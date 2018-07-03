Chỉ có 3 người đàn ông sẽ ở lại bên đàn bà cả đời

Đàn bà, nếu đã muốn có đàn ông trong đời thì nhất định phải chọn bằng được 1 trong 3 người đàn ông thế này.

Người đàn ông xem đàn bà là duy nhất Đây không hẳn là người đàn ông khó tìm, nếu bạn kiên nhẫn đợi chờ. Đàn ông tốt trên thế gian này, trước hết phải là đàn ông chung thủy. Dù rằng, họ cũng từng biết lung lay lòng dạ, cũng từng ngó nhìn thứ cám dỗ đâu đó, nhưng họ vẫn chỉ có duy nhất mình bạn là vợ, là bạn đời. Đàn ông xem đàn bà là duy nhất chính là tôn trọng, là giữ gìn, là cùng hoàn thiện cùng người phụ nữ của mình. Họ không hoàn hảo, nhưng chắc chắn có thể vì bạn mà tốt hơn. Họ không ưu tú, nhưng cam đoan sẽ vì bạn mà cố gắng. Những điều duy nhất trong đời đàn ông thủy chung, chính là cha mẹ, vợ và con cái. Họ bằng lòng dốc mình giữ chặt, sẵn sàng nhẫn nhịn để vun đắp, cũng không ngại hối lỗi để sửa sai.

Những điều duy nhất trong đời đàn ông thủy chung, chính là cha mẹ, vợ và con cái - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, ai xem ai là duy nhất trong đời cũng không khó để nhìn thấy. Khi những chân tâm chân tình, tôn trọng quý trọng rõ ràng mỗi ngày. Khi trong mọi điều, mọi hành động lời nói của họ bạn đều nhìn thấy chính mình. Và khi ở cạnh họ, cảm xúc duy nhất bạn có là bình yên, là an toàn thì đó chính là người đàn ông để bạn cả đời cũng không hối tiếc khi ở bên. Người đàn ông dù có thế nào cũng không rời đi Đàn ông một lần rời đi, cả đời không học nổi đường về. Đàn bà một lần không được trân trọng, vĩnh viễn đừng quay đầu lại. Ngược lại, đàn ông dù có thể nào cũng không rời đi mới là người xứng đáng để đàn bà đợi chờ. Đàn ông như thế, không vì chút cám dỗ mà bội bạc, không vì thanh xuân đàn bà vơi đi mà chán chường, càng không vì bạc tiền mà một mực rời đi. Dù rằng, họ cũng có khi tuyệt vọng, cũng có khoảnh khắc muốn rời đi. Nhưng hơn hết, họ hiểu một khi họ rời đi, cả đời cũng không thể ổn yên.

Họ thà học lại cách trân trọng và yêu thương, họ thà tự mình đổi thay và hoàn thiện. Vì họ hiểu, nhà là để ở, nhà không phải nơi để rời bỏ, nhà một khi đổ vỡ cả đời không thể xây lại. Đàn ông dù thế nào cũng không rời đi chính là đàn ông trân trọng gia đình, cũng là đàn ông đáng để đàn bà trân trọng. Đàn ông một lần rời đi, cả đời không học nổi đường về - Ảnh minh họa: Internet Người đàn ông muốn cùng đàn bà già đi Đàn bà, ai chẳng sợ thời gian, ai không giữ nổi thanh xuân mãi. Bạn rồi cũng sẽ già đi, tuổi trẻ vơi cạn, nhan sắc nhạt phai. Hãy chọn người sẵn sàng ngủ cùng bạn hằng đêm đến khi mắt mờ chân run, bình dị nắm bàn tay đã nhăn nheo của bạn, bằng lòng cùng bạn già đi theo năm tháng. Người đàn ông đó không vì vết nhăn trên mắt bạn mà chán chường, vẫn yêu những tháng năm bạn già đi, vẫn muốn cùng bạn đi hết cuộc đời còn lại. Họ vẫn có những say mê phút chốc, vẫn vài lần ưa nhìn cái đẹp điều mới lạ, nhưng để giữ bên mình cả đời lại chỉ có mình bạn. Vì họ trân trọng người phụ nữ vì họ mà già đi, vì họ mà bỏ qua tuổi trẻ và thanh xuân. Vì đơn giản, lòng dạ họ bình dị đều xem bạn là bóng hình ngày đầu họ muốn gắn kết cả đời. Vì đơn giản, lòng dạ họ bình dị đều xem bạn là bóng hình ngày đầu họ muốn gắn kết cả đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà, nếu đã muốn có đàn ông trong đời thì nhất định phải chọn được 1 trong 3 người đàn ông như thế. Vạn vật đổi dời theo năm tháng, chỉ có chân tình là ở lại, chỉ có nghĩa tình giữ lấy nhau…

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