8 mối hiểm họa khiến vợ chồng lao đao trong năm đầu có con

Phụ nữ yêu 07/11/2019 05:12

Năm đầu khi có con đầu lòng là khoảng thời gian khó khăn với bất kì cặp vợ chồng nào. Có thêm thành viên mới có thể làm đảo lộn cuộc sống của vợ chồng.

Trong năm đầu có con đầu lòng, vợ chồng cẩn thận 8 mối hiểm họa tiềm tàng phá hoại hôn nhân này. 

1. Không giữ tỉnh táo được khi mất ngủ kéo dài

Khi có con nhỏ, vợ chồng sẽ lâm vào tình trạng thường xuyên mất ngủ để trông con. Tâm lý cả hai vợ chồng vì thiếu ngủ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Từ đó, những mâu thuẫn sẽ ngày càng nhiều nếu cả hai không giữ được tinh thần tốt.

Cách giải quyết là vợ chồng nên phân chia thời gian để đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Khi có một tinh thần khỏe mạnh thì những mâu thuẫn đều có thể được giải quyết.

2. Quần áo bẩn và việc nhà chất đống

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Năm đầu khi có con đầu lòng tiềm tàng những hiểm họa khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Năm đầu có con, cả hai vợ chồng đều dành hết chú ý và thời gian cho việc chăm sóc con. Vì thế mà những việc nhà sẽ bị tồn đọng nếu cả hai không thu xếp ổn thỏa. Tranh cãi cũng sẽ nảy ra nếu việc nhà chất đống và vợ chồng thì vẫn chưa quen với việc chăm con.

Lúc này, bạn hãy nhớ rằng kẻ thù bạn cần giải quyết là việc nhà, chứ không phải bạn đời hay con cái của bạn. Bạn có thể thuê người giúp việc, hay chia sẻ từng việc với chồng hay người thân.

3. “Não cá vàng” của phụ nữ sau sinh

Phụ nữ sau sinh thường đãng trí. Đây là vấn đề nghiêm trọng về mặt tinh thần. Có lẽ bạn đã nghĩ về quá nhiều việc, nào là trong tủ còn bao nhiêu quả trứng, đã mua đủ bỉm, sữa cho con chưa, hay là con khi 1 tuổi sẽ đi học ở trường nào… Và vì nghĩ quá nhiều những chuyện không quá quan trọng như thế mà bạn dần quên những chuyện khác.

Tốt nhất là bạn nên ngừng trở thành một bà mẹ suy nghĩ quá nhiều, để tránh gây áp lực cho bản thân và bạn đời. Hãy tận hưởng từng ngày đầu làm mẹ, và đợi chờ một chặng đường dài nuôi con phía trước cùng chồng.

4. Nghe lời người nhà hơn bạn đời

Phụ nữ mới làm mẹ thường cố gắng để vừa lòng cả bạn đời và người nhà. Nhưng đây là điều rất khó. Bạn nên ưu tiên bạn đời trong một số việc, và bày tỏ mong muốn anh ấy hãy cảm thông cho người nhà của bạn.

5. Không cần ai khác ngoài bạn đời

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Có con đầu lòng là hành trình dài, không chỉ là năm đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng chồng là người bạn tin tưởng và cần nhất vào lúc này. Nhưng hãy hiểu chỉ có hai vợ chồng thì không thể giải quyết hết những vấn đề khi lần đầu bạn có con. Và nếu cả hai đều bỡ ngỡ khi mới làm cha làm mẹ thì rất dễ căng thẳng, tranh cãi.

Sự thật là bạn cần sự giúp đỡ của người khác để có thêm kiến thức nuôi dạy con. Một người vợ thông minh sẽ không ngần ngại nhận trợ giúp từ người khác ngoài chồng, đôi khi chỉ để… được ngủ nhiều hơn!

6. Nghĩ rằng chồng không để ý đến những chi tiết nhỏ trong việc chăm sóc con

Đàn ông có cách quan tâm riêng và đôi khi hoàn toàn khác phụ nữ. Và họ cũng muốn tham khảo nhiều ý kiến trong việc chăm con. Và bạn đừng đặt hết trách nhiệm chăm con vào mình, trong khi bạn có thể trao đổi với chồng, cùng chồng học hỏi. Bởi đôi lúc, chồng sẽ có cách nhìn thoáng hơn và cho bạn một đề xuất hay ho nào đó.

7. Hơn một tuần không đưa con ra ngoài

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Vợ chồng có thêm trách nhiệm, vai trò nhưng cũng có thêm hạnh phúc, niềm vui quý giá - Ảnh minh họa: Internet

Cả bạn và con đều cần một sự thay đổi cảnh quan. Nó sẽ giúp bạn thấy thoải mái, mới mẻ hơn trong thời gian chăm con này.

8. Vợ chồng không nói chuyện về “chuyện ấy”

Thực tế, phụ nữ sau sinh có thể quên cả việc gần gũi với chồng. Nhưng đàn ông thì luôn nhớ chính xác. Và sẽ là một sai lầm khi trong thời gian đầu có con vợ chồng không có giao tiếp về chuyện gần gũi. Bên cạnh việc chăm sóc con trong năm đầu, phụ nữ đừng quên hỏi về mong muốn và cảm xúc của chồng về chuyện ấy. Đó nhu cầu tế nhị của họ, cũng là một phần không thể thiếu để giữ hôn nhân hạnh phúc.

Có con đầu lòng là một hành trình dài, không chỉ một năm đầu với vợ chồng. Vợ chồng có thêm trách nhiệm, vai trò nhưng cũng có thêm hạnh phúc, niềm vui quý giá. Hãy cùng cố gắng bên nhau để vượt qua những khó khăn này!

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