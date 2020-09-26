8 điều phụ nữ chia sẻ trên Facebook khiến đàn ông ghét cay ghét đắng

Phụ nữ yêu 26/09/2020 05:12

Đây là những điều phụ nữ đăng trên mạng xã hội tưởng chừng là vô hại nhưng lại khiến đàn ông ghét cay ghét đắng.

Ngày nay, mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Facebook cá nhân gắn liền với công việc, cuộc sống, những sở thích hằng ngày của chúng ta. Thậm chí, người ta còn ngoại tình trên thế giới cứ ngỡ là ảo này.

Nhưng phụ nữ thường bỏ qua những hành động tưởng chừng là vô hại đó lại khiến đàn ông ghét cay ghét đắng. Một người vợ thông minh nên tránh xa những điều này để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Đăng hình người nổi tiếng khác giới

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Người vợ khôn ngoan sẽ biết đâu là giới hạn của mạng xã hội để không làm tổn thương người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi theo trào lưu âm nhạc hay phim ảnh thì hình ảnh một anh chàng đang nổi tiếng nào đó cũng khiến chồng bạn không vui. Hãy thử nghĩ xem nếu anh ấy đăng hình một cô nàng quyến rũ nào đó lên mạng, bạn có thấy dễ chịu hay không? Người vợ khôn ngoan sẽ biết đâu là giới hạn của mạng xã hội để không làm tổn thương người bạn đời của mình.

Chia sẻ hình ảnh hay lời chê bai về cánh mày râu

Thậm chí nếu đây chỉ là những lời bông đùa thì cũng hãy nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của bạn đời. Khi bạn chia sẻ những điều này, người khác sẽ cho rằng bạn đang ám chỉ đến chồng của mình. Bản thân chồng bạn cũng cảm thấy người khác đang nhắm vào anh ấy. Dù rằng bạn không có ý đó nhưng mạng xã hội là nơi đông người, không thể tránh những mâu thuẫn, thị phi.

Bạn chỉ nên chia sẻ những điều tích cực về chồng và gia đình chồng, đó là cách hạn chế những tiềm tàng mâu thuẫn trong gia đình, thị phi.

Than thở về việc nhà, tiền bạc hay con cái

Facebook là nơi bạn có thể tìm kiếm được sự đồng cảm, nhưng không phải là nơi để bạn chia sẻ những điều tiêu cực về những vấn đề trong gia đình. Đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm, như than thở về việc nhà, tiền bạc hay con cái. Khi thấy những điều này, không phải ai cũng đồng cảm với bạn. Nhưng chồng bạn, gia đình bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Vì đó là chuyện trong nhà, vì sao bạn không chia sẻ với mọi người mà lại để người ngoài biết?

Hoặc nếu đây chỉ là những chia sẻ vui đùa thì nên có mức độ, đừng khiến chồng và gia đình thấy khó chịu.

Chia sẻ với những việc làm trong ngày

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Một người vợ thông minh sẽ không cho người khác có cơ hội soi mói cuộc sống, hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thông minh sẽ không cho người khác có cơ hội soi mói cuộc sống, hôn nhân của mình. Bạn chỉ nên chia sẻ những gì nhẹ nhàng, vui vẻ, không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và bản thân.

Chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay

Những chuyện vui, biến cố trong nhà bạn đều chia sẻ trên mạng trước khi người nhà biết. Nhưng nếu chồng làm thế, bạn có thể dễ chịu không? Hãy cho chồng và gia đình sự ưu tiên thì mới có thể giữ hôn nhân bình yên. Đừng để bạn đời và người thân cảm thấy Facebook quan trọng với bạn hơn họ.

Những điều không rõ ràng, úp mở

Khi bạn chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã vì việc gia đình thì liệu mâu thuẫn đó có được giải quyết? Những điều tiêu cực không rõ ràng như thế chỉ khiến chồng cảm thấy khó chịu. Anh ấy sẽ nghĩ vì sao bạn không thẳng thắn chia sẻ, lại để nhiều người biết như thế?

Khoe cơ thể

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Đây là điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ. Hầu hết đàn ông không thích phụ nữ khoe cơ thể quá lố trên mạng xã hội. Nếu bạn muốn khoe dáng thì hãy nghĩ đến cảm xúc của chồng, cũng như tự bảo vệ mình trước thị phi trên mạng xã hội.

Cập nhật liên tục khi đi chơi

Không phải người đàn ông nào cũng thích vợ chia sẻ chuyện tình cảm trên Facebook. Có khi họ muốn có khoảng thời gian riêng tư với vợ. Vì thế, nếu vợ chồng có thời gian đi chơi riêng với nhau thì chỉ nên dừng lại ở việc chia sẻ một vài khoảnh khắc đáng nhớ. Sau đó, hãy đặt điện thoại xuống và tận hưởng cùng chồng.

Muôn đời luôn đúng: Chồng tử tế vợ tự ngoan, chồng yêu thương vợ sẽ tôn trọng

Muôn đời luôn đúng: Chồng tử tế vợ tự ngoan, chồng yêu thương vợ sẽ tôn trọng

Mỗi khi muốn trách vợ, chồng hãy tự nhìn nhận lại bản thân mình.

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Từ khóa:   vợ thông minh chuyện tình cảm vợ khôn ngoan

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