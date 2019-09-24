Dấu hiệu đàn ông trước sau gì cũng có vợ ngoại tình

Phụ nữ yêu 24/09/2019 05:22

Nhiều người đàn ông nghĩ rằng cưới vợ về rồi là không sợ mất vợ. Nhưng nếu đàn ông có những dấu hiệu này thì vợ ngoại tình là chuyện sớm muộn.

Đây là dấu hiệu một người đàn ông sẽ có vợ ngoại tình.

Hay chê bai bạn đời

Lời chê bai là thứ có thể giết chết hôn nhân theo thời gian mà không phải ai cũng biết. Chê vợ một câu thì theo tháng năm sẽ trở thành nhiều câu, cũng là nhiều vết thương trong lòng vợ. Phụ nữ vốn nhạy cảm, càng khó chấp nhận những thương tổn dai dẳng như thế.

vo ngoai tinh 3
Đàn ông không trân trọng bạn đời, khiến vợ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Có những người vợ dành cả thanh xuân để chăm lo cho gia đình, hy sinh không kể. Nhưng cuối cùng, họ lại chọn ly hôn chỉ vì không còn chịu được những lời chê bai từ chồng. Vì họ cảm thấy những gì bỏ ra không được nhận lại dù là một lời khen, họ không còn thấy động lực để tiếp tục hy sinh và cố gắng.

Đàn ông hay chê bai bạn đời, đôi khi chỉ là vô tình không để ý mà thành thói quen xấu. Nhưng đa số đàn ông thế này, đều không để tâm đến cảm xúc và mong muốn của vợ, thậm chí là coi thường những nỗ lực, hy sinh từ vợ.

Và trên đời này, sẽ không ai có thể chịu bị coi thường cả đời, dẫu là một người vợ từng yêu thương gia đình. Đến một lúc, khi phụ nữ không còn đủ yêu thương để bao dung, họ dễ ngã vào lòng người coi trọng họ hơn.

Vô tâm

Không ít đàn bà ngoại tình thú nhận rằng là vì họ từng quá cô đơn trong hôn nhân. Một người phụ nữ cô đơn bên cạnh chồng là vì họ không được nhận đủ quan tâm và yêu thương từ chồng. Đàn ông vô tâm thường là nguyên nhân khiến vợ ngoại tình.

vo ngoai tinh 2
Không ít người vợ ngoại tình thú nhận rằng là vì họ từng quá cô đơn trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô tâm thì thường có hai dạng, một là chưa đủ trưởng thành để hiểu vợ cần mình quan tâm thế nào, và hai là họ không đủ yêu thương dành cho vợ. Ở dạng thứ nhất, phụ nữ có thể đợi chồng, nhưng ở dạng thứ hai họ sẽ không có nhiều kiên nhẫn nếu chồng không thay đổi.

Dù sao, đàn ông vô tâm cũng là vì không hiểu điều người phụ nữ của mình cần. Mà nếu bạn muốn hiểu, thì bạn phải đủ yêu thương để lắng nghe cô ấy.

Thiếu trách nhiệm

Đàn ông thiếu trách nhiệm sẽ không thể cho phụ nữ cảm giác an toàn. Trong tình yêu hay hôn nhân, điều phụ nữ cần nhất là cảm giác an toàn. Nếu bạn chưa thể giàu có để cho vợ cuộc sống đủ đầy, thì phải để cô ấy thấy sự cố gắng của bạn. Nếu bạn đang miệt mài với sự nghiệp chưa khởi sắc, thì phải để cô ấy hiểu dù bận rộn thế nào bạn vẫn không quên vợ con. Nếu bạn đã có nền tảng tài chính, thì sự an toàn vợ muốn ở bạn chính là lòng chung thủy và có trách nhiệm với gia đình.

vo ngoai tinh 1
Đàn ông thiếu trách nhiệm không thể cho phụ nữ cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Những việc làm như không cố gắng kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, hay bỏ bê gia đình đều là hành động thiếu trách nhiệm của một người đàn ông. Và khi vợ bạn đã có cảm giác bạn không đủ tin tưởng, không có khả năng cho cô ấy cảm giác an toàn thì rất có thể sẽ có ngày bạn mất cô ấy.

Xem ngoại tình là chuyện đương nhiên

Đàn ông đa tình thì sẽ có ngày gặp phụ nữ vô tình. Sự vô tình của một người vợ bao năm hy sinh vì chồng, đôi khi lại là một màn tình nghĩa với một người đàn ông khác để trả đũa. Có những người vợ hiền lành luôn vì chồng con, lúc nào cũng nhịn nhường chồng. Nhưng cũng chính người vợ này, một khi bị phản bội, bị chồng xem thường, họ sẽ thay đổi.

Không ít người vợ ngoại tình vì muốn trả đũa chồng trăng hoa. Họ chọn ngoại tình vì chồng xem chuyện phản bội vợ con là một lẽ đương nhiên. Đàn ông khi đó, phẫn nộ bao nhiêu cũng không bằng cảm xúc hối hận khi đã đánh mất vợ.

Đàn ông ngoại tình và những điều phụ nữ nên biết càng sớm càng tốt

Đàn ông ngoại tình và những điều phụ nữ nên biết càng sớm càng tốt

Đàn ông ngoại tình thường có hai loại. Một loại nhìn thì nhiều nhưng không nguy hiểm, loại còn lại đã vương vào rồi thì chỉ làm tan cửa nát nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ngoại tình chồng vô tâm hôn nhân đổ vỡ

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 20 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 20 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này