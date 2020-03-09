8 dấu hiệu không nên ly hôn, nếu không biết sớm bạn sẽ hối hận về sau

Khi một trong hai dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc hôn nhân. Người còn lại dù cố gắng nhiều vì gia đình nhưng vẫn sẽ thấy cô đơn, mệt mỏi. Chính những cảm giác tiêu cực từ một người sẽ khiến cả hai thấy bức bối, ức chế khi bên nhau.

Trước khi nghĩ tới việc ly hôn , hãy nghĩ rằng liệu bản thân đã giữ hôn nhân hạnh phúc đúng cách chưa? Có những lúc không phải là hết duyên hết nợ vợ chồng, mà là bạn đã từ bỏ nỗ lực giữ lấy gia đình. Nếu có những dấu hiệu này, hãy suy nghĩ lại, đừng vội quyết định ly hôn. Nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

Hôn nhân có hạnh phúc hay không, một phần nằm ở quan hệ giữa bạn và gia đình chồng. Vợ chồng sẽ khó hòa hợp, thường xuyên tranh cãi nếu bạn không có được sự ủng hộ từ cha mẹ chồng. Vì thế, hãy cố gắng cải thiện mối quan hệ với gia đình chồng, những mâu thuẫn giữa vợ chồng cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn.

Nếu đối phương quá bận rộn với công việc và bỏ bê gia đình thì bạn khoan hãy nghĩ đến chuyện ly hôn. Điều cần làm trước tiên là nên khéo léo trò chuyện, bày tỏ với bạn đời. Cả hai có thể cùng nhau tìm cách giải quyết để cân bằng thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Đây là vấn đề có thể giải quyết bằng trao đổi giữa vợ chồng.

Căng thẳng liên tục

Cảm giác bực bội, khó chịu khi về nhà sẽ mang đến nhiều điều tiêu cực đến cho gia đình. Dù đây chỉ là những áp lực, căng thẳng từ công việc nhưng lại ảnh hưởng lớn đến hôn nhân. Bạn sẽ không thể hết áp lực nếu ly hôn. Ngược lại, chỉ khi biết điều chỉnh, giải tỏa tâm lý nặng nề bạn mới có thể cân bằng giữa công việc và gia đình. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người có kinh nghiệm, hay thẳng thắn chia sẻ với bạn đời về những áp lực mình phải chịu.

Hôn nhân buồn chán

Hôn nhân cần sự đổi mới, bất ngờ, tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân nào cũng có một giai đoạn buồn chán nhất định. Khi vợ chồng ở bên nhau, lặp lại cuộc sống mỗi ngày không đổi mới sẽ tạo cảm giác tẻ nhạt. Nhưng đây không phải là lý do để ly hôn, đây là quy luật tất yếu của hôn nhân.

Chẳng khác gì một ngọn lửa khi mới bùng cháy lúc nào cũng nóng và dữ dội nhất. Nhưng quan trọng nhất là cách giữ lửa không ngừng cháy. Hôn nhân cần sự đổi mới, bất ngờ, tinh tế. Vì thế, đừng quên dành những niềm vui nho nhỏ, bất ngờ thú vị mỗi ngày để vợ chồng dù bên nhau bao lâu vẫn có được cảm giác dễ chịu, vui vẻ khi gần nhau.

Bạn đời không coi trọng bạn bè của bạn

Bạn bè là một phần không thể thiếu của bất kì ai. Đối phương không coi trọng bạn bè, đây có thể là điều bạn có thể chấp nhận khi cả hai mới yêu, còn dành nhiều tình cảm cho nhau. Nhưng khi hôn nhân lâu dài thì chính điều này sẽ khiến bạn mệt mỏi, khó chịu. Ai cũng cần nhu cầu thân thiết với bạn bè. Vì là nhu cầu, nên không thể thiếu, cũng không thể bị coi thường.

Nhưng nếu đối phương tỏ ra không coi trọng bạn bè của bạn thì hãy thẳng thắn chia sẻ mong muốn của bạn. Anh ấy cần bạn bè, thì bạn cũng như thế. Đây chỉ là sự khác biệt trong việc nhìn nhận, có thể sửa đổi vì nhau.

Không có kế hoạch cho tương lai

Nhiều người vợ thấy lo âu khi chồng không có những kế hoạch cho tương lai. Thay vì chỉ thấy chồng thiếu nghị lực, không có định thướng mà chán nản, muốn ly hôn, bạn nên tìm cách cho họ định hướng, động lực để thay đổi. Hãy thử sửa đổi trước khi muốn vứt bỏ, ý nghĩa lớn nhất của hôn nhân chính là vậy.

Chiến tranh lạnh

Là vợ chồng thì sẽ có những cuộc chiến tranh lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Là vợ chồng thì sẽ có những cuộc chiến tranh lạnh. Nhưng tình trạng cả hai cố chấp giữ im lặng như thế không có nghĩa là dấu hiệu ly hôn. Có những lúc, im lặng sẽ cho bạn nhiều câu trả lời. Và cũng có khi hãy mở lòng trước để lắng nghe, mở lối đi trong hôn nhân cho cả hai.

Thường xuyên có suy nghĩ về ly hôn

Thường xuyên nghĩ về việc ly hôn không hẳn là dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ. Hôn nhân không thể tránh những mâu thuẫn dai dẳng, còn không hòa hợp chính là còn phải cố gắng vì nhau nhiều hơn. Và đây chỉ là suy nghĩ bình thường khi bạn và đối phương có nhiều tranh cãi. Thay vì nghĩ tiêu cực, hãy tích cực tìm ra giải pháp.

Quả thật, có gia đình thì dễ, nhưng giữ hôn nhân hạnh phúc thì khó. Không có cuộc hôn nhân nào suôn sẻ tuyệt đối, chỉ có cuộc hôn nhân dần hạnh phúc nhờ cố gắng, nỗ lực vì nhau. Trước khi muốn ly hôn, hãy nghĩ nhiều hơn một lần, thử nhiều hơn một cách, bạn nhé!