Cô gái đau khổ khi bạn trai đòi chia tay sau khi làm chuyện ấy, lời cảnh tỉnh cho nhiều người

Có một câu chuyện của cô gái mới bước qua tuổi dậy thì được chia sẻ khiến cư dân mạng bất bình và đặt ra nhiều câu hỏi về suy nghĩ của giới trẻ. Cô và anh quen nhau qua mạng xã hội. Trong một lần tình cờ gặp nhau trên một diễn đàn mạng, họ đã kết bạn và trò chuyện với nhau.

Khi yêu đến một mức nào đó, con người ta thường có xu hướng hướng đến tình dục. Quan hệ tình dục trước hôn nhân không còn là câu chuyện xa lạ trong xã hội hiện đại. Chính vì thế mà có rất nhiều người đối diện với điều này mà không cảm thấy ái ngại. Nhưng đằng sau những lần quan hệ tình dục là muôn vàn sắc màu khác.

Giữa một cô gái đang học trung học với một người đàn ông đã đi làm có nhiều khập khiễng về thể chất, lẫn nhận thức và tâm sinh lý. Trong một lần đi chơi cùng nhau, anh rủ cô vào nhà nghỉ.

Họ sống cùng một thành phố nên việc gặp mặt trở nên dễ dàng hơn. Cô vẫn còn là học sinh trung học, còn anh đã đi làm. Sau một thời gian làm quen, nói chuyện, họ quyết định đi đến hẹn hò.

Sau khi làm chuyện ấy, cô gái cảm thấy lo lắng về cách hành xử của mình. Lần đầu làm chuyện ấy, cô như thấy mình đã phá bỏ những khuôn phép, những vách ngăn an toàn của mình trong cuộc sống gia đình, nhà trường. Còn chàng trai cũng thay đổi, nhưng lại là thay đổi thái độ với cô. Anh ta nằng nặc đòi chia tay.

Người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đau khổ khi bạn trai đòi chia tay

Không hiểu hết những gì vừa xảy ra, cô gái cảm thấy bất lực trước thực tại. Đối với một người mà mình đã dành tình yêu và sự quan tâm cho họ trọn vẹn, thật khó để chấp nhận được việc họ nằng nặc đòi rời xa mình. Nhất lại là thời gian hai người mới quan hệ tình dục xong.

Đối với cô gái, đó là một cú sốc rất lớn. Cô cố gắng tìm hiểu lý do, nhưng anh ta luôn cố gắng né tránh cô. Anh tìm mọi lý do để cắt đứt liên lạc, không phải gặp lại cô nữa. Một cô gái mạnh mẽ cũng khó để vượt qua chuyện này, khi bạn trai đòi chia tay sau khi làm chuyện ấy.

Việc học hành trên lớp suy giảm, cô gầy đi trông chẳng khác gì cái xác không hồn. Cô không chịu ăn uống, chìm đắm trong hoài niệm và nhớ nhung. Có lẽ, người đàn ông ấy đã lấy đi của cô quá nhiều thứ quý giá, kể cả trái tim và tinh thần của cô.

Thật tiếc là cô không nhận ra điều đó sớm hơn. Cô đau khổ và hụt hẫng. Phần vì nuối tiếc những tháng ngày, những lời nói, cử chỉ ngọt ngào. Phần vì cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra đột ngột như thế. Bạn trai đòi chia tay sau khi làm chuyện ấy, thật có nhiều chiều hướng để người ta suy nghĩ và xét đoán về bản thân mình.

Hãy học cách yêu thương bản thân

Mỗi cô gái được sinh ra trên đời đều là món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng. Hãy xem trọng điều đó. Có một điểm khó phủ nhận là phụ nữ thường xem mình là phái yếu mà thụ động trong chuyện tình cảm.

Điều đó khiến cho cánh nam giới dần đi quá giới hạn. Họ có thể điều khiển tâm trí và hành động của giới nữ một cách dễ dàng. Do đó, sau một cuộc tình, người phụ nữ thường là người chịu nhiều tổn thương và đau khổ nhất.

Con gái hãy kiêu hãnh và học cách yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Là phái đẹp, hãy học cách kiêu hãnh để có được một người đàn ông xứng đáng với mình. Hãy tôn trọng, yêu thương bản thân để không phải nhận về mình những bản án tử trong tình yêu.

Khi bị thụ động trong tình yêu, bạn sẽ rất khó để giữ được thế cân bằng khi dứt khỏi nó. Hãy trở thành những cô gái kiêu hãnh, để dù cho người đối diện bạn là ai đi chăng nữa, bạn vẫn luôn là người cầm chuôi.