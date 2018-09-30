Chia tay là phương án cuối cùng của những cặp đôi khi gặp trắc trở trong mối quan hệ giữa hai người. Có những cuộc tình chấm dứt rồi không bao giờ hàn gắn được. Có những câu chuyện đứt gãy, nhưng lại nhanh chóng liền lại bởi hai người không thể xa nhau. Nhưng liệu khi chia tay vì hết yêu có quay lại được không?

Chia tay vì hết yêu có quay lại được không? - Ảnh minh họa: Internet Cuộc tình nào dù chia tay cũng để lại ít nhiều những nhớ nhung, tiếc nuối. Người trong cuộc là người sẽ phải đối diện với rất nhiều những dằn vặt, có thể là đau khổ. Bước ngoặt trong tình yêu khiến cho cuộc sống của con người có những xáo trộn đáng kể. Người ta chia tay vì rất nhiều lý do. Có thể chia tay vì gia đình không đồng ý, vì có những tính cách, sở thích không hợp nhau, vì có người thứ ba xuất hiện, vì không còn tình cảm với nhau nữa... Chia tay khi không còn tình cảm với nhau, liệu có thể quay lại được không? Chiếc bình vỡ rồi khó có thể lành lại Giống như một chiếc bình pha lê, tình yêu đôi lứa, tuổi trẻ đẹp trong veo. Nhưng một khi nó đã vỡ hay bị một vết xước xấu xí, nó khó có thể vẹn nguyên lại như trước. Cuộc tình đổ bể vì hết yêu lại càng khó. Bởi giữa hai người đã xác định rằng câu chuyện đã kết thúc thật sự, không còn gì để lưu luyến. Mỗi người có một mục tiêu, một điểm đến khác nhau, nếu như không thể cùng nhau đi tiếp, họ quyết định chia tay trước khi câu chuyện đi quá xa.

Nhưng có lẽ, chuyện tình yêu đôi khi không đơn giản và rõ ràng mười mươi như vậy. Chia tay khi cả hai người còn yêu, hay một người còn yêu là một cực hình. Họ sẽ phải đối diện với những đau khổ, dằn vặt suốt một thời gian dài. Bạn và người ấy yêu nhau một thời gian, rồi người ấy không còn tình cảm với bạn nữa, hai người chia tay. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên trống rỗng khi ngày đêm nghĩ về họ, không ngừng mong mỏi họ quay lại nhưng thực tế là họ đã không còn tình cảm với bạn nữa rồi. Chiếc bình vỡ khó lành lại được. Cho dù trên danh nghĩa các bạn vẫn quay trở lại với nhau đi nữa, thì tình yêu ấy cũng khó được như khi mới bắt đầu. Chiếc bình vỡ rồi khó có thể vẹn nguyên như cũ - Ảnh minh họa: Internet Hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ sự từ bỏ Chấp nhận một tình yêu đã kết thúc, chấp nhận một cuộc tình không còn tương lai đôi khi là cách chúng ta tìm đến một hạnh phúc mới. Hạnh phúc có được từ sự chấp nhận từ bỏ, từ sự nỗ lực để quên đi những kỷ niệm trong quá khứ. Quên cũng là một cách để hạnh phúc.

Bạn luôn tự hỏi rằng chia tay vì hết yêu liệu còn quay lại được không? Cơ hội quay lại nhiều, nhưng làm thế nào để hạnh phúc được từ sự quay lại đó là một câu chuyện đáng suy nghĩ. Níu kéo bởi vì trong trái tim mình vẫn còn tình cảm với họ, nhưng họ thì không. Níu kéo vì không muốn cuộc sống bị xáo trộn, vì bản thân mình cho rằng mọi thứ đang trở nên vô cùng tốt đẹp. Bởi vì ta sợ phải đối diện với sự thay đổi, bởi vì ta không chấp nhận được việc người đó đã hết yêu thương mình, không chấp nhận được việc tình cảm giữa hai người không trọn vẹn được như xưa nữa. Hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ sự từ bỏ - Ảnh minh họa: Internet Đôi khi học cách chấp nhận, học cách từ bỏ còn khó hơn việc học cách yêu. Chúng ta thường cố gắng níu kéo, cố gắng vun vén và cho rằng đó là cách tốt nhất để có được tình yêu thực sự. Nhưng đôi khi cố gắng để vun vén, cố gắng để làm cho nó trở nên hoàn hảo, bạn sẽ nhận ra rằng thực ra mình không hề có được hạnh phúc. Chúng ta cứ mải chạy theo, cứ mải giữ lấy những thứ không thuộc về mình, rốt cuộc cũng nhận lại mình đau khổ và bất an. Đời thực không đẹp và lãng mạn như truyện ngôn tình. Bạn tự hỏi liệu rằng chia tay vì hết yêu có quay lại được không? Có chứ! Nhưng liệu quay lại bạn có được hạnh phúc như mình mong muốn hay không mới là điều bạn nên quan tâm trước hết. Hãy sống và tỏa sáng, hãy cho mình một đường lui an toàn, hãy chấp nhận buông bỏ để có được hạnh phúc trọn vẹn. Có thể bạn sẽ phải mất thời gian để chấp nhận điều đó, để quen với việc các bạn không còn là của nhau nữa nhưng rồi ổn cả thôi...

Những dấu hiệu khi yêu phải người đàn ông vô tâm, phụ nữ cần nhận biết sớm để dứt khoát chia tay ngay Yêu người đàn ông vô tâm, phụ nữ chẳng bao giờ nhận lại được hạnh phúc mà chỉ là sự cô đơn, héo mòn và đau khổ. Vì thế bạn cần nhận biết sớm những dấu hiệu này để dứt khoát chia tay càng sớm càng tốt.

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