8 điều phụ nữ khôn ngoan không bao giờ nói nên giàu sang tự ập đến, phụ nữ dại khờ ra rả cả ngày nên rước họa vào thân!

Phụ nữ yêu 02/12/2020 17:12

Nếu phụ nữ nông cạn thích chê bai, chỉ trích, dùng lời cay nghiệt để công kích người khác thì phụ nữ khôn ngoan luôn đủ sáng suốt để kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình.

Là phụ nữ, dù khôn ngoan hay nông cạn bạn cũng đừng bao giờ nói lời khẩu nghiệp, đừng dùng lời nói của mình để làm tổn thương người khác kẻo tự triệt tiêu phúc đức của bản thân. Chỉ cần nhớ rõ bạn ắt là người phụ nữ khôn ngoan, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, đời sang trang rực rỡ.  

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Tùy tiện phát ngôn khi nóng giận, không làm chủ cảm xúc sẽ khiến bạn phạm phải những sai lầm đáng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 8 điều phụ nữ thông minh phải ghi lòng tạc dạ để họa biến thành phúc, càng về hậu vận càng nhiều phúc đức.

1. Cuộc sống sẽ có những điều không như ý, đời người sẽ gặp phải vô số kiếp nạn. Đứng trước khó khăn, nếu phụ nữ nông cạn hết lời than vãn, chán nản thì phụ nữ thông minh sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề mình đang gặp phải. Bởi than thân trách phận không thể giúp bạn xoay chuyển tình thế.

2. Khi người khác nói những điều không đúng về mình, liên tục xúc phạm, thậm chí chửi bới thì bạn cũng đừng dùng sự hằn học, cay nghiệt để đáp trả. Tùy tiện phát ngôn khi nóng giận, không làm chủ cảm xúc sẽ khiến bạn phạm phải những sai lầm đáng tiếc. 

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Đừng dùng câu 'tính tôi nó thế' để bao biện cho sự ích kỷ, vô tâm của mình trong lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

3. “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, nếu không thể nói được lời tử tế với người khác thì tốt nhất bạn nên im lặng. Đừng dùng câu “tính tôi nó thế” để bao biện cho sự ích kỷ, vô tâm của mình trong lời ăn tiếng nói.

4. Chẳng ai bắt bạn phải than nghèo kể khổ, giả vờ cơ cực để che giấu cuộc sống sung túc ấm êm mà mình đang sở hữu. Tuy nhiên, khoe khoang về nó, tâng bốc bản thân lại khiến bạn bị xem thường, nhận lấy sự khinh rẻ của người đời.

5. Nửa cái bánh mì là nửa cái bánh mì, một nửa sự thật chắc chắn không phải là sự thật. Nếu không thể mở lời tốt nhất bạn hãy giữ im lặng, đừng nói dối kẻo gieo rắc tai họa, phạm tội khẩu nghiệp. 

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Hãy mặc kệ thị phi, bởi càng đôi co với người thiếu hiểu biết bạn càng mệt mỏi mà chẳng được gì - Ảnh minh họa: Internet

6. Chỉ phụ nữ khờ dại mới để tâm đến miệng đời, bởi lẽ, phụ nữ khôn ngoan đang bận sống đời mình, đang bận làm những điều mình thích và tận hưởng những phút giây an yên, viên mãn. Hãy mặc kệ thị phi, bởi càng đôi co với người thiếu hiểu biết bạn càng mệt mỏi mà chẳng được gì.

7. Bí mật là điều phải giữ kín, là điều không được chia sẻ với bất cứ ai. Nếu đã nhận lời giữ bí mật câu chuyện của người khác thì bạn chớ dại nói ra kẻo “một lần bất tín, vạn lần bất tin”, vừa ảnh hưởng uy tín của bản thân, vừa gây ra hậu quả nghiêm trọng.

8. Vì đời tư của một người là phạm trù bất khả xâm phạm nên việc riêng của người khác tốt nhất bạn đừng mang đi nói lung tung, cũng đừng tùy tiện phán xét. Càng thích hơn thua, tò mò chuyện cá nhân của người khác bạn càng trở nên kém duyên.

Là phụ nữ, chỉ cần khắc cốt ghi tâm những lời xương máu trên bạn ắt sẽ có cuộc sống ấm êm viên mãn, ai cũng trân trọng.

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