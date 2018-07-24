Lần đầu gặp cô ấy, tôi mới cảm nhận được một điều, tình yêu là thứ kỳ diệu nhất trên cuộc đời này. Tôi tìm cách có được số điện thoại của cô ấy nhưng ai cũng khuyên ngăn vì cô ấy đã có một đời chồng. Khi đó tôi cũng khá sốc vì thoạt nhìn, cô ấy không giống với một người từng trải. Thời điểm đó, bỏ mặc những lời khuyên của bạn bè, tôi ra sức tán tỉnh cô ấy. Càng tiếp xúc, tôi mới cảm nhận được ở người phụ nữ này có điều gì đó rất hay. Ở bên cạnh cô ấy, tôi như trưởng thành hơn. Cũng vì vậy mà tôi cứ muốn yêu thương và chở che cho cô ấy đến hết cuộc đời này. Tuy nhiên cô ấy chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ với tôi và cũng luôn từ chối mỗi khi tôi tặng quà hay tỏ tình.

Nếu phụ nữ độc thân là đóa hồng đầy gai, phụ nữ có chồng là đóa hướng dương vàng ươm, thì đàn bà một đời chồng như đóa sen hồng. Tuy ngoi lên từ đầm lầy dơ bẩn nhưng vẫn đẹp rạng rỡ không chút hôi tanh. Không phải tự dưng tôi nói những câu đó mà vì tôi đã từng yêu người đàn bà một đời chồng. Khi tôi 30, cô ấy 32 và mới ly hôn được 3 tháng. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc đám cưới. Cô ấy là bạn của cô dâu, còn tôi là bạn chí cốt của chú rể.

Cô ấy nói chỉ cần biết tôi tồn tại là được, những thứ khác không quan trọng. Chỉ cần chúng tôi duy trì mối quan hệ tốt, không tiến xa hơn, cũng không nhạt đi. Có người từng nói với tôi, đàn bà một đời chồng có vết thương rất dài và sâu, thời gian cũng không thể nào chữa lành được. Và cách mà họ bảo vệ bản thân đó chính là từ chối những cơ hội yêu thương đến với mình. Bây giờ tôi mới thấy đúng, đàn bà từng trải có những nỗi đau, cũng như những điều mà người khác phải học hỏi.

Họ đối xử với người khác rất chân thành và đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy không thích hoa, nhẫn và quà. Cô ấy không thích những bữa hẹn hò xa xỉ dưới ánh nến. Có lần tôi hỏi thứ cô ấy thích là gì? Cô ấy bình thản trả lời đó là tiền. Tôi bật cười thành tiếng và nghĩ sao lại có người phụ nữ thực tế đến mức như vậy. Không phải đàn bà thường thích hoa và những thứ phù phiếm khác hay sao? Đúng, ở những người phụ nữ khác, họ sẽ cần lãng mạn, mơ mộng. Nhưng với đàn bà một đời chồng, thứ họ cần là những điều thực tế nhất như tiền và con cái. Tuy nhiên không vì thực dụng mà họ trở nên xem thường mọi thứ. Tiếp xúc với một người đàn bà từng trải, tôi mới biết họ sống chân thành hơn bất cứ ai. Có lẽ vì trong quá khứ họ đã bị bội bạc nên không muốn bất cứ ai phải chịu tổn thương giống mình.

Tự lập và mạnh mẽ

Họ không bao giờ phụ thuộc vào người khác - Ảnh minh họa: Internet

Từ khi quen biết đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy khóc. Có lẽ ngày xưa nước mắt đã dùng quá nhiều rồi nên bây giờ chỉ muốn mỉm cười. Cô ấy cũng chưa bao giờ nhờ vả tôi bất cứ điều gì mà luôn một mình đương đầu. Phụ nữ không tự dưng mà mạnh mẽ, họ phải trải qua nhiều khó khăn mới kiên định như bây giờ. Họ vốn rất yếu mềm, nhưng vì bị bội bạc nên mới chọn cho mình con đường mạnh mẽ. Đàn bà một đời chồng như đóa hoa nở hai lần, đẹp đẽ và đáng được người khác trân trọng.

Biết cách đối xử với người khác

Yêu những cô gái trẻ tuổi, tôi luôn là người chủ động trong mọi thứ. Chẳng hạn như việc kéo ghế, mở cửa, tặng quà, đặt nhà hàng, quán ăn mỗi lần hẹn hò. Đôi khi quên nhắn tin thì lại bị trách là vô tâm hoặc bị mè nheo, làm nũng. Nhưng khi yêu một người từng trải, bạn sẽ chẳng phải quan tâm đến những điều đó. Bởi vốn dĩ họ đã mang sẵn một trái tim người vợ, luôn lo lắng và quan tâm đến người khác, chứ không trách móc những chuyện nhỏ nhặt. Nếu yêu một người đàn bà cũ, họ sẽ không đòi hỏi việc bạn phải kéo ghế, mở cửa mà sẽ biết tự làm những điều đó. Vì họ biết những hành động đó không chứng minh được tình cảm của một người.