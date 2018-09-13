Làm gì khi người yêu đề nghị chia tay vì gia đình phản đối?

Khi người yêu đề nghị chia tay vì bị gia đình phản đối , bạn sẽ ứng xử như thế nào? Điều này còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, từng trường hợp để mỗi người có thể đưa ra được cách giải quyết phù hợp nhất. Nhưng trước tiên, hãy tìm hiểu xem nguyên nhân chính xuất phát từ ai?

Gia đình là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người. Nhưng người mình yêu cũng không phải là người dễ dàng có được. Họ phải là người chấp nhận đi cùng, hi sinh và yêu thương ta. Khi gia đình phản đối , có nghĩa là hai bên quan trọng và yêu thương nhất có những mâu thuẫn khó hóa giải. Hôn nhân là chuyện của cả cuộc đời con người, không thể vì một vài lời nói, một vài định kiến mà chấp nhận buông bỏ. Và ngược lại, cũng không nên vì chuyện tình yêu mà chấp nhận quay lưng lại với gia đình. Điều quan trọng mà mỗi người nên làm được là phải cân bằng, làm sao cho vẹn cả đôi đường.

Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khi bố mẹ người yêu không thể chấp nhận được những thói quen, thói hư tật xấu của bạn khiến cho câu chuyện tình buộc phải dang dở. Đôi khi cá tính không phải là một điểm thuận lợi cho con đường tình duyên của bạn. Hãy nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, hãy chấp nhận đánh đổi và hi sinh nếu bạn cảm thấy sự hi sinh đó là cần thiết.

Khi gia đình người yêu phản đối chuyện hôn nhân vì một lý do nào đó thuộc về chính bạn, hãy nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề. Bạn đã thực sự sẵn sàng trở thành một người phụ nữ tốt trong mắt mọi người hay chưa, một người con dâu tốt trong mắt gia đình nhà chồng hay chưa? Khi bạn còn không tự tin vào chính bản thân mình, có lẽ vấn đề là ở bạn.

Đôi khi hi sinh sẽ giúp bạn có được hạnh phúc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Kiềm chế cá tính của bản thân để phù hợp với gia đình người yêu

Thực tế trong cuộc sống hiện đại vẫn có nhiều gia đình vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến. Cũng chính vì thế mà họ khó chấp nhận những người có cá tính mạnh, những người có những suy nghĩ quá phóng khoáng trong chuyện gia đình, các mối quan hệ và về chuyện hôn nhân.

Đã bao giờ bạn bị gia đình người yêu phản đối vì bạn có một vết xăm trên người? Bạn có nghĩ rằng con đường hôn nhân của bạn sẽ khó khăn hơn vì công việc của bạn không ổn định mà hàng ngày bay nhảy đó đây? Bạn có nghĩ rằng cách ăn mặc phóng khoáng của bạn cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho gia đình người yêu phản đối. Thực tế trong cuộc sống hiện đại ngày nay có rất nhiều trường hợp như vậy. Đôi khi, bạn cũng nên tiết chế lại những cá tính của mình. Có thể đối với thế hệ đi trước, những lớp người đi trước họ không chấp nhận được điều đó. Một sự hi sinh từ chính bản thân mình đôi khi có thể níu kéo được cả một cuộc tình.

Nếu có thể, hãy chấp nhận thay đổi bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Cư xử khéo léo để vẹn cả đôi đường

Một người đàn ông hướng về gia đình, tôn trọng và nghe lời bố mẹ là điều tốt. Tuy nhiên, nghe lời đến mức thái quá, đến mức tuân lệnh mọi lời nói và chỉ dẫn của bố mẹ lại nảy sinh ra nhiều vấn đề. Những mâu thuẫn giữa con dâu và bố mẹ chồng nhiều khi xuất phát từ việc người chồng không có chính kiến.

Họ là người sẵn sàng đề nghị chia tay vì bố mẹ không thích con dâu bởi một vài lý do cá nhân nào đó. Họ chê bai ngoại hình, chê bai tính cách hay thậm chí có định kiến về nghề nghiệp của người yêu con trai mình. Một người đàn ông không có chính kiến, không biết bảo vệ người mình yêu sẽ dễ dàng chấp nhận chia tay để làm hài lòng bố mẹ.

Hãy chấp nhận buông bỏ khi cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Các cô gái hãy cân nhắc thật kỹ khi đối diện với những hoàn cảnh như thế này. Nếu bạn nhận thấy đó nhất định là người đàn ông mà mình luôn tìm kiếm, hãy khéo léo lấy lòng bố mẹ người yêu để được thuận cả đôi đường. Tuy nhiên, nếu như mâu thuẫn giữa bạn và gia đình người yêu không thể hòa giải được, hãy nghĩ đến những trường hợp khác. Một người đàn ông không thể bảo vệ bạn, sẵn sàng chia tay vì bố mẹ có những lý do không chính đáng, đó có thể không phải là người bạn cần tìm.

Hôn nhân là chuyện của cả đời và là chuyện của cả gia đình. Đừng vì cá tính hay sở thích của bản thân mà đánh mất đi hạnh phúc cả đời mình. Đôi khi, để có được hạnh phúc, chúng ta cũng nên đánh đổi.