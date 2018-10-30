Đàn bà khôn là người biết GIẢ DẠI trong 3 thời điểm này

Nếu đàn bà dại ra sức thể hiện với cả thế giới rằng mình giỏi giang ra sao, giàu có cỡ nào thì đàn bà khôn không như thế. Nàng khẽ nép sau bờ vai người đàn ông của đời mình, đủ dịu dàng ngoan ngoãn, đủ thú vị và nồng nàn để chồng cả đời đắm say.

Họ hiểu rằng, càng cố gắng hơn chồng càng khiến bản thân tự rước lấy bất hạnh vào người. Bởi lẽ, sống với mọt người vợ quá mạnh mẽ chồng sẽ không còn muốn bảo vệ, chở che. Chỉ khi ta mềm yếu, nhu mì và ngọt ngào thì chàng mới nguyện dành cả cuộc đời để nuông chiều, trân trọng và thương yêu.

Nàng thừa tinh tế để hiểu rằng, trong một gia đình đàn ông luôn muốn mình là người tài giỏi, bản lĩnh nhất. Thay vì tranh giành vị trí trụ cột với chồng người vợ thông minh luôn che giấu sự giỏi giang của mình.

Đàn bà khôn sẽ giả dại không biết gì trong một số trường hợp để chồng chủ động giúp đỡ mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn không ôm hết việc nhà vào người

Nếu cứ cứng ngắc rạch ròi phân chia, đòi hỏi chồng phải san sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình cùng mình sẽ khiến đàn ông cảm thấy áp lực, gánh nặng. Thay vào đó, đàn bà khôn sẽ giả dại không biết gì trong một số trường hợp để chồng chủ động giúp đỡ mình.

Ví như khi bê một vật nặng, lấy một món đồ trên cao hay nấu một món ngon cần chồng nêm nếm giúp. Cứ dần kéo chồng làm việc nhà cùng mình bằng những mẹo nhỏ như thế sẽ giúp đàn ông ngày càng thấm những vất vả, lo toan của vợ mà chung tay vun vén gia đình.

Nhờ có một người vợ hiểu chuyện, tinh tế chắc chắn chồng dù cứng đầu đến mấy cũng hối lỗi mà ra sức sửa sai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn không kể xấu, càng không mắng chửi chồng

Nàng hiểu rằng trên đời này chẳng ai hoàn hảo, ngay cả chính mình cũng thế. Thay vì mắng nhiếc, chửi rủa khi chồng phạm phải sai lầm hay “vạch áo cho người xem lưng”, mang chuyện nội bộ gia đình đi thọc mạch với thiên hạ như đàn bà dại thì đàn bà khôn lại chọn cách khác.

Nàng không lớn tiếng, cũng không mặt nặng mày nhẹ để tạo áp lực cho chồng. Ngược lại, nàng ôn tồn ngồi trò chuyện, lí giải cho bạn đời thấy điểm chưa được nơi mình. Vì thấu tình đạt lí, vì có một người vợ hiểu chuyện, tinh tế chắc chắn chồng dù cứng đầu đến mấy cũng hối lỗi mà ra sức sửa sai.