẹ 2 con chia sẻ. Bên cạnh đó, chị còn lo lắng việc liệu mình có mắc căn bệnh phụ khoa nào không.

Lời chia sẻ của bác sĩ

Theo Tiến sĩ Lê Thúy Tươi - Chuyên gia cao cấp về Sức khỏe Giới tính chia sẻ trên Báo VnExpress, "cực khoái" (organism) là một cảm xúc toàn thân. Lúc này, não bộ dường như mất cảm giác, bạn cảm thấy dễ chịu, thỏa mãn. Tại não, Prolactin, ADH, và oxytocin được phóng thích. Tuy nhiên, phụ nữ khó đạt trạng thái này trong quan hệ tình dục bởi có nhiều nguyên nhân:

Trước hết, giải phẫu sinh học của bộ phận sinh dục nữ, nam khác nhau. Với nam giới, hệ thống dây thần kinh khoái cảm nằm phía trên dương vật, dễ dàng được kích thích. Tuy nhiên, điểm "cực khoái" của nữ lại nằm sâu bên trong, không dễ dàng để tiếp cận. Thực tế, để có đời sống "chăn gối" hòa hợp đòi hỏi nam giới cần có kiến thức, hiểu biết về cơ thể, những vùng nhạy cảm của phụ nữ.

Phụ nữ cần "màn dạo đầu" đủ lâu để có cảm xúc. Ảnh: Internet

Phụ nữ cần "màn dạo đầu" đủ lâu để có cảm xúc. Trong khi đó, khi vào cuộc "yêu", nam giới lại có xu hướng "đánh nhanh rút gọn". Việc chị em e ngại, không chia sẻ những mong muốn của bản thân với chồng có thể khiến trục trặc trong đời sống tình dục tăng lên. Ngoài ra, tiến sĩ Thúy Tươi cũng nhấn mạnh, một số trường hợp chị em chịu ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến, không cởi mở khi ái ân nên gặp khó khăn để đạt "cực khoái" trong quan hệ.

Với phụ nữ rối loạn nội tiết cũng sẽ gặp nhiều vấn đề về tình dục như giảm ham muốn, khô hạn, đau rát khi quan hệ, giảm khoái cảm. Chị em từ 35 tuổi trở đi, trải qua sinh nở, những người đang dùng thuốc điều trị bệnh... dễ gặp tình trạng rối loạn hormone.

Ngoài ra, các yếu tố như không hài lòng với ngoại hình của bản thân, không gian thiếu sự riêng tư, cơ thể mệt mỏi, căng thẳng, hôn nhân không có tình yêu... là những nguyên nhân khiến cho phụ nữ khó "lên đỉnh" trong quan hệ tình dục. Chuyên gia cho biết, để lấy lại cảm xúc trong đời sống sinh lý, chị em nên mở lòng nói về những mong muốn của họ khi "yêu" với chồng. Ví dụ như phụ nữ muốn tăng thời gian của màn dạo đầu, chia sẻ cho đối tác biết những nơi nhạy cảm trên cơ thể, mong muốn thay đổi tư thế...

Lời khuyên của chuyên gia

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, các chuyên gia chỉ ra một số cách lấy lại ham muốn cho phụ nữ đó là:

Tạo không gian lãng mạn, thay đổi tư thế yêu, địa điểm và không gian yêu

Chia sẻ chuyện tình dục, chuyện gia đình, con cái.

Luyện tập thể thao, tham gia các hoạt động tập thể, ngoài trời để gạt đi các lo âu, căng thẳng.

Có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học, hợp lý.

Thay đổi thời gian cho màn dạo đầu.