Đàn bà chỉ bình yên khi học được cách tự thương lấy mình

Phụ nữ đừng nghĩ chỉ cần một tấm chồng thì cuộc đời tự khắc sẽ bình yên. Trong hôn nhân, đừng trao cho đối phương quá nhiều hy vọng, bản thân sẽ chuốc nhiều thất vọng. Sẽ không có thế giới màu hồng sau hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân mỗi ngày sẽ có nhiều thêm một nỗi lo, thử thách, hay trắc trở. Bạn không thể trông mong mọi thứ êm đềm, chỉ có thể trông cậy cùng mạnh mẽ để đi với nhau đến cùng.

Chỉ khi biết bình yên thật sự nằm ở bản thân, trân quý chính mình, phụ nữ hạnh phúc mới dễ dàng hơn…

Phụ nữ chỉ được bình yên khi học được cách tự thương lấy chính mình. Sống không phải để lấy lòng người khác, mà là sống cho bản thân. Sống không phải để người khác thương, ban phát ân tình, mà là để kiên cường dẫu có vấp ngã cũng có thể tự mình đứng dậy. Sống không phải để trông chờ người khác bảo bọc, chở che, mà là mạnh mẽ tự lau nước mắt cho mình.

Nếu hỏi đàn bà bình yên nhất khi nào? Có phải là lúc con đã lớn? Chắc là không, con cái là gánh nặng nỗi lòng của bạn, lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không hết lo. Có phải là lúc nhà có của ăn của để mới là bình yên? Tiền bạc của cải là vật phòng thân, không thể quyết định hạnh phúc hay bình yên. Hay bình yên là lúc biết chồng vẫn toàn tâm toàn ý với mình? Cũng chưa chắc, vì làm gì biết hết chuyện ngày mai.

Tự thương lấy mình là hãy trân quý sinh mệnh với từng hơi thở, từng giây phút, từng việc mình làm, từng chuyện mình trải qua. Đừng sống theo nụ cười của người khác mà nuốt nước mắt vào trong. Đừng nhường người khác tự do mà buộc mình vào gông xiềng. Đừng quên trân trọng chính mình, đừng để người khác có quyền chà đạp những gì mình muốn.

Và đặc biệt, đừng trông chờ vào lòng tốt của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Và đặc biệt, đừng trông chờ vào lòng tốt của thiên hạ.

Sẽ không ai có khả năng quý trọng bạn bằng chính bạn cả. Dù họ có nói yêu bạn nhiều thế nào, cũng không bằng chính bạn trân quý bản thân. Khi bạn nghĩ rằng mình chưa đủ tốt, hãy học cách yêu thương chính mình, dù là những khuyết điểm. Khi bạn nghĩ rằng cuộc sống quá mệt mỏi, hãy dừng một chút để thương mình nhiều hơn.

Khi bạn nghĩ rằng chẳng ai tốt với bạn chân thành, hãy nhớ rằng còn chính bạn yêu quý bản thân. Mọi con đường đều có ngã rẽ, nếu bạn tin mình dám tự mình rẽ lối. Bạn bở lỡ điều gì, làm sai những gì không quan trọng bằng việc bạn có thể bắt đầu lại, bạn còn chính mình để tin tưởng.

Có phải bạn luôn cảm thấy một người đàn bà trưởng thành bình yên đến lạ? Đều là vì họ biết quý trọng bản thân. Tự thương lấy mình thì phụ nữ hạnh phúc dễ dàng hơn, bình yên cũng dễ kiếm hơn. Khi bạn cho mình giá trị, bạn sẽ không cần phải nghe ai đánh giá. Khi bạn bảo vệ bản thân bình yên, sẽ không có điều gì đủ sức tổn thương bạn.

Phụ nữ hạnh phúc hay không là nằm ở khối bình yên tự giữ trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, phụ nữ hạnh phúc hay không là nằm ở khối bình yên tự giữ trong lòng. Đừng tìm kiếm đâu xa, chỉ cần trân quý chính mình, bạn sẽ biết hạnh phúc là tự mình tìm giữ.