Đàn bà chỉ nên sống vì hai người này chứ đừng dại hy sinh chỉ vì chồng

Đàn bà khôn ngoan là người nhận ra chân lý: đàn bà chỉ nên sống vì hai người là người sinh ra mình và những đứa con do mình sinh ra chứ đừng dại chỉ sống, hy sinh hết mình vì chồng.

Tình yêu lứa đôi, tình cảm trai gái lúc này có thể mặn nồng, sâu đậm nhưng cũng có khi trở nên nhạt nhẽo, bạc bẽo. Thứ tính cảm trai gái cũng rất thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh. Bạn và chồng đến với nhau chỉ ràng buộc nhau bằng chữ ký trên một tờ giấy đăng ký kết hôn. Thế nên chẳng có gì là chắc chắn tình cảm đó, sự ràng buộc đó là mãi mãi. Thế nhưng tình thân, tình mẫu tử là tình cảm lớn lao, bền chặt theo thời gian và không bao giờ thay đổi. Mặc dù nó không quá dồn dập, cuồng nhiệt nhưng lúc nào cũng đong đầy, dạt dào. Đàn bà chỉ nên sống vì hai người - Ảnh minh họa: Internet Nếu cô gái nào, người vợ nào đang sống, hy sinh hết mình cho chồng thì đừng đại dột nữa mà hãy trân trọng, yêu thương, hy sinh cho cha mẹ và đứa con của mình.

1. Cha mẹ là người sinh và nuôi dưỡng chúng ta nên người Tình cảm của cha mẹ dành cho con cái luôn dạt dào và mãnh liệt. Chỉ có những người sinh ra bạn, chăm sóc, nuôi dưỡng bạn nên mới hiểu bạn, sẵn sàng hy sinh vì bạn. Chỉ có cha mẹ là người yêu thương bạn hết lòng, sẵn sàng chở che cho bạn những lúc bạn vấp ngã, những lúc bạn chênh vênh nhất trong cuộc đời. Rồi khi bạn khó khăn, cha mẹ luôn ở bên giúp đỡ, khích lệ, động viên để bạn có đủ động lực, sức mạnh để vượt qua những thử thách đó, tiến đến thành công cao hơn. Đàn bà hãy dành sự quan tâm cho bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet Khi bạn vui hay buồn bố mẹ luôn là người dõi theo. Đối với bố mẹ bạn chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để bố mẹ có thể sống vui khỏe, hạnh phúc. Chỉ cần bạn khỏe mạnh, hạnh phúc là bố mẹ có thể gạt bỏ mọi bộn bề lo toan của cuộc sống, quên đi những nặng nhọc, những vất vả của cuộc sống mưu sinh hàng ngày.

Thế nên phụ nữ nếu có hy sinh, yêu thương hãy dành sự hy sinh, yêu thương đó cho cha mẹ. Hãy quan tâm, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn để bố mẹ được vui lòng. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được cho phép người khác vùi dập, hành hạ, đánh đập bản thân. Bởi bạn được cha mẹ sinh ra, chăm sóc nên không ai có quyền làm bạn tổn thương, kể cả người đó là chồng bạn hay gia đình nhà chồng. 2. Phụ nữ hãy sống và hy sinh cho con cái Đàn bà chỉ nên sống vì hai người là cha mẹ và con cái. Đối với mỗi người phụ nữ con cái chính là “tài sản” quý giá nhất nên nhiều người vẫn ví von rằng phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con. Khi có con rồi phụ nữ mới hiểu hơn những tâm tư, tình cảm của cha mẹ dành cho mình. Đứa con chính là khúc ruột mà đàn bà mang nặng đẻ đau mà có được nên phụ nữ cần dành tình thương yêu cho chính những đứa con của mình. Con cái là tài sản quý giá nhất của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống với bao mệt mỏi, căng thẳng nhưng chỉ cần nhìn thấy con yêu khôn lớn, khỏe mạnh là đàn bà đã cảm thấy nhẹ lòng. Mỗi khi chán nản, yếu đuối chỉ cần nắm lấy bàn tay của con, ngắm nụ cười ngây thơ là mọi suy nghĩ tiêu cực đều tan biến. Đối với phụ nữ đứa con là tinh thần, là sinh mệnh. Cho nên phụ nữ hãy sống và chăm sóc, yêu thương, che chở cho những đứa con của mình; uốn nắn để con trở thành người có ích như chính tình cảm, sự quan tâm của bố mẹ đã dành cho bạn. Đàn bà chỉ nên sống vì hai người và hãy xếp đàn ông sau bố mẹ, con cái cũng như tiền bạc. Bởi không có đàn ông phụ nữ vẫn sống được nhưng nếu không có con cái, có bố mẹ, tiền bạc thì cuộc sống chẳng nghĩa lý gì.

Tết này về nội hay ngoại – câu hỏi muôn thưở của các cặp vợ chồng Mỗi năm khi sắp đến Tết các cặp vợ chồng lại loay hoay với câu hỏi tết này về nội hay ngoại? Bởi theo tâm lý chung người vợ sẽ thích về ngoại ăn Tết còn người chồng sẽ thích đón tết ở bên nội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-chi-nen-song-vi-hai-nguoi-nay-chu-dung-dai-hy-sinh-chi-vi-chong-309467.html