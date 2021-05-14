Bị phản bội, đàn bà khôn tung 4 đòn thù 'sâu cay' khiến đối phương 'sốc tận óc'

Phụ nữ yêu 14/05/2021 11:17

Bị phản bội khiến phụ nữ đau đớn, thậm chí đánh mất lý trí của bản thân. Tuy nhiên, dù có đau đớn cách mấy cũng phải vượt qua, bình tĩnh "tung đòn" trả thù thông minh để đối phương thấy được giá trị của bản thân cũng như mình là người xứng đáng được hạnh phúc như thế nào.

Khi bị phản bội là lúc phụ nữ tổn thương và đánh mất lý trí nhất. Không có người phụ nữ nào đủ bản lĩnh nói rằng mình sẽ bình tĩnh ngay được khi phát hiện bị dối lừa. Nhưng đừng trở thành người đàn bà vừa bị phản bội vừa đánh mất tự tôn, giá trị của mình trong mắt đàn ông. Phản bội là lỗi của đàn ông, còn giữ mình kiêu hãnh là việc của đàn bà.

Khi bị phản bội, hãy học những đòn “trả thù” sâu cay này của đàn bà khôn.

Làm ngơ trước đối phương

Khi biết mình bị phản bội, bạn càng tỏ ra chật vật, thảm thương thì người thứ ba sẽ hả hê, còn đàn ông lại thấy quá đúng đắn khi bỏ một người phụ nữ ủy lụy, yếu đuối. Tệ hơn, khi bạn cầu xin đàn ông quay lại thì chỉ khiến anh ta thấy mình đắt giá và không làm gì sai.

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Một khi đàn ông đã nhẫn tâm tổn thương bạn thì cứ làm ngơ trước anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, một khi đàn ông đã nhẫn tâm tổn thương bạn thì cứ làm ngơ trước anh ta. Hãy cố tỏ ra mình thật bình tĩnh, để anh ta thấy bản thân chẳng còn chút giá trị gì trong mắt bạn. Đàn ông sợ nhất là bị xem thường, vì thế hãy giữ vững tâm thế “kèo trên” của mình, thật tự tin với bản thân mình.

Chăm sóc bản thân tốt hơn

Đừng bao giờ có suy nghĩ vì bạn không xinh đẹp nên mới bị phản bội. Đừng nghĩ đàn ông phản bội là lỗi do bạn, mà hãy nghĩ đã tới lúc anh ta đã không còn đủ tốt dành cho bạn. Có những người đàn ông không thể là bạn đời một kiếp, chỉ có thể là bạn giường một thời.

Bạn phải nhớ rằng bản thân khi bị bội phản càng phải được chăm sóc, yêu thương nhiều hơn. Bạn đã thiệt thòi vì gặp phải một kẻ tệ bạc, đừng tự bỏ rơi chính mình. Nếu lúc còn chồng chung thủy bạn yêu bản thân một, thì sau khi bị chồng phản bội càng phải yêu mình hơn gấp đôi, gấp ba.

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Khi thấy bạn càng xinh đẹp, trẻ trung và hạnh phúc anh ta cũng không thể xem thường, thậm chí là tiếc nuối - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào ra ngoài bạn cũng có thể gặp phải người thứ ba hay người cũ. Khi thấy bạn càng xinh đẹp, trẻ trung và hạnh phúc anh ta cũng không thể xem thường, thậm chí là tiếc nuối.

Luôn sống hạnh phúc

Đừng chỉ nghĩ về nỗi đau bị dối lừa, bội phản. Hãy tìm cho mình những khoảng lặng để suy nghĩ thấu đáo về hiện tại và tương lai. Bạn không thể vui vẻ lại ngay được sau cú sốc này. Nhưng đừng kể buồn kể khổ để người khác xem thường. Ngược lại, bạn càng phải tìm niềm vui, hạnh phúc cho mình trong cuộc sống. Khi bạn sống hạnh phúc, vui vẻ hơn thì sẽ càng trở nên có sức hút với nguồn năng lượng tích cực. Và đối phương sẽ chạnh lòng khi nghĩ không có anh ta hóa ra bạn lại hạnh phúc đến thế.

Đây không chỉ là cách “trả thù” khôn ngoan, mà còn là cách để bạn tìm lại niềm tin vào cuộc sống và con người, dần tự làm lành vết thương trong lòng.

Mở rộng lòng mình

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Hãy thử mở cửa trái tim mình, khi bạn chưa thể hạnh phúc chính là vì đang đợi người cuối cùng tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ khi bị phản bội vì quá tổn thương mà đánh mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng đừng vì một người không đáng mà từ bỏ tìm hiểu những người tốt với bạn hơn. Đừng ngăn một người muốn chăm sóc, đối đãi tốt với bạn chỉ vì tổn thương đã cũ. Đừng từ bỏ cơ hội cho bản thân hạnh phúc mới chỉ vì một lần bị người khác thương tổn. Hãy thử mở cửa trái tim mình, khi bạn chưa thể hạnh phúc chính là vì đang đợi người cuối cùng tốt nhất.

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