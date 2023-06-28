Một số chuyên gia khẳng định rằng yếu tố di truyền có tác động đến vấn đề phụ nữ nhiều lông ở vùng kín. Cũng như tóc, da và một số yếu tố khác, DNA quyết định đến số lượng. Vì thế, nếu nhiều chị em có vùng kín nhiều lông thì có lễ nguyên nhân dẫn đến chính là di gen của gia đình.

Hormone đóng vai trò quan trọng trong quá trình dậy thì. Phụ nữ cũng như nam giới bắt đầu mọc lông vùng kín sau khi quá trình dậy thì bắt đầu. Lúc này nếu Hormone sinh dục cao, sẽ tăng khả năng lượng lông vùng kín mọc nhiều. Ảnh minh họa: Internet Lông vùng kín quá rậm đem lại cả mặt tích cực là tiêu cực đến chị em phụ nữ. Lông mu có tác dụng giúp bảo vệ vùng kín, giảm ma sát. Đây là lớp tường bảo vệ môi trường bên trong giữ cho độ âm, vi khuẩn, pH vùng kín ổn định.

Đàn ông có thích phụ nữ 'rậm rạp' không? Vùng kín nhiều lông làm tăng ham muốn? Theo khảo sát, 70% nam giới được hỏi về chuyện này. Đều trả lời rằng thích phụ nữ có nhiều lông mu. Qua đó chúng ta kết luận rằng, trong tình dục, một số nam giới sẽ cảm thấy bị thu hút hoặc hưng phấn khi thấy hay chạm vào lông mu của bạn tình. Nhưng cũng có người lại không thích điều đó và muốn vùng kín của bạn tình nhẵn nhũi. Vì trong tình dục sẽ có những người quan hệ bằng miệng với nhau để tạo một chút khoái cảm trước khi nhập cuộc. Nếu để lông vùng kín rậm rạp thì trông khá mất vệ sinh khi phải quan hệ bằng miệng. Nên đôi khi đàn ông chỉ muốn phụ nữ của mình để một ít lông ở đó mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet Lông vùng kín nhiều ảnh hưởng như thế nào đến chuyện quan hệ tình dục? Nếu phụ nữ nhiều lông ở vùng kín có lông quá rậm rạp, cứng và sẫm màu thì cá chắc rằng 100% không có anh chàng nào thích điều này đâu. Vì vậy nếu mà bạn đang có vùng lông như vậy thì nên cạo hoặc tỉa bớt đi. Như vậy sẽ tạo thoải mái và hứng thú hơn trong tình dục. Hoăc tốt nhất cứ thấy lông phát triển thì dọn dẹp nó cho thoải mái chút. Điều đó giúp giữ gìn vệ sinh hơn trong quan hệ bằng miệng. Nhưng bạn cũng nên biết cách tỉa lông đúng cách để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho vùng kín. Nhiều lông vùng kín thì còn gây một số ảnh hưởng tới tình dục như sau: Làm mất đi vẻ đẹp thẩm mỹ của vùng tam giác. Nếu bạn không cắt tỉa gọn gàng mà để quá rậm rạp sẽ làm giảm cảm xúc khi quan hệ tình dục. Vì có thể anh ta sẽ e ngại ở vùng đó sẽ mất vệ sinh. Hay những chiếc lông cứng sẽ cọ sát vào người bạn tình gây khó chịu Bên cạnh đó, việc để lông quá rậm rạp cũng sẽ gây nên một số bệnh phụ khoa.

Hừng hực nhập cuộc ái ân, nam giới dễ đột tử khi đang hưng phấn, nguyên nhân là tình trạng ít ngờ tới này Động kinh có thể ảnh hưởng đến tình dục và tình dục có ảnh hưởng đến bệnh động kinh. Nhiều người bị động kinh được kiểm soát tốt có đời sống tình dục thoải mái, thỏa mãn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-be-ram-rap-lam-tang-hung-khoi-khi-yeu-nang-nao-may-man-lam-moi-so-huu-oc-chieu-troi-ban-nay-596512.html