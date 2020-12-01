Khi ân ái, phụ nữ làm được 3 điều này sẽ khiến đàn ông chết mê chết mệt, cả đời say đắm

Phụ nữ yêu 01/12/2020 16:59

Trong cuộc yêu, chỉ cần làm được 3 điều này thì không cần bùa mê thuốc lú bạn tự khắc là phụ nữ quyến rũ chết người, đàn ông nào cũng mê mệt không rời, cả đời đắm đuối.

Đây chính là 3 kỹ năng giường chiếu phụ nữ quyến rũ nào cũng áp dụng, nhờ thế dù chung sống nhiều năm chồng vẫn nghiện vợ như thuở còn son, nửa bước không rời. 

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Đàn ông nào cũng thừa nhận rằng họ cực thích vợ cuồng nhiệt khi ái ân - Ảnh minh họa: Internet

Cuồng nhiệt hết mình

Phụ nữ thường ngây thơ nghĩ rằng nếu dám đưa ra những đòi hỏi, nếu là người gợi ý chuyện yêu thì sẽ bị đàn ông đánh giá là thiếu đoan chính. Thế nên, rất nhiều người vợ chẳng dám thốt ra bất cứ âm thanh nào khi gần gũi chồng, càng không dám thử những điều mới mẻ.

Trong khi đấy, đàn ông nào cũng thừa nhận rằng họ cực thích vợ cuồng nhiệt khi ái ân. Sự mãnh liệt, hết mình, sáng tạo khi gần gũi sẽ khiến đàn ông chết mê chết mệt, gái lạ có dâng tận miệng cũng lắc đầu từ chối bởi tâm trí chỉ có mỗi vợ. 

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Đừng chờ đến tối mới dám rón rén làm chuyện ấy bởi bất cứ khi nào có đủ cảm xúc cả hai đều có thể lao vào nhau tận hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Địa đểm mới lạ

Nếu những người phụ nữ nhút nhát thường mặc định chuyện vợ chồng phải được diễn ra trên giường thì phụ nữ hấp dẫn lại nghĩ khác. Cô ấy hiểu rằng, không gian quá quen thuộc sẽ khiến cả bản thân lẫn đối phương giảm hưng phấn, mất đi sự lãng mạn.

Đừng quá rập khuôn, cũng đừng quá cứng nhắc về địa điểm. Bởi bạn hoàn toàn có thể “châm ngòi” lửa yêu ở những không gian mới mẻ, khác biệt như nhà tắm, nhà bếp, sofa hay bàn ăn… Cũng vậy, bạn đừng chờ đến tối mới dám rón rén làm chuyện ấy bởi bất cứ khi nào có đủ cảm xúc cả hai đều có thể lao vào nhau tận hưởng những đê mê mặn nồng. 

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Nhìn thấy vợ mặc bộ đồ lót ren màu đỏ thì đàn ông nào cũng không kiềm lòng được - Ảnh minh họa: Internet

Khoác lên người bộ đồ gợi cảm

Không chỉ sự hết mình, cuồng nhiệt và sáng tạo trong địa điểm, bộ quần áo phụ nữ mặc trên người khi ái ân cũng chính là chất men say khiến đàn ông đứng ngồi không yên. Hãy vứt ngay những bộ đồ lót nhàu nhĩ, đồ bộ cũ mèm ra khỏi nhà. Sắm đồ lót gợi cảm, váy ngủ mỏng manh và ướm lên người mùi nước hoa nồng nàn chính là cách giữ chồng cực hiệu quả.

Bởi lẽ, nhìn thấy vợ mặc bộ đồ lót ren màu đỏ, bên ngoài khoác hững hờ chiếc áo choàng trong suốt tiến về phía mình thì dám chắc, đàn ông nào cũng sẽ lao vào “xơi tái” vợ không chút chần chừ.

Chỉ cần áp dụng 3 chiêu thức trên, bạn mặc nhiên sẽ là người vợ quyến rũ trong mắt chồng mà chẳng cần bùa mê thuốc lú.

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