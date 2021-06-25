Trong xã hội hiện đại, phụ nữ thực tế là những người độc lập và giỏi giang, chăm chỉ làm việc và cố gắng từng ngày. Phụ nữ thực tế hiểu được bản thân muốn có được điều gì thì phải tự mình nỗ lực chứ không phụ thuộc vào người khác, chờ họ ban cho.

Người đàn bà thực tế yêu nhưng không mù quáng, biết khi nào nên tiếp tục, khi nào nên dừng lại, không tốt đẹp thì buông tay chứ đừng cản đường nhau hạnh phúc.

Vậy đàn bà thực dụng sẽ như thế nào? Có thể nói rằng đối với họ tiền bạc là điều quan trọng nhất, thậm chí sẵn sàng dựa vào người khác để vụ lợi cho bản thân. Trong tình cảm, đối tượng mà đàn bà thực dụng hướng tới không phải là người nào tốt hơn, người nào mình dành tình cảm nhiều hơn mà là người nào có nhiều tiền, có địa vị vững chắc hơn.

Hãy trở thành người thực tế chứ đừng thực dụng, đó là cách bạn tạo nên giá trị riêng cho bản thân và đàn ông thì lúc nào cũng bị quyến rũ bởi những phụ nữ thực tế.

đàn ông thì lúc nào cũng bị quyến rũ bởi những phụ nữ thực tế. Ảnh minh họa: Internet

Đánh son chứ đừng đánh ghen

Đứng trước người chồng bội bạc và người thứ 3 không danh không phận, phụ nữ cần bình tĩnh và sáng suốt để hành xử. Nếu anh ta tỏ ra ăn năn hối lỗi, tùy tình hình khi ấy bạn cần xem xét có thể tha thứ được hay không. Nếu được thì cho anh ấy một cơ hội, xem nó như rủi ro không đáng có, nếu không hãy từ bỏ và quay về chăm lo cho hạnh phúc bản thân mình.

Hãy đánh son chứ đừng đánh ghen, đánh son tô điểm cho gương mặt đẹp hơn còn đánh ghen thì ngược lại, không những vậy nó còn ảnh hưởng đến nhân phẩm của chính mình. Ở vị thế danh chính ngôn thuận, phụ nữ hãy giữ cho mình sự tự tin nhất định và thần thái không thể xem thường. Đừng nhọc tâm hạ mình “tát” lấy cái sai khi rõ ràng nhìn vào bạn hoàn toàn đúng. Thay vì đi đánh ghen, đau khổ giành lại người chồng bội bạc, phụ nữ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và sống hạnh phúc một đời, đó là cách trả thù ngọt ngào nhất.

Hãy đánh son chứ đừng đánh ghen. Ảnh minh họa: Internet

Giữ sắc chứ đừng giữ chồng

Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn không còn quan tâm đến vẻ ngoài của mình như trước, ở nhà ăn mặc lôi thôi đã đành, đến khi ra đường cũng không lựa chọn được một bộ đồ tử tế, không trang điểm một chút cho xinh. Trong khi đó ngoài kia có vô vàn hoa thơm cỏ ngọt, trăng hoa lại là bản tính của đàn ông dẫn đến ngoại tình là điều khó tránh khỏi.

Đàn ông yêu bằng mắt vì vậy là người phụ nữ thông minh, bạn nên biết cách làm đẹp, đẹp mọi lúc mọi nơi. Đừng ngại chi tiền cho những sản phẩm dưỡng da, trang điểm chất lượng, bên cạnh đó hãy thường xuyên luyện tập để có được sức khỏe tốt và vóc dáng cân đối. Người vợ ở bên cạnh biết yêu bản thân, yêu gia đình, vừa đẹp người đẹp nết thì chẳng có người đàn ông nào còn thời gian ngắm nhìn phụ nữ bên ngoài. Khi đó anh ta sẽ tìm cách giữ bạn bên mình cả đời chứ bạn không cần khổ sở đi theo để giữ anh ta.