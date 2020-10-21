Buông bỏ sân si, phụ nữ hãy làm những điều này để tích phúc, công đức vô lượng

Phụ nữ yêu 21/10/2020 05:00

Người đàn bà khôn ngoan đừng sân si, làm hại người khác để có được thứ mình cần. Bạn nên làm những việc này để công đức vô lượng, tích nhiều phúc cho gia đình.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan nên làm để tăng phúc, giảm lộc, không cần đi chùa tâm cũng thanh tịnh, không bị bất cứ ai hãm hại hay ganh ghét.

Tu khẩu

Người phụ nữ khôn ngoan nên nhớ lời nói ác ý như con dao giết chết lòng tự trọng của người khác. Không chỉ gây tổn thương tinh thần mà còn khiến đối phương có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Họ sẽ vì những lời nói vô tội vạ của bạn mà buồn bã, sinh ra u uất.

Buông bỏ sân si, phụ nữ hãy làm những điều này để tích phúc, công đức vô lượng - Ảnh 1
Đàn bà khôn ngoan nên cân nhắc trước khi nói - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên dù có chuyện gì cũng hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Đừng dùng những lời lẽ đay nghiến với nhau. Có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Khi dành những lời lẽ đẹp đẽ cho nhau, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng, đồng thời tâm cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Hóa giải hận thù

Sống ở đời đừng mang thù hận sân si đặt vào tâm để rồi khiến bản thân mệt mỏi. Người phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy hóa giải hết những hận thù trong lòng. Hãy tha thứ cho những kẻ làm tổn thương, sống lỗi với mình. Hãy để họ tự nhận quả báo chứ đừng tìm cách hãm hại hay trả thù. Vì càng sân si bạn sẽ càng trở thành con người xấu tính, mưu mô và xảo quyệt.

Buông bỏ sân si, phụ nữ hãy làm những điều này để tích phúc, công đức vô lượng - Ảnh 2
Đừng oán hận hay sân si với bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy hóa giải những điều không vui trong lòng, tiếp tục sống tốt cuộc đời của chính mình. Yêu thương bản thân, làm những điều ý nghĩa, bạn sẽ quên đi những điều không vui trước đây.

Làm việc thiện

Làm việc thiện trong xã hội này vô cùng cần thiết. Nếu được hãy góp chút công sức, tiền bạc của mình vào những việc ý nghĩa để cùng san sẻ nỗi khổ với người khác. Người phụ nữ nên chăm chỉ làm việc thiện để tích đức, giúp gia đình êm ấm, người thân của mình được bình an.

Buông bỏ sân si, phụ nữ hãy làm những điều này để tích phúc, công đức vô lượng - Ảnh 3
Phụ nữ nên làm việc thiện nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bản thân giàu có mà keo kiệt, đến cuối đời bạn cũng chẳng có gì trong tay. Nếu nghèo mà bủn xỉn, bạn cũng sẽ chịu kiếp nghèo đến hết đời. Vì vậy hãy cho đi để bản thân nhận lại được những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống.

Đối đãi tốt với mọi người

Buông bỏ sân si, phụ nữ hãy làm những điều này để tích phúc, công đức vô lượng - Ảnh 4
Hãy đối đãi tốt với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không học cách đối đãi tốt với người khác, bản thân bạn sẽ gặp nhiều chuyện không vui. Trong công việc, bạn sẽ không nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp. Trong cuộc sống, bạn cũng chẳng có được người thật lòng với mình. Thế nên hãy đối đãi với người khác một cách chân thành, bạn sẽ nhận lại được chân tâm.

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