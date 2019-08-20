Có 3 kiểu phụ nữ dù chồng vô tâm hay ngoại tình vẫn có thể hạnh phúc

Phụ nữ yêu 20/08/2019 05:14

Có 3 kiểu phụ nữ hạnh phúc bất chấp chồng ngoại tình hay vô tâm. Nếu chồng ngoại tình, họ ly hôn không sợ gì. Nếu chồng vô tâm, họ vẫn tự tại hạnh phúc.

Phụ nữ có “đường lui”

Đường lui của người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân chính là tiền và chính mình.

Tiền với phụ nữ không bao giờ là thừa. Phụ nữ có chồng tự kiếm được tiền căn bản sẽ không phụ thuộc tài chính vào chồng. Có một tài khoản giữ cho riêng mình cũng là điều cần thiết để phòng rủi ro. Khoản tiền đó của phụ nữ có thể giúp chồng khi gặp khó khăn, hoặc giúp bản thân khi chỉ còn một thân một mình. Phụ nữ cần tiền không phải là thực dụng, mà là cho bản thân an toàn nếu có ngày không còn đàn ông bên cạnh. Với phụ nữ, an toàn đến từ đàn ông và tiền, đàn ông không có thì phải có tiền.

phu nu hanh phuc 3
Đường lui của người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân chính là tiền và chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đường lui của phụ nữ có chồng còn là chính mình độc lập và kiên cường. Dù rằng phụ nữ ai cũng muốn có một tấm chồng để dựa dẫm yếu đuối cả đời. Nhưng cuộc sống sẽ đôi khi không như ta mong muốn. Phụ nữ còn chồng yêu thương thì yếu đuối thế nào cũng được, nhưng một khi chỉ còn có thể tin cậy vào bản thân thì phải kiên cường. Bởi thế, ngay cả khi còn chồng bên cạnh, phụ nữ cũng hãy giữ một chút độc lập đề phòng chuyện sau này. Không ai biết được chuyện hôn nhân, nhưng chính bạn không được buông lơi cảnh giác.

Phụ nữ không xem chồng là duy nhất

Nguồn cơn cho bất hạnh của nhiều phụ nữ trong hôn nhân là họ xem chồng là duy nhất. Nếu bị chồng phản bội, đối xử tệ bạc họ cũng không có suy nghĩ sẽ ly hôn, họ cam chịu với suy nghĩ phải giữ được người chồng duy nhất này.

Phụ nữ nên nhớ, tình yêu có một khái niệm, nhưng đàn ông thì nhiều. Nếu bạn mất một người thì sẽ có một người khác. Bạn chỉ nên xem họ là duy nhất khi họ chân thành yêu thương và đối xử dịu dàng với bạn. Tình yêu khiến đàn ông trở nên đặc biệt với riêng bạn. Còn nếu đã không có tình yêu thì người đàn ông đó chẳng khác gì bao người dưng khác. Khi ấy, bạn giữ làm gì một người dưng hết tình, trong khi bạn có vô vàn cơ hội tìm được một người quý trọng bạn hơn. Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng, mà là ở việc dám buông bỏ người không còn xứng đáng, để can đảm tìm một người trân trọng mình.

phu nu hanh phuc 2
Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng, mà là ở việc dám buông bỏ người không còn xứng đáng, để can đảm tìm một người trân trọng mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết đối xử tốt với bản thân

Kiểu phụ nữ hạnh phúc này không bao giờ bất hạnh trong hôn nhân. Vì họ luôn rất quý trọng bản thân nên không một ai có thể xem thường họ. Họ biết điều gì là tốt cho mình, biết bản thân xứng đáng với người thế nào. Họ sẵn sàng hy sinh là vì họ muốn thể hiện tình yêu. Nhưng họ cũng không ngại buông bỏ, vì bị người khác tổn thương.

Trên đời này, không có phụ nữ sinh ra đã mang mệnh khổ, chỉ có phụ nữ không biết yêu thương chính mình. Sẽ không ai có thể làm khổ phụ nữ nếu bản thân họ không cho phép. Bởi thế, hãy yêu bản thân trước, hãy khiến mình giá trị hơn gấp trăm lần. Vì chắc chắn sau đó sẽ có người yêu bạn, quý trọng bằng đúng những giá trị bạn đã trang bị cho chính mình.

phu nu hanh phuc 1
Phụ nữ hạnh phúc đều là vì bản thân muốn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có chồng sướng hay khổ cũng là do mình quyết. Chọn đúng người trân trọng mình, bản thân cũng tôn trọng mình thì cả đời không sợ khổ. Nhưng nếu yêu người hay yêu mình đều sai cách thì hãy can đảm chọn lại. Phụ nữ hạnh phúc đều là vì bản thân muốn hạnh phúc.

Phụ nữ không hạnh phúc nhưng không dám ly hôn vì những lý do này

Phụ nữ không hạnh phúc nhưng không dám ly hôn vì những lý do này

Dù không hạnh phúc trong hôn nhân, nhiều phụ nữ vẫn chấp nhận ở cạnh nhau vì sợ điều tiếng, gánh nặng kinh tế... nên vẫn cố gắng chịu đựng để giữ một cuộc sống gia đình trọn vẹn.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ có chồng chồng phản bội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 31 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này