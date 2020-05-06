Có những điều chỉ sau khi yêu nhiều lần phụ nữ mới có thể nhìn thấu

Phụ nữ yêu 06/05/2020 05:20

Nếu bạn chưa từng yêu, hoặc chỉ mới yêu lần đầu, sẽ có rất nhiều điều bạn không thể biết. Có những điều chỉ khi trải qua chuyện yêu đương nhiều lần, phụ nữ mới có thể nhìn thấu.

Phụ nữ khi yêu lần đầu ngây thơ tới mức khờ dại. Phụ nữ khi yêu lần hai không còn dại nhưng vẫn còn “hiền”. Phụ nữ yêu hơn hai lần chắc chắn cũng chẳng còn “hiền” hay dại.

Người ta thường nói, phụ nữ phải gặp ít nhất 2 người đàn ông trong đời thì mới “khôn” ra trong tình yêu. Vì có những điều chỉ khi trải qua chuyện yêu đương vài lần, phụ nữ mới có thể biết.

1. Người nghiêm túc trong chuyện tình cảm nhất thường là người từng chịu thương tổn sâu sắc nhất.

2. Khi đàn ông không muốn chi tiền vì bạn, thì có nghĩa là anh ta đang muốn chi tiền cho một người phụ nữ khác.

3. Giữa thích, yêu và thương rất khác nhau. Đàn ông thích bạn muốn cưa cẩm. Đàn ông yêu bạn muốn cưới bạn. Còn đàn ông thương bạn sẽ muốn bên bạn cả đời.

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Khi đàn ông không muốn chi tiền vì bạn, thì có nghĩa là anh ta đang muốn chi tiền cho một người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

4. Người đàn ông thích bạn muốn ngắm bạn xinh đẹp. Đàn ông yêu bạn muốn tự hào về bạn. Đàn ông thương bạn muốn chăm sóc bạn. Bạn sẽ cần một người chồng nấu cho bạn bát cháo khi ốm, rót cho bạn ly nước khi mệt. Đó là ý nghĩa lớn nhất của tình yêu.

5. Khi đàn ông nói “Anh rất bận, anh không có thời gian” thì hãy hiểu là bạn không phải là ưu tiên hàng đầu của anh ta.

6. Khi đàn ông nói “Cha mẹ anh không thích em” thì có nghĩa là “Anh không muốn lấy em”.

7. Đàn ông không đáng tin chỉ giỏi nói, nhác làm. Đàn ông tử tế thể hiện tình yêu với bạn qua cả lời nói và hành động. Nhưng cũng có một kiểu đàn ông ít nói mà làm nhiều, vẫn đáng để bạn gửi gắm.

8. Người đàn ông bạn chọn không hoàn hảo, nhưng trong mắt bạn anh ấy luôn tỏa sáng. Tình yêu đúng nghĩa chính là nhìn thấy cả ưu và nhược điểm của nhau, cùng nhau trở nên hoàn mỹ.

9. Nhược điểm của đối phương khiến bạn không hài lòng ngay từ ngày gặp đầu tiên thường sẽ trở thành lý do cho cuộc chia tay sau này.

10. Hãy nhớ, tài chính sẽ cho bạn tiếng nói trong gia đình. Phụ nữ không nắm giữ được tài chính cũng không thể đòi hỏi công bằng.

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Bạn sẽ cần một người chồng nấu cho bạn bát cháo khi ốm, rót cho bạn ly nước khi mệt. Đó là ý nghĩa lớn nhất của tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

11. Phụ nữ khi bị bỏ lại trong một cuộc tình phải mất một thời gian dài để bước ra khỏi tổn thương.

12. Tình yêu có thời kỳ nồng nhiệt nhất, càng sâu đậm sẽ càng bền lâu. Tình yêu cũng có thời kì bình thường nhất, không thể dung hòa sẽ càng dễ chia tay.

13. Yêu nhau thì đơn giản, nhưng chung sống là cả một chặng đường khó khăn. Không ai thích thay đổi, và thay đổi một con người cũng khó trăm bề.

14. Nếu bạn trải qua một biến cố lớn, đại nạn trong đời mà đối phương cũng rời đi, thì đừng chần chừ mà giao cả đời sau cho người ấy.

15. Nếu người ấy có đồ ăn ngon liền để dành phần bạn thì rõ ràng trong lòng người ấy bạn rất quan trọng.

16. Người ta có thể nói về tình yêu xa thật đẹp, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu yêu xa dễ chia tay vô cùng.

17. Trong tình yêu, nếu bạn là người đánh mất bản thân trước, bạn sẽ không nhận được tình yêu thật lòng từ đối phương.

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Trong tình yêu, nếu bạn là người đánh mất bản thân trước, bạn sẽ không nhận được tình yêu thật lòng từ đối phương - Ảnh minh họa: Internet

18. Đàn ông thật thà thì không thú vị, đàn ông đểu cáng thì không đáng tin. Ở từng giai đoạn trong đời, phụ nữ có thể yêu đàn ông đểu, nhưng hãy gả cho một người đàn ông thật thà.

19. Kỳ thực, chuyện yêu đương mà không có sự chúc phúc từ cha mẹ thì khó mà lâu bền.

20. Có những người đàn ông và phụ nữ giỏi làm tổn thương người khác, hóa ra lại từng là những người yêu đương sâu đậm nhất.

21. Gương vỡ khó lành, yêu đương cũng như chuyện bát nước hất đi không thể gom lại.

22. Người thích nói lời chia tay thường là người thiếu cảm giác an toàn nhất.

23. Người đàn bà thông minh thường là người đã từng dại khờ trong tình yêu. Người đàn bà khôn ngoan cũng từng là người chịu nhiều tổn thương. Phụ nữ yêu sai vài người sẽ biết cách dành tình yêu đúng nhất cho chính mình.

Phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, còn phải biết ‘phũ’ với đàn ông

Phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, còn phải biết ‘phũ’ với đàn ông

Người phụ nữ thông minh sẽ biết cách “phũ” với đàn ông. Như cành hồng có gai, vì đẹp nên đàn ông muốn sở hữu, nhưng cũng vì có gai mà đàn ông phải dè chừng.

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