Tiền với phụ nữ không bao giờ là thừa. Phụ nữ có chồng tự kiếm được tiền căn bản sẽ không phụ thuộc tài chính vào chồng. Có một tài khoản giữ cho riêng mình cũng là điều cần thiết để phòng rủi ro. Khoản tiền đó của phụ nữ có thể giúp chồng khi gặp khó khăn, hoặc giúp bản thân khi chỉ còn một thân một mình. Phụ nữ cần tiền không phải là thực dụng, mà là cho bản thân an toàn nếu có ngày không còn đàn ông bên cạnh. Với phụ nữ, an toàn đến từ đàn ông và tiền, đàn ông không có thì phải có tiền.

Nguồn cơn cho bất hạnh của nhiều phụ nữ trong hôn nhân là họ xem chồng là duy nhất. Nếu bị chồng phản bội , đối xử tệ bạc họ cũng không có suy nghĩ sẽ ly hôn, họ cam chịu với suy nghĩ phải giữ được người chồng duy nhất này.

Đường lui của phụ nữ có chồng còn là chính mình độc lập và kiên cường. Dù rằng phụ nữ ai cũng muốn có một tấm chồng để dựa dẫm yếu đuối cả đời. Nhưng cuộc sống sẽ đôi khi không như ta mong muốn. Phụ nữ còn chồng yêu thương thì yếu đuối thế nào cũng được, nhưng một khi chỉ còn có thể tin cậy vào bản thân thì phải kiên cường. Bởi thế, ngay cả khi còn chồng bên cạnh, phụ nữ cũng hãy giữ một chút độc lập đề phòng chuyện sau này. Không ai biết được chuyện hôn nhân, nhưng chính bạn không được buông lơi cảnh giác.

Phụ nữ nên nhớ, tình yêu có một khái niệm, nhưng đàn ông thì nhiều. Nếu bạn mất một người thì sẽ có một người khác. Bạn chỉ nên xem họ là duy nhất khi họ chân thành yêu thương và đối xử dịu dàng với bạn. Tình yêu khiến đàn ông trở nên đặc biệt với riêng bạn. Còn nếu đã không có tình yêu thì người đàn ông đó chẳng khác gì bao người dưng khác. Khi ấy, bạn giữ làm gì một người dưng hết tình, trong khi bạn có vô vàn cơ hội tìm được một người quý trọng bạn hơn. Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng, mà là ở việc dám buông bỏ người không còn xứng đáng, để can đảm tìm một người trân trọng mình.

Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng, mà là ở việc dám buông bỏ người không còn xứng đáng, để can đảm tìm một người trân trọng mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết đối xử tốt với bản thân

Kiểu phụ nữ hạnh phúc này không bao giờ bất hạnh trong hôn nhân. Vì họ luôn rất quý trọng bản thân nên không một ai có thể xem thường họ. Họ biết điều gì là tốt cho mình, biết bản thân xứng đáng với người thế nào. Họ sẵn sàng hy sinh là vì họ muốn thể hiện tình yêu. Nhưng họ cũng không ngại buông bỏ, vì bị người khác tổn thương.

Trên đời này, không có phụ nữ sinh ra đã mang mệnh khổ, chỉ có phụ nữ không biết yêu thương chính mình. Sẽ không ai có thể làm khổ phụ nữ nếu bản thân họ không cho phép. Bởi thế, hãy yêu bản thân trước, hãy khiến mình giá trị hơn gấp trăm lần. Vì chắc chắn sau đó sẽ có người yêu bạn, quý trọng bằng đúng những giá trị bạn đã trang bị cho chính mình.

Phụ nữ hạnh phúc đều là vì bản thân muốn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có chồng sướng hay khổ cũng là do mình quyết. Chọn đúng người trân trọng mình, bản thân cũng tôn trọng mình thì cả đời không sợ khổ. Nhưng nếu yêu người hay yêu mình đều sai cách thì hãy can đảm chọn lại. Phụ nữ hạnh phúc đều là vì bản thân muốn hạnh phúc.