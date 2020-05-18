Đàn ông chỉ thật lòng khi chịu nhận lỗi, biết rơi nước mắt vì bạn

Nếu bạn gặp được người đàn ông yêu thật lòng thì bạn sẽ không bao giờ thấy ấm ức, tủi thân. Khi yêu, con người ta sẵn sàng quy phục trước tình yêu. Anh ấy ưu tú trong mắt nhiều người, nhưng cũng chỉ là một người đàn ông vì yêu bạn nên sẵn sàng hạ mình vì bạn.

Khi bạn khóc, anh ấy không chịu nhường bạn. Khi bạn tổn thương, anh ấy cũng không nhận sai. Kỳ thực, không phải vì bản tính anh ấy như thế, mà là vì anh ấy chưa đủ yêu bạn thật lòng.

Khi yêu, đàn ông rất thực tế. Nếu bạn có vị trí trong lòng họ, thì họ sẽ tình nguyện dâng tặng những gì họ xem là quý giá nhất cho bạn. Bạn không cần phải đòi hỏi, họ sẽ tự mang đến cho bạn, như một món quà, như cách thể hiện tình yêu rõ ràng và thực tế nhất.

Muốn biết đàn ông có chân thành với bạn hay không, cứ xem liệu anh ấy có tình nguyện dành cho bạn những gì anh ấy ưu tiên, coi là quan trọng nhất không. Chẳng hạn như, với một người đàn ông bận rộn, thời gian là quý giá nhất. Vậy người ấy có ưu tiên thời gian cho bạn. Với người đàn ông coi trọng đồng tiền, anh ấy có sẵn sàng chi tiền cho bạn? Với người đàn ông quan trọng gia đình, anh ấy có muốn bạn trở thành gia đình của anh ấy?

Sống thật với cảm xúc và con người của anh ấy

Một người đàn ông có thể ít nói với bất kì ai, nhưng chỉ nhiều lời với người phụ nữ anh ấy yêu. Đàn ông có thể giỏi che giấu cảm xúc, không ai nhìn thấu anh ấy nghĩ gì, nhưng sẽ chia sẻ mọi thứ với vợ của mình.

Cứ nhìn vào cách anh ấy thể hiện cảm xúc khi bên bạn, không che đậy, không giả tạo, không cầu kì… chính là vì anh ấy thật lòng yêu thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông chân thành với bạn, họ sẽ bộc lộ hết bản thân với bạn. Vì bạn là người duy nhất họ tin tưởng, không ngại khi thể hiện cả mặt tốt và xấu của chính mình. Thậm chí, anh ấy có thể khóc trước mặt bạn, chỉ vì đó là cảm xúc thật của anh ấy.

Cứ nhìn vào cách anh ấy thể hiện cảm xúc khi bên bạn, không che đậy, không giả tạo, không cầu kì… chính là vì anh ấy thật lòng yêu thương bạn.

Không ngại để bạn biết điểm yếu

Đàn ông luôn che giấu điểm yếu, để giữ thể diện trước mặt người khác. Anh ấy chỉ hoàn toàn cởi bỏ phòng bị với người anh ấy thật sự tin tưởng và yêu thương.

Anh ấy chỉ hoàn toàn cởi bỏ phòng bị với người anh ấy thật sự tin tưởng và yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhìn những lúc yếu đuối nhất, có phải bạn là người duy nhất nhìn thấy? Hãy xem những khi anh ấy thất bại và đầy lỗi sai, bạn cũng là người duy nhất ở bên? Là vì anh ấy cho phép bạn nhìn thấy và ở bên, là vì anh ấy coi trọng bạn.

Thẳng thắn về lỗi sai

Người đàn ông yêu thật lòng sẵn sàng nhận lỗi sai về mình, xin lỗi trước, chỉ vì muốn tình cảm của cả hai không rạn nứt thêm. Còn người yêu bạn chưa đủ chân thành và sâu sắc thì khi tranh cãi chỉ muốn giành phần thắng với bạn, mặc kệ tình cảm có đổ vỡ hay không.

Hầu như đàn ông khi yêu ai thật lòng đều không ngại cúi mình trước đối phương. Không phải vì họ yếu hèn ủy lụy, mà họ cho rằng một người đàn ông bản lĩnh khi yêu thì việc gì phải chấp nhất thắng thua với người phụ nữ của mình. Đàn ông có thể nhượng nhịn bao nhiêu người, sao không thể chịu thua trước người mình yêu? Đàn ông càng tử tế, càng yêu thương bạn thì càng không ngại nhịn nhường bạn.