Bị chồng phản bội, vợ hãy ‘xử’ như phụ nữ phương Tây

Phụ nữ yêu 27/05/2019 05:12

Thường thì phụ nữ Việt khi phát hiện chồng phản bội sẽ ngùn ngụt hận thù nhưng không "xử" chồng trước, lại đi tìm tình địch đầu tiên. Nhưng phụ nữ Tây lại làm điều hoàn toàn ngược lại.

Phụ nữ phương Tây thường có sự bình đẳng nhất định trong tình yêu. Ngay cả khi họ từng yêu một cách lãng mạn và hết mình nhất, họ cũng không vì đàn ông mà tổn thương bản thân. Khi phát hiện chồng phản bội, phụ nữ phương Tây thường xem đó là việc không thể tha thứ, họ có thể lập tức chia tay mà không cần nghe một lời đàn ông giải thích. Đồng thời, họ cũng chẳng quan tâm người thứ ba là ai, và tìm đến người thứ ba là một việc làm hạ giá trị của họ.

Phụ nữ Việt lại hành xử hoàn toàn ngược lại, vì sao lại vậy?

Phụ nữ Việt thường nghĩ chồng mình không có lỗi, vì “họ là đàn ông”. Bởi quan điểm “đàn ông ai chẳng có lúc lạc đường” ăn sâu vào tư tưởng của phụ nữ Việt nhiều đời. Bởi thế, phụ nữ thường cho phép đàn ông được ngoại tình. Từ đó mà chuyện đánh ghen mới là bình thường. Họ cho rằng nếu người thứ ba không xuất hiện, nếu ả ta không dụ dỗ thì chồng họ làm gì đổi thay đến thế?

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Họ cho rằng nếu người thứ ba không xuất hiện, nếu ả ta không dụ dỗ thì chồng họ làm gì đổi thay đến thế? - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chính vì suy nghĩ đó, phụ nữ mặc nhiên cho đàn ông quyền được tự do bên ngoài. Điều này cũng có nghĩa là khi ngoại tình, người có lỗi không phải là đàn ông mà là người thứ ba. Dù sự thật là trong mọi câu chuyện ngoại tình, người thứ ba chỉ xuất hiện khi đàn ông cho phép. Và người đáng bị lên án nhất phải là đàn ông.

Thật ra, chuyện ngoại tình muốn được giải quyết phải từ người chồng, từ cuộc hôn nhân của cả hai đầu tiên. Vì nếu chồng không có vấn đề, người thứ ba sẽ không xuất hiện, hôn nhân không có vết rạn thì không một ai có thể bước vào. Và việc đánh ghen, mắng chửi người thứ ba chỉ là một sai lầm của phụ nữ.

Phụ nữ phương Tây một khi bị chồng phản bội, họ luôn xác định ngay từ đầu người có lỗi nhiều nhất là đàn ông. Họ không bao giờ đổ hết lỗi cho người thứ ba. Vì họ hiểu chỉ có vợ chồng là người cam kết thủy chung cả đời với nhau, và cũng chỉ có vợ chồng là cội nguồn nguyên nhân cho sự chia ly. Người thứ ba dẫu có quyến rũ, mê đắm đàn ông thì cũng là việc của riêng họ. Đàn ông phản bội đó là sự lựa chọn của họ, vì họ không đủ bản lĩnh và thủy chung.

Bị chồng phản bội, vợ hãy ‘xử’ như phụ nữ phương Tây - Ảnh 2
Đàn ông phản bội đó là sự lựa chọn của họ, vì họ không đủ bản lĩnh và thủy chung - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phương Tây rất tự trọng. Họ có thể thoải mái trong chuyện tình dục nhưng những gì đã thuộc về hôn nhân, thủy chung vợ chồng một khi vi phạm nguyên tắc chung, họ sẽ ra đi ngay lập tức, không ủy lụy không chịu đựng như phụ nữ Việt. Và ở phương Tây, phụ nữ giữ nữ quyền ở mức cao nhất, giữ tự trọng của mình là điều quan trọng nhất. Bởi thế, họ không bao giờ để một mối quan hệ chứa đựng sự phản bội xúc phạm bản thân mình.

Cũng vì quan niệm này mà đàn ông phương Tây rất sợ bị vợ bỏ. Đàn ông phương Tây trân trọng phụ nữ, vì họ biết phụ nữ rất quý trọng bản thân mình. Trong hôn nhân, vợ chồng phải có nghĩa vụ đối xử với nhau văn minh, tôn trọng.

Bị chồng phản bội, vợ hãy ‘xử’ như phụ nữ phương Tây - Ảnh 3
Cách hành xử của phụ nữ sẽ quyết định cách đàn ông đối xử với họ - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng đàn ông ở đâu thì cũng thích phiêu lưu tình ái. Nhưng cách hành xử của phụ nữ sẽ quyết định cách đàn ông đối xử với họ. Nếu phụ nữ xem trọng bản thân trước, dứt khoát với những gì tổn thương mình, giữ tự trọng cho bản thân là điều ưu tiên hàng đầu thì đàn ông cũng không bao giờ dám làm điều gì quá đáng.

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