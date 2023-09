Và trên đời này, sẽ không ai có thể chịu bị coi thường cả đời, dẫu là một người vợ từng yêu thương gia đình. Đến một lúc, khi phụ nữ không còn đủ yêu thương để bao dung, họ dễ ngã vào lòng người coi trọng họ hơn.

Vô tâm

Không ít đàn bà ngoại tình thú nhận rằng là vì họ từng quá cô đơn trong hôn nhân. Một người phụ nữ cô đơn bên cạnh chồng là vì họ không được nhận đủ quan tâm và yêu thương từ chồng. Đàn ông vô tâm thường là nguyên nhân khiến vợ ngoại tình.

Không ít người vợ ngoại tình thú nhận rằng là vì họ từng quá cô đơn trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô tâm thì thường có hai dạng, một là chưa đủ trưởng thành để hiểu vợ cần mình quan tâm thế nào, và hai là họ không đủ yêu thương dành cho vợ. Ở dạng thứ nhất, phụ nữ có thể đợi chồng, nhưng ở dạng thứ hai họ sẽ không có nhiều kiên nhẫn nếu chồng không thay đổi.

Dù sao, đàn ông vô tâm cũng là vì không hiểu điều người phụ nữ của mình cần. Mà nếu bạn muốn hiểu, thì bạn phải đủ yêu thương để lắng nghe cô ấy.

Thiếu trách nhiệm

Đàn ông thiếu trách nhiệm sẽ không thể cho phụ nữ cảm giác an toàn. Trong tình yêu hay hôn nhân, điều phụ nữ cần nhất là cảm giác an toàn. Nếu bạn chưa thể giàu có để cho vợ cuộc sống đủ đầy, thì phải để cô ấy thấy sự cố gắng của bạn. Nếu bạn đang miệt mài với sự nghiệp chưa khởi sắc, thì phải để cô ấy hiểu dù bận rộn thế nào bạn vẫn không quên vợ con. Nếu bạn đã có nền tảng tài chính, thì sự an toàn vợ muốn ở bạn chính là lòng chung thủy và có trách nhiệm với gia đình.

Đàn ông thiếu trách nhiệm không thể cho phụ nữ cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Những việc làm như không cố gắng kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, hay bỏ bê gia đình đều là hành động thiếu trách nhiệm của một người đàn ông. Và khi vợ bạn đã có cảm giác bạn không đủ tin tưởng, không có khả năng cho cô ấy cảm giác an toàn thì rất có thể sẽ có ngày bạn mất cô ấy.

Xem ngoại tình là chuyện đương nhiên

Đàn ông đa tình thì sẽ có ngày gặp phụ nữ vô tình. Sự vô tình của một người vợ bao năm hy sinh vì chồng, đôi khi lại là một màn tình nghĩa với một người đàn ông khác để trả đũa. Có những người vợ hiền lành luôn vì chồng con, lúc nào cũng nhịn nhường chồng. Nhưng cũng chính người vợ này, một khi bị phản bội, bị chồng xem thường, họ sẽ thay đổi.

Không ít người vợ ngoại tình vì muốn trả đũa chồng trăng hoa. Họ chọn ngoại tình vì chồng xem chuyện phản bội vợ con là một lẽ đương nhiên. Đàn ông khi đó, phẫn nộ bao nhiêu cũng không bằng cảm xúc hối hận khi đã đánh mất vợ.